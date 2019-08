Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pont akkor nem volt ott egy elutasított menedékkérő sem. ","shortLead":"Pont akkor nem volt ott egy elutasított menedékkérő sem. ","id":"20190809_Ombudsman_nem_eheztettek_senkit_a_tranzitzonaban_amikor_ott_jart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcd3833-81ee-4225-8b09-043acecf472c","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Ombudsman_nem_eheztettek_senkit_a_tranzitzonaban_amikor_ott_jart","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:28","title":"Ombudsman: Nem éheztettek senkit a tranzitzónában, amikor ott járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Negyven országban több ezer telefonkészülék bevonásával végzett méréseket az OpenSignal technológiai elemzőcég, hogy kiderítse, mennyire számít a mobilnetezésben az, hogy milyen típusú mobilunk van.","shortLead":"Negyven országban több ezer telefonkészülék bevonásával végzett méréseket az OpenSignal technológiai elemzőcég...","id":"20190808_opensignal_mobilinternet_sebessege_keszulekfuggo_samsung_apple_huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6555aa90-f7e4-4176-853c-f54128954473","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_opensignal_mobilinternet_sebessege_keszulekfuggo_samsung_apple_huawei","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:03","title":"Leverte a Samsung a Huaweit és az Apple-t egy új netsebességtesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank volt vezetője szerint Magyarország jobban teljesít, de nem az Orbán-kormány miatt, hanem inkább az Orbán-kormány ellenére.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank volt vezetője szerint Magyarország jobban teljesít, de nem az Orbán-kormány miatt, hanem inkább...","id":"20190809_Bod_Peter_Akos_A_kormany_kiadasainak_egy_resze_bicskanyitogato_urizalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b726398-76d2-480d-9171-9ad2afecaf53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Bod_Peter_Akos_A_kormany_kiadasainak_egy_resze_bicskanyitogato_urizalas","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:06","title":"Bod Péter Ákos: A kormány kiadásainak egy része bicskanyitogató urizálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a9132-1bdb-48eb-9c0f-08cbf553acaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több millió hordó kőolaj is lehet Dél-Budapest, valamint a környező települések alatt, húsz évre hirdetnek pályázatot az ottani kitermelésre.","shortLead":"Több millió hordó kőolaj is lehet Dél-Budapest, valamint a környező települések alatt, húsz évre hirdetnek pályázatot...","id":"20190808_Jovore_elkezdhetik_kitermelni_a_foldgazt_Budapest_es_kornyeke_alol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a9132-1bdb-48eb-9c0f-08cbf553acaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc5d450-9f8a-420a-bb3d-166685d39996","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Jovore_elkezdhetik_kitermelni_a_foldgazt_Budapest_es_kornyeke_alol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:56","title":"Jövőre elkezdhetik kitermelni a földgázt Budapest és környéke alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca13f17d-4590-4f6f-8b3c-826d86d5d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190808_Ezt_tenyleg_nem_lattuk_jonni_vizagyus_fotoval_biztat_a_rendorseg_locsolasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca13f17d-4590-4f6f-8b3c-826d86d5d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654bf2ba-20df-4eb4-9ade-39fd94b8c0c7","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ezt_tenyleg_nem_lattuk_jonni_vizagyus_fotoval_biztat_a_rendorseg_locsolasra","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:21","title":"Ezt tényleg nem láttuk jönni: vízágyús fotóval biztat a rendőrség locsolásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan indul a fizetős parkolás Újbudának azon a szakaszain is, ahol a főváros kezeli az utakat.","shortLead":"Hamarosan indul a fizetős parkolás Újbudának azon a szakaszain is, ahol a főváros kezeli az utakat.","id":"20190808_El_lehet_felejteni_tobb_fontos_helyen_a_XI_keruletben_az_eddig_ingyenes_parkolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea12fac-1f0d-4d9f-a043-68a602674593","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_El_lehet_felejteni_tobb_fontos_helyen_a_XI_keruletben_az_eddig_ingyenes_parkolast","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:08","title":"Vége az ingyenes parkolásnak a Műgyetemnél is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1 vagy 16 a megoldás? Mérő László egyetemi tanár megválaszolta a kérdést.","shortLead":"1 vagy 16 a megoldás? 