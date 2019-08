Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d06460a-4da5-48ea-baf6-1caed5a6c545","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Képzeljük el, hogy egy Forma–1-es futam alatt minden adatot, a gumik és az aszfalt hőmérsékletétől, a várható időjáráson és a sebességen át, az autók aerodinamikai adataiig folyamatosan, élőben tudunk online követni. Bár ez egyelőre elképzelhetetlennek tűnik, van már olyan sportág, ahol megvalósult: ez a Sail GP, amelynek a legutóbbi fordulójára való felkészülést az Oracle-nek köszönhetően a helyszínről követhettük végig. ","shortLead":"Képzeljük el, hogy egy Forma–1-es futam alatt minden adatot, a gumik és az aszfalt hőmérsékletétől, a várható...","id":"20190813_oracle_sailgp_cloud_felho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d06460a-4da5-48ea-baf6-1caed5a6c545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b366c583-bf2d-4132-819a-11fdd0677466","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_oracle_sailgp_cloud_felho","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:15","title":"Minden megváltozhat, amit eddig a sportközvetítésekről gondoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574c0214-c094-4b2d-b138-862905cb0f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akció kiötlője így akarta megleckéztetni a drága autó sofőrjét.","shortLead":"Az akció kiötlője így akarta megleckéztetni a drága autó sofőrjét.","id":"20190813_Bevasarlokocsit_tettek_egy_mozgasserult_helyen_parkolo_autora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=574c0214-c094-4b2d-b138-862905cb0f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db99812-09cf-46ca-a288-6dd208c1629c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Bevasarlokocsit_tettek_egy_mozgasserult_helyen_parkolo_autora","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:47","title":"Bevásárlókocsit tettek egy autóra, amiért mozgássérült helyen parkolt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A laposföld-hívő Mike Hughes legutóbb egy hulladékból összerakott rakétában indult útjára, igaz, 571 méter után visszazuhant. Az őrült feltaláló most ismét kilövi magát, hátha ezúttal magasabbra jut.","shortLead":"A laposföld-hívő Mike Hughes legutóbb egy hulladékból összerakott rakétában indult útjára, igaz, 571 méter után...","id":"20190812_laposfold_hivok_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b94098-8e72-495e-b37d-a9512b7d356a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_laposfold_hivok_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:03","title":"A laposföld-hívő amerikai megint kilövi magát, hátha fentről rálát a világ szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2bf914a-4990-4bdc-8e1c-8360e16e8a77","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Egy zuhanyzó mellé tették a Terror Háza Múzeum rendszerváltást bemutató fotókiállítását a Sziget Fesztiválon, alig lehet megtalálni a képeket. Ráadásul az események nem pontosan úgy zajlottak, ahogyan azt bemutatják, de ez senkit nem érdekel. A legtöbb fesztiválozó rá sem néz a fotókra.","shortLead":"Egy zuhanyzó mellé tették a Terror Háza Múzeum rendszerváltást bemutató fotókiállítását a Sziget Fesztiválon, alig...","id":"20190812_Elrejtettek_a_rendszervalto_Orbant_a_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2bf914a-4990-4bdc-8e1c-8360e16e8a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59989f9a-f176-4395-86f9-833ada9e709c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Elrejtettek_a_rendszervalto_Orbant_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:00","title":"A kicsinyesség és Orbán Viktor a Szigeten is felfalta a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár pár hónap még hátravan a legújabb Pixelek bemutatójáig, egyre több információ szivárog ki róluk. Nem sok meglepetés marad az októberi bemutatóra.","shortLead":"Bár pár hónap még hátravan a legújabb Pixelek bemutatójáig, egyre több információ szivárog ki róluk. Nem sok meglepetés...","id":"20190812_google_pixel_4_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badc6491-194d-4bed-ae74-f3b9e6bca64a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_google_pixel_4_specifikacio","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:03","title":"Nem nagy a titoktartás: szinte mindent tudni már a Google új csúcstelefonjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Parasailing közben szakadt el az ejtőernyőt húzó kötél, szerencsére a két fiatal nem egy sziklás részen zuhant le. ","shortLead":"Parasailing közben szakadt el az ejtőernyőt húzó kötél, szerencsére a két fiatal nem egy sziklás részen zuhant le. ","id":"20190812_Majdnem_tragedia_lett_egy_magyar_csalad_ejtoernyos_kalandjabol_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c64f640-bd79-4bf1-8940-8ad5c078af15","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Majdnem_tragedia_lett_egy_magyar_csalad_ejtoernyos_kalandjabol_Horvatorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:43","title":"Majdnem tragédia lett egy magyar család ejtőernyős kalandjából Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet cukibb ezen a forró hétfőn, mint egy apró lámacsikó? ","shortLead":"Lehet cukibb ezen a forró hétfőn, mint egy apró lámacsikó? 