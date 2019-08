Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban nemcsak az ellenzék, hanem a kormányoldal is kettészakadt. ","shortLead":"A városban nemcsak az ellenzék, hanem a kormányoldal is kettészakadt. ","id":"20190815_Bonyolodik_a_valasztas_Bekescsaban_az_MSZP_is_bejelentette_a_polgarmesterjeloltjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669719bb-ad22-4ab6-ad11-dd153237d8a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Bonyolodik_a_valasztas_Bekescsaban_az_MSZP_is_bejelentette_a_polgarmesterjeloltjet","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:26","title":"Bonyolódik a választás Békéscsabán: az MSZP is bejelentette polgármesterjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278","c_author":"Farkas Tímea","category":"hetilap","description":"A társadalom nagyon jelentős része ma már abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon működjön – mondja rezignáltan Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt.","shortLead":"A társadalom nagyon jelentős része ma már abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon működjön – mondja rezignáltan...","id":"201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f70d0-2b68-44dd-9048-92cf6c72f30b","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Túlélő üzemmódban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel a Fidesz malmára hajtják a vizet.","shortLead":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel...","id":"20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ddacc1-6b7f-4fb8-818b-eac5b583a97f","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:05","title":"Orosházán borította az ellenzéki összefogást az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hidegfrontnak köszönhetően.","shortLead":"A hidegfrontnak köszönhetően.","id":"20190814_Van_olyan_telepules_ahol_18_fokkal_lett_hidegebb_egy_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bf9ab6-024d-436b-9e71-28f110ba5b8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Van_olyan_telepules_ahol_18_fokkal_lett_hidegebb_egy_nap_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:04","title":"Van olyan település, ahol 18 fokkal lett hidegebb egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701273b1-8903-492c-b438-a9167b11738e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Juno-űrszonda adatai alapján elképzelhető, hogy egy kataklizma vezetett a ma ismert Jupiter kialakulásához.","shortLead":"Az amerikai Juno-űrszonda adatai alapján elképzelhető, hogy egy kataklizma vezetett a ma ismert Jupiter kialakulásához.","id":"20190815_jupiter_bolygo_utkozes_katasztrofa_juno_urszonda_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=701273b1-8903-492c-b438-a9167b11738e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ea6996-0198-4f71-be35-b33cb4dbbfa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_jupiter_bolygo_utkozes_katasztrofa_juno_urszonda_nasa","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:03","title":"Frontálisan ütközhetett egy másik bolygóval a Jupiter évmilliárdokkal ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f848e92f-834c-4f49-9a5b-6337cf99930b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy úttörő amerikai kutatás szerint a vízipipa szívása veszélyesebb lehet, mint a dohányzás más formái – számolt be róla a Science Daily tudományos hírportál.","shortLead":"Egy úttörő amerikai kutatás szerint a vízipipa szívása veszélyesebb lehet, mint a dohányzás más formái – számolt be...","id":"20190815_A_vizipipazas_veszelyesebb_lehet_mint_a_dohanyzas_mas_formai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f848e92f-834c-4f49-9a5b-6337cf99930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807ee83f-606c-442f-b7e7-769c741a0cdc","keywords":null,"link":"/elet/20190815_A_vizipipazas_veszelyesebb_lehet_mint_a_dohanyzas_mas_formai","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:08","title":"A vízipipázás veszélyesebb lehet, mint a dohányzás más formái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 második negyedévében a magyar gazdaság nőtt az egyik legnagyobbat az EU-ban, de azért Románia és Lengyelország se maradt el sokkal. A kormány ugyan eltúlozza saját intézkedéseinek hatását, de a nagy állami költekezések biztos komoly szerepet játszanak. Ráadásul bőven van hova nőni, a magyar egy főre eső GDP még mindig messze elmarad az EU-átlagtól, a fizetések pedig még mindig alacsonyak.","shortLead":"2019 második negyedévében a magyar gazdaság nőtt az egyik legnagyobbat az EU-ban, de azért Románia és Lengyelország se...","id":"20190814_gdp_orban_kormany_gazdasag_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f7f59b-a247-4254-b1a2-e88ac4bbfe97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_gdp_orban_kormany_gazdasag_novekedes","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:36","title":"Tényleg a kormánynak köszönhető, hogy hasít a gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c876dd-7195-4f24-a793-4d3e50a0da0d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Orbán-rezsimet az ingathatja meg, ha 2020 után csökkennek az elosztható források, ezért érdekek sérülnek – mondja a HVG-nek adott interjúban Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt.","shortLead":"Az Orbán-rezsimet az ingathatja meg, ha 2020 után csökkennek az elosztható források, ezért érdekek sérülnek – mondja...","id":"20190814_Bekesi_Laszlo_A_tarsadalom_jelentos_resze_erdekelt_abban_hogy_a_rezsim_fennmaradjon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c876dd-7195-4f24-a793-4d3e50a0da0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85370558-5877-4094-a259-2ce1bb85b0bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Bekesi_Laszlo_A_tarsadalom_jelentos_resze_erdekelt_abban_hogy_a_rezsim_fennmaradjon","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:07","title":"Békesi László: A társadalom jelentős része érdekelt abban, hogy a rezsim fennmaradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]