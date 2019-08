Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5706b16-1dcf-480e-99ba-33c3b1214c48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak szerettem volna vezetni kicsit - mondta sírva a rendőröknek.","shortLead":"Csak szerettem volna vezetni kicsit - mondta sírva a rendőröknek.","id":"20190821_nemetorszag_autopalya_8_eves_kisfiu_vezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5706b16-1dcf-480e-99ba-33c3b1214c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1b7bb8-7865-4eae-bbe3-20c01afe4051","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_nemetorszag_autopalya_8_eves_kisfiu_vezet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:31","title":"140-nel repesztett egy 8 éves német kisfiú az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","shortLead":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","id":"20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6adef2a-4152-4109-85c7-2439efa25705","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:21","title":"1200 lóerős 4 személyes új villanyautó tör a Porsche Panamera babérjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc411c1-59f3-40f1-8ca4-bd4ead30eb0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiffán Zsolt fakadt ki korábban, hogy miért hívnak Tusványosra olyan „hülyegyerekeket”, mint Kiss Tibi. A Quimby-frontember válaszában a gyűlölet túlfogyasztásával magyarázza a fideszes borász szavait.","shortLead":"Tiffán Zsolt fakadt ki korábban, hogy miért hívnak Tusványosra olyan „hülyegyerekeket”, mint Kiss Tibi...","id":"20190820_Mertektelen_gyuloletfogyasztas_Kiss_Tibi_visszaszolt_Tusvanyosugyben_Tiffan_Zsoltnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc411c1-59f3-40f1-8ca4-bd4ead30eb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e86374-bdc0-4b6b-8093-49b62a32a060","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Mertektelen_gyuloletfogyasztas_Kiss_Tibi_visszaszolt_Tusvanyosugyben_Tiffan_Zsoltnak","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:43","title":"\"Mértéktelen gyűlöletfogyasztás\" – Kiss Tibi visszaszólt Tusványos-ügyben Tiffán Zsoltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Maldív-szigetekre viszik a mozogni vágyókat, az árban a szállás és a repjegy is benne van.","shortLead":"A Maldív-szigetekre viszik a mozogni vágyókat, az árban a szállás és a repjegy is benne van.","id":"20190822_Fejenkent_25_millioba_kerul_Rubint_Reka_uj_alakformalo_tabora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdc0a1b-23ce-401a-9992-a8f2f4df50fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Fejenkent_25_millioba_kerul_Rubint_Reka_uj_alakformalo_tabora","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:03","title":"Fejenként 2,5 millióba kerül Rubint Réka új alakformáló tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A megbeszélések, találkozók sikerességét egy sor környezeti tényező befolyásolhatja, a résztvevők számától és személyiségétől kezdve az ebéd minőségén át az italválasztékig. Mutatunk egy tényezőt, amire eddig talán nem gondolt.","shortLead":"A megbeszélések, találkozók sikerességét egy sor környezeti tényező befolyásolhatja, a résztvevők számától és...","id":"20190821_Egy_apro_korulmeny_amely_sokkal_kreativabb_gondolkodasra_sarkallhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92e7359-b1a7-485f-80ce-c1913efc4c18","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190821_Egy_apro_korulmeny_amely_sokkal_kreativabb_gondolkodasra_sarkallhat","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:15","title":"Egy apró körülmény, amely sokkal kreatívabb gondolkodásra sarkallhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carrie Symonds aktivistaként egy olyan országban járt tavaly, amely önálló államként működik, de azt az Egyesült Államok nem ismeri el.","shortLead":"Carrie Symonds aktivistaként egy olyan országban járt tavaly, amely önálló államként működik, de azt az Egyesült...","id":"20190822_Megtagadtak_az_amerikai_vizumot_Boris_Johnson_baratnojetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcea896-cff0-476a-81d1-d48e4af8a325","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Megtagadtak_az_amerikai_vizumot_Boris_Johnson_baratnojetol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:23","title":"Megtagadták az amerikai vízumot Boris Johnson barátnőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d35981a-ccfd-4150-9cbc-fe46f055a3db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába kért segítséget egy anyukától, a nő arrébb ment. ","shortLead":"Hiába kért segítséget egy anyukától, a nő arrébb ment. ","id":"20190821_Rosszul_lett_egy_17_eves_cukorbeteg_lany_magara_hagytak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d35981a-ccfd-4150-9cbc-fe46f055a3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cf5cb7-eb5b-43a5-916c-ad2a364a754a","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Rosszul_lett_egy_17_eves_cukorbeteg_lany_magara_hagytak","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:26","title":"Rosszul lett egy 17 éves cukorbeteg lány, magára hagyták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A \"Szikla\" iszonyat sok pénzt keresett filmjeivel, az eddig listavezető George Clooneyt is megelőzte.","shortLead":"A \"Szikla\" iszonyat sok pénzt keresett filmjeivel, az eddig listavezető George Clooneyt is megelőzte.","id":"20190822_Itt_vannak_a_legjobban_fizetett_szineszek_Dwayne_Johnson_megint_kilott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48900cdf-8155-4512-8e68-feee9b594cf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Itt_vannak_a_legjobban_fizetett_szineszek_Dwayne_Johnson_megint_kilott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:31","title":"Itt vannak a legjobban fizetett színészek, Dwayne Johnson megint kilőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]