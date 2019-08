Ungváry Rudolf szerint Orbán is a régi fasiszták klónja

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6709811-044c-477a-ab3a-3e6e9e185954","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Bár elsőre nem gondolnánk, a pickup valójában ideális autótípus lehetne Magyarországon, mutatjuk is, hogy miért!","shortLead":"Bár elsőre nem gondolnánk, a pickup valójában ideális autótípus lehetne Magyarországon, mutatjuk is, hogy miért!","id":"fordmagyarorszag_20190821_A_pickup_sikerenek_titka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6709811-044c-477a-ab3a-3e6e9e185954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f3ffca-8503-44e5-afe5-1daef602ac35","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190821_A_pickup_sikerenek_titka","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:30","title":"A pickup sikerének titka: 5+1 egy ok, amiért egyre népszerűbbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea szerint Pompeo akadályozza a Washingtonnal folytatott tárgyalások újrakezdését. ","shortLead":"Észak-Korea szerint Pompeo akadályozza a Washingtonnal folytatott tárgyalások újrakezdését. ","id":"20190823_Beszoltak_EszakKoreabol_Pompeonak_mergezo_novenynek_neveztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cc0b35-64ce-4308-9316-c8e779e90a8c","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Beszoltak_EszakKoreabol_Pompeonak_mergezo_novenynek_neveztek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:09","title":"Beszóltak Észak-Koreából Pompeónak: mérgező növénynek nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai énekesnő újra felvenné korai dalait, hogy azok ne kerülhessenek Scooter Braun kezébe","shortLead":"Az amerikai énekesnő újra felvenné korai dalait, hogy azok ne kerülhessenek Scooter Braun kezébe","id":"20190822_Bosszut_allna_a_zaklatassal_vadolt_menedzseren_Taylor_Swift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74e0d5a-f8ca-4b10-9200-98a283551434","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Bosszut_allna_a_zaklatassal_vadolt_menedzseren_Taylor_Swift","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:11","title":"Bosszút állna a zaklatással vádolt menedzseren Taylor Swift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b7abbd-6742-46b1-b468-6bf96cb76737","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katrín Jakobsdóttir éppen külföldön lesz, amikor Mike Pence érkezik. ","shortLead":"Katrín Jakobsdóttir éppen külföldön lesz, amikor Mike Pence érkezik. ","id":"20190822_Az_izlandi_kormanyfo_nem_fogadja_az_amerikai_alelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b7abbd-6742-46b1-b468-6bf96cb76737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ac2bf9-de2c-4d54-9b25-9da6bf4db9ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Az_izlandi_kormanyfo_nem_fogadja_az_amerikai_alelnokot","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:23","title":"Az izlandi kormányfő nem fogadja az amerikai alelnököt, mert nem ér rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A döntés szerint a magyar csapat most a szegedi vébén ebben a számban nem tud olimpiai kvótát szerezni.\r

