Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"282ec524-841a-4ffc-9fa8-d6de12942d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egykori zsidózó és cigányozó kijelentései Orbánnak is kínosak voltak, a Fidesz egyszer már ki is zárta, most mégis támogatják. ","shortLead":"Egykori zsidózó és cigányozó kijelentései Orbánnak is kínosak voltak, a Fidesz egyszer már ki is zárta, most mégis...","id":"20190827_Ismet_fideszes_tamogatassal_idnul_ujra_az_edelenyi_Molnar_Oszkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=282ec524-841a-4ffc-9fa8-d6de12942d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb366d43-2ab3-4612-9171-6a934e3d7eff","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Ismet_fideszes_tamogatassal_idnul_ujra_az_edelenyi_Molnar_Oszkar","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:46","title":"Ismét fideszes támogatással indul az edelényi Molnár Oszkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus egyik illetékese posztolt ki a Twitterre egy fontos információt a cég szeptemberben érkező okostelevíziójáról.","shortLead":"A OnePlus egyik illetékese posztolt ki a Twitterre egy fontos információt a cég szeptemberben érkező okostelevíziójáról.","id":"20190826_oneplus_tv_merete_panelje_futtatott_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec418ba-2433-4719-8ba4-ce2f8d795757","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_oneplus_tv_merete_panelje_futtatott_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:03","title":"Újabb részletek derültek ki a titokzatos televízióról, amit a OnePlus gyárt majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa az augusztus 20-ai légi produkcióról.","shortLead":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa...","id":"20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8904cd7-de4e-44fa-b105-b6f7ea26d03f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Videó: Ezt látták a Gripenek pilótái, amikor augusztus 20-án áthúztak Budapest felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető valószínűleg természetes halállal hunyt el.","shortLead":"Az illető valószínűleg természetes halállal hunyt el.","id":"20190826_Holttestet_talaltak_egy_vonat_vecejeben_a_Nyugatiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8340f425-7521-4828-a425-d2001e5ce522","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Holttestet_talaltak_egy_vonat_vecejeben_a_Nyugatiban","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:09","title":"Holttestet találtak egy vonat vécéjében a Nyugatiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160a23d0-f2bb-4a6a-8d36-3a7532ebc1e0","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Mindezt természetesen főpolgármester-jelöltként.","shortLead":"Mindezt természetesen főpolgármester-jelöltként.","id":"20190825_Fotozzon_fopolgarmesterjelolt_nelkuli_fopolgarmesterjelolti_kampanypultokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160a23d0-f2bb-4a6a-8d36-3a7532ebc1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a8abc3-6be4-48e6-a8b4-764ca343731e","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Fotozzon_fopolgarmesterjelolt_nelkuli_fopolgarmesterjelolti_kampanypultokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:44","title":"Fotózzon főpolgármester-jelölt nélküli főpolgármester-jelölti kampánypultokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","shortLead":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","id":"20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec30442-6e38-4478-beba-73693a23da1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:55","title":"Német állampapírral a klímavédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","shortLead":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","id":"20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f35072-da37-4fb7-adda-a2bc48ed5ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:30","title":"17 éves lányokat támadtak meg Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb1059c-e618-4766-93a4-3644675fee9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak kétszer mentek ki. A 112-es segélyhívó vonal átszervezése is okozhatott gondokat.","shortLead":"De csak kétszer mentek ki. A 112-es segélyhívó vonal átszervezése is okozhatott gondokat.","id":"20190827_Haromszor_is_hivtak_a_rendoroket_korabban_a_Zoldlomb_utcai_csaladi_tragedia_helyszinere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fb1059c-e618-4766-93a4-3644675fee9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11081b6-f198-4afa-ba6d-720b7170dbae","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Haromszor_is_hivtak_a_rendoroket_korabban_a_Zoldlomb_utcai_csaladi_tragedia_helyszinere","timestamp":"2019. augusztus. 27. 07:19","title":"Háromszor is hívták a rendőröket korábban a Zöldlomb utcai családi tragédia helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]