"Radioaktív gázfelhő átvonulása miatt nőtt meg átmenetileg a radioaktív háttérsugárzás az orosz haditengerészet Szeverodvinszk melletti kísérleti telepén történt robbanást követően – közölte hétfőn az Interfax hírügynökség az orosz hidrometeorológiai szolgálatra (Roszgidromet) hivatkozva." "A júniusi nagy európai hatalmi harc után most itt a nagy uniós sakkjátszma: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke most kezdheti el a szereposztást a remények szerint novemberre felálló testületében. A magyar jelölt, Trócsányi László azok közé tartozik, akiknél majdnem minden végeredmény elképzelhető – kivéve az, amit a kormány szeretne." "Vadai Ágnes érdeklődött, hogy az OLAF-jelentés után mikor emel már vádat az ügyészség az elherdált 1,6 milliárd forint ügyében, kiderült, még mindig nem zárult le a nyomozás, egy gyanúsítotti kihallgatás sem volt még." "A kínaiak felhívták amerikai partnereiket, hogy kezdjék újra a tárgyalásokat – közölte a G7-es csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök. "A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis." "A tévésből lett politikus videóüzenetben mondta el, miért nem hallhattunk felőle az elmúlt hetekben, és milyen új feladatok várnak rá." "19 állam és a szövetségi főváros beperelte Donald Trumpot azért, mert engedélyezné fiatal korú migránsok határozatlan idejű fogva tartását. Korábban több gyerek is meghalt őrizetben." "Egy átlagos fiatal pár számára – amelyik a gyermekvállaláson gondolkodik – fontos kérdés lehet, hogy milyen kiadásokra lehet számítani a baba érkezéséig. Ezek a költségek elérhetik akár a 600 ezer forintot is. Sok családnak még akkor sem áll a teljes összeg rendelkezésére, ha készül a baba érkezésére. De miből lehetne finanszírozni a költségeket ebben az esetben?"