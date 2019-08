Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rezsiutalványokról és a méhészek támogatásáról kellett nagyon boldogan nyilatkozni – állítják Gulyás Mártonék.","shortLead":"A rezsiutalványokról és a méhészek támogatásáról kellett nagyon boldogan nyilatkozni – állítják Gulyás Mártonék.","id":"20190826_Partizan_A_kormany_donteseinek_orulo_nyilatkozokat_kerestek_a_kozmediaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08a6b98-4bc8-433b-bace-31fb84c678a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Partizan_A_kormany_donteseinek_orulo_nyilatkozokat_kerestek_a_kozmediaba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:44","title":"Partizán: A kormány döntéseinek örülő nyilatkozókat kerestek a közmédiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55c291e-b7a4-4d4f-8eba-058871aa17b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem ilyenkor csak a közvetlen életveszélyt tudja megszüntetni.","shortLead":"A katasztrófavédelem ilyenkor csak a közvetlen életveszélyt tudja megszüntetni.","id":"20190827_parkolo_auto_totalkar_katasztrofavedelem_meglazult_homlokzat_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55c291e-b7a4-4d4f-8eba-058871aa17b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20ecdb1-fcd7-42a1-8338-ef9b644ececd","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_parkolo_auto_totalkar_katasztrofavedelem_meglazult_homlokzat_biztositas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:20","title":"Parkoló kocsit zúztak totálkárosra lezuhanó téglák a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","shortLead":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","id":"20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101ac76-b93e-4b37-8f53-2e235c152e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:31","title":"A csehek is utolérik a világot, jön az e-matrica náluk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18727d16-0262-4c52-9486-9b183bbedcd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre csak a fegyvereladásra vonatkozó engedély van meg. ","shortLead":"Egyelőre csak a fegyvereladásra vonatkozó engedély van meg. ","id":"20190828_egyesult_allamok_raketa_magyarorszag_honvedseg_gripen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18727d16-0262-4c52-9486-9b183bbedcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56d1469-1106-43cf-8d56-cfee87fa2d96","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_egyesult_allamok_raketa_magyarorszag_honvedseg_gripen","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:11","title":"148 milliárdért vásárolhat rakétákat Magyarország az Egyesült Államoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","shortLead":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","id":"20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743ff423-4ac6-48b5-b02b-d7dae147d221","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:11","title":"Beismerő vallomást tett az apát és fiát agyonlövő nyíregyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2020. január 1-jén fejeződik be a takarékok teljes integrációja.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2020. január 1-jén fejeződik be a takarékok teljes integrációja.","id":"20190826_Egy_het_mulva_dontenek_a_takarekok_vegso_egyesuleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc4ea68-5cb1-46cb-999b-09275747369e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Egy_het_mulva_dontenek_a_takarekok_vegso_egyesuleserol","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:30","title":"Egy hét múlva döntenek a takarékok végső egyesüléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jöhet a no deal Brexit.","shortLead":"Jöhet a no deal Brexit.","id":"20190828_Jovahagyta_a_kiralyno_a_brit_parlament_felfuggeszteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065f0801-5352-40df-800b-de90392924c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65d0dca-0991-47ad-8283-844a4a808f2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Jovahagyta_a_kiralyno_a_brit_parlament_felfuggeszteset","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:16","title":"Jóváhagyta a királynő a brit parlament felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190827_Elkepeszto_angol_forditassal_sokkolja_a_szemeteloket_az_ITM","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad928b-7b83-46b2-b6f4-0f35f58ab175","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Elkepeszto_angol_forditassal_sokkolja_a_szemeteloket_az_ITM","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:46","title":"Elképesztő angol fordítással sokkolja a szemetelőket az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]