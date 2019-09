Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","shortLead":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","id":"20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708a368-0d94-403f-b0d2-9375ec6c364a","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:20","title":"Lövöldözés volt Texasban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21a2c03-862b-448f-b566-276c52365a21","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Nem sokat javult a népirtás elől Bangladesbe menekült muszlim népcsoport sorsa, az emberek félnek visszamenni Mianmarba – tapasztalta a helyszínen a HVG tudósítója.","shortLead":"Nem sokat javult a népirtás elől Bangladesbe menekült muszlim népcsoport sorsa, az emberek félnek visszamenni Mianmarba...","id":"201935__rohingyak_bangladesben__menekultek_csapdaban__merleg__meg_nincs_kiut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c21a2c03-862b-448f-b566-276c52365a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77f87a1-9a76-45eb-ae99-82e2e3d407bf","keywords":null,"link":"/vilag/201935__rohingyak_bangladesben__menekultek_csapdaban__merleg__meg_nincs_kiut","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:00","title":"Kezelhetetlennek tűnik a Mianmarból Bangladesbe űzött rohingyák helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A rendőröknek még a főváros egyik legjobban szituált kerületében sem sikerült megelőzniük egy párkapcsolati dráma szörnyű végkifejletét. Pedig az előzmények – köztük a szomszédok, a rokonok bejelentései – alapján nem volt váratlan, ami történt.","shortLead":"A rendőröknek még a főváros egyik legjobban szituált kerületében sem sikerült megelőzniük egy párkapcsolati dráma...","id":"201935__rozsadombi_csaladirtas__tehetetlen_rendorseg__rendszerhibak__a_hivo_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec271254-a886-44de-9e6a-d1022012692a","keywords":null,"link":"/itthon/201935__rozsadombi_csaladirtas__tehetetlen_rendorseg__rendszerhibak__a_hivo_fel","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:00","title":"Kódolva van a rendszerbe, hogy a rendőrség ne tudjon megakadályozni egy családirtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f12243f-91ed-4b7d-9adf-3bddfc16689e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyi országgyűlési választásokhoz képest most 750-nel szerepelnek többen a névjegyzékben. ","shortLead":"A tavalyi országgyűlési választásokhoz képest most 750-nel szerepelnek többen a névjegyzékben. ","id":"20190830_Gyanusan_megnott_a_valasztok_szama_Harkanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f12243f-91ed-4b7d-9adf-3bddfc16689e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4de963-66b2-4c92-b125-1856eb14d2c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Gyanusan_megnott_a_valasztok_szama_Harkanyban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:10","title":"Gyanúsan megnőtt a választók száma Harkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8ff684-e1e2-4dbc-8184-9473cc719a0b","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Az idegenellenes AfD előretörése jellemzi majd a vasárnap tartandó tartományi választásokat Németországban az ország keleti részén, s a hatása Berlinben is érződhet.","shortLead":"Az idegenellenes AfD előretörése jellemzi majd a vasárnap tartandó tartományi választásokat Németországban az ország...","id":"201935__nemet_tartomanyok__keleti_engedetlenek__populistak__ndks_turmix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea8ff684-e1e2-4dbc-8184-9473cc719a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea43033-07d0-42b1-95bf-9312b4b2dc59","keywords":null,"link":"/vilag/201935__nemet_tartomanyok__keleti_engedetlenek__populistak__ndks_turmix","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:30","title":"A keletnémeteknél \"földindulást\" nem okoz a széljobb, de sok más \"benne van a pakliban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a40bc37-469a-48d1-92d5-98e6c4529e5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alotti Nasri a 48 éves férfi halála után mondott fel a Zalai Szent Rafael Kórházban. Súlyos állításokat fogalmazott meg, volt kollégái nyílt levélben vágtak vissza.","shortLead":"Alotti Nasri a 48 éves férfi halála után mondott fel a Zalai Szent Rafael Kórházban. Súlyos állításokat fogalmazott...","id":"20190831_szivsebesz_zala_megyei_rafael_korhaz_alotti_nasri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a40bc37-469a-48d1-92d5-98e6c4529e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51163098-e729-45f1-bf01-095611b179e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_szivsebesz_zala_megyei_rafael_korhaz_alotti_nasri","timestamp":"2019. augusztus. 31. 21:31","title":"Belső vizsgálatot akart betege halála miatt a zalai kórházban felmondott osztályvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","shortLead":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","id":"20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db462cb1-edff-4283-a24d-8fc2e1eb5313","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:26","title":"Egy-másfél órát késhetnek a vonatok a Budapest-Cegléd-vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton, Riba István, Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Míg Palkovics László szép új Magyarországot álmodhat a miniszterelnök víziója szerint, Kásler Miklós irányítása alatt kormányzati elfekvővé válhat a humántárca. Az elmúlt hónapokban a miniszteri bársonyszékek mögött jelentősen átalakult Orbán negyedik kormánya.","shortLead":"Míg Palkovics László szép új Magyarországot álmodhat a miniszterelnök víziója szerint, Kásler Miklós irányítása alatt...","id":"201935__palkovics_jutalma__leszalamizott_humantarca__atalakitasok_akormanyban__az_orban_zrt_vezerigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1679cc5f-f893-44b8-b5e5-1ce2fd0d331c","keywords":null,"link":"/itthon/201935__palkovics_jutalma__leszalamizott_humantarca__atalakitasok_akormanyban__az_orban_zrt_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. szeptember. 01. 10:00","title":"Az Orbán Zrt. vezérigazgatójává avanzsált a CEU hóhérja és az MTA megcsonkítója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]