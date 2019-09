Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb kampányban hirdetné a Fidesz, hogy a DK elnöke lebontaná a kerítést, a volt miniszterelnök a Facebookon reagált.","shortLead":"Újabb kampányban hirdetné a Fidesz, hogy a DK elnöke lebontaná a kerítést, a volt miniszterelnök a Facebookon reagált.","id":"20190830_Hu_de_hulyek_vagytok__uzente_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8098e61-787f-45b8-9300-09c0dd5e475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb46d05f-7f4b-4594-b495-7da5441d68b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Hu_de_hulyek_vagytok__uzente_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:16","title":"„Hű, de hülyék vagytok!” – üzente Gyurcsány Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen a gyalogos-átkelőhelyen talán egy előre nyújtott periszkóp lenne a legnagyobb segítség a gyalogosoknak. És az autósok sincsenek könnyű helyzetben.","shortLead":"Ezen a gyalogos-átkelőhelyen talán egy előre nyújtott periszkóp lenne a legnagyobb segítség a gyalogosoknak. És...","id":"20190831_nem_latja_na_latja_ilyen_veszelyes_egy_solymari_zebra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11012c99-8acb-4125-8f42-4c723d798c69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190831_nem_latja_na_latja_ilyen_veszelyes_egy_solymari_zebra","timestamp":"2019. augusztus. 31. 06:41","title":"Nem látja? Na látja! Ilyen veszélyes egy solymári zebra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiutazás és hamvasztás költségeit is fedezni tudják.","shortLead":"A kiutazás és hamvasztás költségeit is fedezni tudják.","id":"20190830_Segitettek_az_adomanyozok_melto_bucsut_vehet_a_csalad_a_Gran_Canarian_vizbe_fulladt_magyar_ferfitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c241ec-ec8c-4519-ae16-3d1cff77e3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Segitettek_az_adomanyozok_melto_bucsut_vehet_a_csalad_a_Gran_Canarian_vizbe_fulladt_magyar_ferfitol","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:54","title":"Segítettek az adományozók, méltó búcsút vehet a család a Gran Canarián vízbe fulladt magyar férfitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88a99c8-e075-41ac-8353-69a22f89719d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai források szerint az orosz hatóságok nem mondtak igazat, amikor azt állították, egy folyékony üzemanyaggal működő rakéta tesztje során történt augusztus 8-án az a baleset, melynek során radioaktív szennyezés jutott a levegőbe az észak-oroszországi Szeverodvinszk közelében. Az amerikaiak úgy tudják, egy atommeghajtású rakéta vízből való kiemelése során következett be a hét halálos áldozatot követelő robbanás.","shortLead":"Amerikai források szerint az orosz hatóságok nem mondtak igazat, amikor azt állították, egy folyékony üzemanyaggal...","id":"20190831_Egy_vizbe_esett_atommeghajtasu_raketa_kiemelesekor_tortent_a_rejtelyes_oroszorszagi_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a88a99c8-e075-41ac-8353-69a22f89719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3923ea-fe04-4c5b-b0d0-2cbc7d59b968","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Egy_vizbe_esett_atommeghajtasu_raketa_kiemelesekor_tortent_a_rejtelyes_oroszorszagi_robbanas","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:57","title":"Vízbe esett atommeghajtású rakéta kiemelésekor történt a rejtélyes oroszországi robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4cbf789-b83f-4d6a-a0ea-50f929a0f40f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valószínűleg ebben a szezonban már nem léphet pályára Giorgio Chiellini.\r

","shortLead":"Valószínűleg ebben a szezonban már nem léphet pályára Giorgio Chiellini.\r

","id":"20190831_giorgio_chiellini_serules_mutet_juventus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4cbf789-b83f-4d6a-a0ea-50f929a0f40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ef090a-2a82-4b4c-821d-31342bf6553a","keywords":null,"link":"/sport/20190831_giorgio_chiellini_serules_mutet_juventus","timestamp":"2019. augusztus. 31. 21:25","title":"Egy meccs volt a szezon a Juventus csapatkapitányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed70e427-8721-4972-a481-18b3fbf48504","c_author":"Muck Tibor","category":"itthon","description":"Petíciót írtak a MÁV vezetésének az állandó késéseket megelégelő utasok. Ők kaptak – egy sokat nem ígérő – választ, de a pályán veszteglő utasok legtöbbször hiába szeretnék megtudni, mire számíthatnak.","shortLead":"Petíciót írtak a MÁV vezetésének az állandó késéseket megelégelő utasok. Ők kaptak – egy sokat nem ígérő – választ, de...","id":"201935__megbizhatatlan_vonatok__kocsihiany__kezi_valtok__csonka_vaganyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed70e427-8721-4972-a481-18b3fbf48504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163d62ab-daf9-4410-8dd0-b9959e691364","keywords":null,"link":"/itthon/201935__megbizhatatlan_vonatok__kocsihiany__kezi_valtok__csonka_vaganyok","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:30","title":"Kézi váltóállítás, ősrégi mozdonyok, késések, és a MÁV utasai még kérdezősködni mernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták, rendkívül nagy megkönnyebbülés számukra a változás. ","shortLead":"Azt írták, rendkívül nagy megkönnyebbülés számukra a változás. ","id":"20190831_Visszaszoltak_a_szivsebeszek_a_zalai_korhazban_lelkiismereti_okok_miatt_felmondott_foosztalyvezetonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db320c6-6829-44f7-aed9-126d8bbf3ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Visszaszoltak_a_szivsebeszek_a_zalai_korhazban_lelkiismereti_okok_miatt_felmondott_foosztalyvezetonek","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:16","title":"Visszaszóltak a szívsebészek a zalai kórházban lelki válság miatt felmondott főosztályvezetőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Debrecen a legdrágább vidéki egyetemi város, az egy-másfél szobás garzonok átlagos négyzetméter ára 400-450 ezer forint közötti volt az elmúlt negyedévben, az átlagár 29 millió forintot ért el, miközben a nagyobb egyetemi városokban ugyanekkora lakásokat már 12-15 millióért is lehet vásárolni.","shortLead":"Debrecen a legdrágább vidéki egyetemi város, az egy-másfél szobás garzonok átlagos négyzetméter ára 400-450 ezer forint...","id":"20190831_Kiszamoltak_melyik_a_legdragabb_egyetemi_varos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d03538-3e84-4fc6-8d60-58359dda1c81","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Kiszamoltak_melyik_a_legdragabb_egyetemi_varos","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:05","title":"Kiszámolták, melyik a legdrágább egyetemi város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]