[{"available":true,"c_guid":"6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjeszti hibavadász programját a Google, hogy – mint mondják – még biztonságosabb legyen az általuk támogatott ökoszisztéma.","shortLead":"Kiterjeszti hibavadász programját a Google, hogy – mint mondják – még biztonságosabb legyen az általuk támogatott...","id":"20190903_google_bug_bounty_kiterjesztese_hibavadasz_program_gpsrp_ddprp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d0930da-8c36-484a-bb80-199c288849a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d612d77a-b034-4ecd-9dbb-9711808ecb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_google_bug_bounty_kiterjesztese_hibavadasz_program_gpsrp_ddprp","timestamp":"2019. szeptember. 03. 10:03","title":"15 milliót is kifizet a Google annak, aki komoly hibát talál egy androidos alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d2a68-1482-4b22-a519-5838be4fb086","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan a letöltési listák élére ugrott Kínában a Zao nevű alkalmazás, amivel kicserélhetők egy-egy filmjelenet szereplői. Ehhez egy fotót kell feltölteni, de hogy azután mi történik vele, már nem ismert.","shortLead":"Gyorsan a letöltési listák élére ugrott Kínában a Zao nevű alkalmazás, amivel kicserélhetők egy-egy filmjelenet...","id":"20190903_zao_arccserelo_alkalmazas_kina_deepfake_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=881d2a68-1482-4b22-a519-5838be4fb086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10035131-d226-43d2-8f41-83d0c2583e70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_zao_arccserelo_alkalmazas_kina_deepfake_technologia","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:03","title":"Kitört a botrány az új arccserélgetős app miatt, amely ki tudja, mihez használja még fel a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta, mert az felsírt éjszaka.","shortLead":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta...","id":"20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755fb8e3-0d55-431d-839e-ca1555bda2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:19","title":"Jogerősen elítélték a nőt, aki maradandó fogyatékosságot okozott gyerekének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a4f613-19c5-4f19-94e1-afb1dbed0d7e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hétfőn több helyen eléri az extrém magas szintet a pollenszennyezés. ","shortLead":"Hétfőn több helyen eléri az extrém magas szintet a pollenszennyezés. ","id":"20190902_Terkepen_hogy_hol_a_legrosszabb_most_az_allergiasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0a4f613-19c5-4f19-94e1-afb1dbed0d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34afcc3-c54c-4831-83cf-f82a278b7c32","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Terkepen_hogy_hol_a_legrosszabb_most_az_allergiasoknak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:55","title":"Térképen, hogy hol a legrosszabb most az allergiásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e24a8b-6229-4d07-a023-b50286e7045e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harmincéves volt. Gyártási hiba okozhatta a tragédiát.","shortLead":"Harmincéves volt. Gyártási hiba okozhatta a tragédiát.","id":"20190903_Meghalt_spanyol_eloado_pirotechnika_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73e24a8b-6229-4d07-a023-b50286e7045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40f2bba-60ff-4d50-9759-00ed343e4c23","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Meghalt_spanyol_eloado_pirotechnika_robbanas","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:27","title":"Meghalt egy spanyol táncosnő, amikor felrobbant mellette a színpadon egy pirotechnikai eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0fa18-044b-48b5-8e1f-3c59b5627d27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miskolci ügyészség vádat emelt három férfi ellen, akik üzletszerűen loptak felniket és abroncsokat, itthon és Ausztriában egyaránt.","shortLead":"A miskolci ügyészség vádat emelt három férfi ellen, akik üzletszerűen loptak felniket és abroncsokat, itthon és...","id":"20190902_10_millios_ertekben_lopta_a_felniket_egy_miskolci_banda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad0fa18-044b-48b5-8e1f-3c59b5627d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436dc496-8e4b-49ea-b8ff-81abe7998159","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_10_millios_ertekben_lopta_a_felniket_egy_miskolci_banda","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:31","title":"Tízmilliós értékben lopta a felniket és gumikat egy miskolci banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egész Közép-Európában terjeszkedik a PKN Orlen lengyel olajtársaság, már magyar piacszerzésről is terjednek hírek.","shortLead":"Egész Közép-Európában terjeszkedik a PKN Orlen lengyel olajtársaság, már magyar piacszerzésről is terjednek hírek.","id":"20190903_benzinkut_pkn_olaj_benzin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532db6ee-aa5e-4fba-a741-28844adfc6c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_benzinkut_pkn_olaj_benzin","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:16","title":"Új benzinkutas cég nézheti ki magának Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116e0375-1cb9-4684-a64a-bfde29ab181c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jó a Középbánya-tó vízminősége, hogy ismét megjelentek az apró, emberre ártalmatlan állatok. ","shortLead":"Olyan jó a Középbánya-tó vízminősége, hogy ismét megjelentek az apró, emberre ártalmatlan állatok. ","id":"20190902_Latta_mar_a_salgotarjani_meduzakat_Most_kettot_is_lefotoztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116e0375-1cb9-4684-a64a-bfde29ab181c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dcc1c5-509f-4597-b63f-f6eb5bf71d29","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Latta_mar_a_salgotarjani_meduzakat_Most_kettot_is_lefotoztak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:31","title":"Látta már a salgótarjáni medúzákat? Most kettőt is lefotóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]