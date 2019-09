Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d01d37c-0976-4712-9db4-66a3e5799362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Outsider, celeb, politikamániás, volt újságíró, a magyar politika örök vesztese – a közélet szinte minden tipikus figurája megtalálható a főpolgármester-jelölti nyolcas mezőnyben. A kevésbé esélyes (olykor már kamugyanús) jelöltek között van, aki vezeklésre hívja a választópolgárokat, és van, aki a polgárháborút szító ellenzékről posztol.

Már amennyiben a kormánypárt az MSZP. Mert ha a kormánypárt a Fidesz, úgy az MSZP-nek és a többi ellenzéki szervezetnek kell visszalépnie abból, amit csinál, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti.","shortLead":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –...","id":"20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd813c40-6423-4d4a-a68b-cd4264e7c9bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:48","title":"Köves Slomónak a rasszista kijelentéseiről elhíresült Molnár Oszkár fideszes támogatásáról is az ellenzék felelőssége jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már hét halottja van a szombati lövöldözésnek – jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján a nyugat-texasi Odessa rendőrsége.\r

