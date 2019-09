Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap délutánra elérte az 5-ös erősséget a Karib-tengeren áthaladó Dorian hurrikán.","shortLead":"Vasárnap délutánra elérte az 5-ös erősséget a Karib-tengeren áthaladó Dorian hurrikán.","id":"20190901_Elerte_a_legdurvabb_erosseget_a_Dorian_hurrikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cdf3df-df51-4cce-b2e1-d60cde6a97e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Elerte_a_legdurvabb_erosseget_a_Dorian_hurrikan","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:00","title":"Elérte a legdurvább erősséget a Dorian hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Legtöbben nem is gondolják, mennyi űrtörmelék hullik vissza a Földre. Az óriási mennyiség mellé persze érdemes odatenni azt az értéket is, mennyi az esélye annak, hogy valakit eltalál egy űrszemétdarab. Mindenesetre kutatják, hogyan okozhatna minél kevesebb kárt az űrszemét, az egyik megoldás pedig erősen hasonlít egy tábla csokira.","shortLead":"Legtöbben nem is gondolják, mennyi űrtörmelék hullik vissza a Földre. Az óriási mennyiség mellé persze érdemes odatenni...","id":"20190903_urszemet_kezelese_muholdak_nemo_pont_iranyitott_visszateres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e400e277-4820-4dff-b584-93e5a2a86f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_urszemet_kezelese_muholdak_nemo_pont_iranyitott_visszateres","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:05","title":"Egy-két tonnányi szemét zuhan vissza a Földre az űrből – naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megerősítette: a helyszínen életét vesztette a férfi, aki hétfő délután leugrott a kórház lépcsőházából.","shortLead":"A rendőrség megerősítette: a helyszínen életét vesztette a férfi, aki hétfő délután leugrott a kórház lépcsőházából.","id":"20190903_Heim_Pal_korhaz_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429b8eaf-acda-425d-afcf-ab0c6d22ff44","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Heim_Pal_korhaz_halal","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:58","title":"Leugrott a Heim Pál kórház lépcsőházából egy idős férfi, és azonnal meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f65df77-a30a-4999-aa77-220495633478","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztár hosszú posztban írt arról, hogy húszas éveiben hozott rettenetes döntései következtében hogyan vált a leggyűlöltebb emberré a világon. ","shortLead":"A sztár hosszú posztban írt arról, hogy húszas éveiben hozott rettenetes döntései következtében hogyan vált...","id":"20190903_Justin_Bieber_drogozas_depresszio_mentalis_egeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f65df77-a30a-4999-aa77-220495633478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a641e6-a89b-426d-9d4f-e0f460ef32a7","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Justin_Bieber_drogozas_depresszio_mentalis_egeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:31","title":"Justin Bieber kipakolt a drogozásról, a depresszióról és a bántalmazásról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta, mert az felsírt éjszaka.","shortLead":"Emberölés bűntettének kísérletében is bűnösnek találták a halásztelki nőt, aki csecsemő kislányát súlyosan bántalmazta...","id":"20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755fb8e3-0d55-431d-839e-ca1555bda2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Maradando_fogyatekossagot_okozott_gyermekenek_ket_ev_felfuggesztettet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:19","title":"Jogerősen elítélték a nőt, aki maradandó fogyatékosságot okozott gyerekének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","shortLead":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","id":"20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3203b6e-e554-4e88-83a1-9b759207a4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:32","title":"Aktív törésvonalat találtak Los Angeles alatt, és ez rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán szerint rendszerszinten megvan a kellő tanári létszám. A DK azt javasolja, az államtitkár mondjon le, így legalább utódja el tud majd helyezkedni.","shortLead":"Maruzsa Zoltán szerint rendszerszinten megvan a kellő tanári létszám. A DK azt javasolja, az államtitkár mondjon le...","id":"20190903_A_helyettes_allamtitkar_a_pedagogushianyrol_Nagy_szerencse_mert_igy_el_tudnak_helyezkedni_a_frissdiplomasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d1785f-f2d3-4a3b-8a67-0ed33c79828e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_A_helyettes_allamtitkar_a_pedagogushianyrol_Nagy_szerencse_mert_igy_el_tudnak_helyezkedni_a_frissdiplomasok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:11","title":"A helyettes államtitkár szerint a pedagógushiány miatt legalább el tudnak helyezkedni a friss diplomások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1053ef2-6a88-46d9-bec2-b115215ac767","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Angliában szerveznek Whitney Houston-show-t a 2012-ben elhunyt popsztár hologramjával. ","shortLead":"Angliában szerveznek Whitney Houston-show-t a 2012-ben elhunyt popsztár hologramjával. ","id":"20190903_Hologramturnera_indul_Whitney_Houston","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1053ef2-6a88-46d9-bec2-b115215ac767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf17ac0-77f0-4bad-a260-356de095f263","keywords":null,"link":"/kultura/20190903_Hologramturnera_indul_Whitney_Houston","timestamp":"2019. szeptember. 03. 10:36","title":"Az elhunyt Whitney Houstont megidézik a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]