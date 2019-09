Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Bahamákat valósággal letarolta a vihar.","shortLead":"A Bahamákat valósággal letarolta a vihar.","id":"20190903_Ot_halalos_aldozata_van_mar_a_Dorian_hurrikannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b61a9d4-3268-4a85-ac2f-bde7692a6770","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Ot_halalos_aldozata_van_mar_a_Dorian_hurrikannak","timestamp":"2019. szeptember. 03. 05:55","title":"Öt halálos áldozata van már a Dorian hurrikánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e264ce-a5f1-479b-b201-247f964f79a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnaptól a Samsung újabb telefonja támogatja az új generációs (5G-s) mobilhálózatot: bejelentették a csúcsmodelleknél valamivel olcsóbb A-sorozat új modelljét.","shortLead":"Holnaptól a Samsung újabb telefonja támogatja az új generációs (5G-s) mobilhálózatot: bejelentették a csúcsmodelleknél...","id":"20190903_samsung_galaxy_a90_5g_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e264ce-a5f1-479b-b201-247f964f79a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd92093a-e1c8-462b-857b-b36c4cd1725b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_samsung_galaxy_a90_5g_specifikacio","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:03","title":"Hivatalos a Samsung új telefonja: tízezrekkel olcsóbb, de van benne erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidvéghi Balázst az EP igazságügyi bizottságába szánnák alelnöknek, de nem szavaztak róla.","shortLead":"Hidvéghi Balázst az EP igazságügyi bizottságába szánnák alelnöknek, de nem szavaztak róla.","id":"20190903_Trocsanyi_utan_ujabb_fideszes_jeloltbol_nem_lesz_a_heten_EPalelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4859deb7-7f6e-4b45-aae6-50187d6daf8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Trocsanyi_utan_ujabb_fideszes_jeloltbol_nem_lesz_a_heten_EPalelnok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:06","title":"Trócsányi után újabb fideszes jelöltből nem lesz a héten EP-bizottsági alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy minimum \"unortodox\" húzás a hercegnétől.","shortLead":"Ismét egy minimum \"unortodox\" húzás a hercegnétől.","id":"20190903_Meghan_Markle_azt_a_PRceget_berelte_fel_amelyik_mar_Michael_Jacksonnak_is_segitett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60343a63-14f0-44d0-96c6-0317c36bbbe5","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Meghan_Markle_azt_a_PRceget_berelte_fel_amelyik_mar_Michael_Jacksonnak_is_segitett","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:48","title":"Meghan Markle aggódik a jó híre miatt, ezért felbérelte a PR-céget, amelyik már Michael Jacksonnak is segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8c83e1-7e2c-4ae0-82b7-2b0de224f601","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már tesztelik azoknak a német H145M harci helikoptereknek az első két darabját, amelyeket Magyarország rendelt az Airbus Helicopterstől.","shortLead":"Már tesztelik azoknak a német H145M harci helikoptereknek az első két darabját, amelyeket Magyarország rendelt...","id":"20190904_airbus_helicopters_magyar_honvedseg_megrendeles_berepules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac8c83e1-7e2c-4ae0-82b7-2b0de224f601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a3f425-4c26-4459-8771-1f3e77f56f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_airbus_helicopters_magyar_honvedseg_megrendeles_berepules","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:49","title":"Négy Airbus harci helikoptert már idén megkap a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b35ef21-74a6-49b9-a667-c80d7bd266e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy budapesti egyetemek összevonása helyett a hvg.hu információi szerint akadémiai kutatóintézetekkel terelné őket közös ernyőszervezetbe az immár a felsőoktatás felett is diszponáló innovációs és technológiai miniszter. A még kiformálás előtt álló jogi megoldással évtizedes gordiuszi csomót vághat át az ötletgazda, Palkovics László: nem kell éveket várni, gyakorlatilag egyik napról a másikra kerülhetnek feljebb a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban az eddig a hátsó szekcióban jegyzett intézmények.","shortLead":"A nagy budapesti egyetemek összevonása helyett a hvg.hu információi szerint akadémiai kutatóintézetekkel terelné őket...","id":"20190902_felsooktatas_egyetem_corvinus_bme_semmelweis_palkovics_elkh_palkovics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b35ef21-74a6-49b9-a667-c80d7bd266e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d938aff3-d162-4cb1-bec9-d96ffe8582e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_felsooktatas_egyetem_corvinus_bme_semmelweis_palkovics_elkh_palkovics","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:30","title":"Kiderült Palkovics új terve: ez lehet a sorsa a Corvinusnak, a Semmelweisnek és a BME-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre a mobilos Maps is megkapta a Google Utcakép nevű szolgáltatását, illetve egy ahhoz hasonló réteget.","shortLead":"Végre a mobilos Maps is megkapta a Google Utcakép nevű szolgáltatását, illetve egy ahhoz hasonló réteget.","id":"20190903_google_maps_terkep_utcakep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8425965d-ac32-4265-a321-5d2e69364f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_google_maps_terkep_utcakep","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:20","title":"Rég várt újdonsággal bővült a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496938e6-a032-4bfe-8ecc-f6c893888ecb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utódból már készül tisztán elektromos hajtásláncú változat.","shortLead":"Az utódból már készül tisztán elektromos hajtásláncú változat.","id":"20190903_arkedvezmennyel_bucsuzik_az_elektromos_vw_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=496938e6-a032-4bfe-8ecc-f6c893888ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2bc92-c1e7-443e-b4f9-2c14cc00684f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_arkedvezmennyel_bucsuzik_az_elektromos_vw_golf","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:21","title":"Árkedvezménnyel búcsúzik az elektromos VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]