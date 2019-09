Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A részben norvég állami cég egyik vezetője megerősítette, hogy tárgyalnak Magyarországgal az ügyletről. ","shortLead":"A részben norvég állami cég egyik vezetője megerősítette, hogy tárgyalnak Magyarországgal az ügyletről. ","id":"20190903_Budapesten_targyal_a_legvedelmi_rendszere_eladasarol_a_norveg_Kongsberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e634e90-2b8e-4a42-9c27-b115b5a07c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4db4d4-760e-4237-bac0-fc821a092d74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190903_Budapesten_targyal_a_legvedelmi_rendszere_eladasarol_a_norveg_Kongsberg","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:51","title":"Budapesten tárgyal a légvédelmi rendszere eladásáról a norvég Kongsberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d2a68-1482-4b22-a519-5838be4fb086","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan a letöltési listák élére ugrott Kínában a Zao nevű alkalmazás, amivel kicserélhetők egy-egy filmjelenet szereplői. Ehhez egy fotót kell feltölteni, de hogy azután mi történik vele, már nem ismert.","shortLead":"Gyorsan a letöltési listák élére ugrott Kínában a Zao nevű alkalmazás, amivel kicserélhetők egy-egy filmjelenet...","id":"20190903_zao_arccserelo_alkalmazas_kina_deepfake_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=881d2a68-1482-4b22-a519-5838be4fb086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10035131-d226-43d2-8f41-83d0c2583e70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_zao_arccserelo_alkalmazas_kina_deepfake_technologia","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:03","title":"Kitört a botrány az új arccserélgetős app miatt, amely ki tudja, mihez használja még fel a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6bd3c4-26c5-4085-8b2f-02e86cca2d63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Volkswagen Golf méretkategóriájában versenyző cseh modell csúcsváltozata.","shortLead":"Megérkezett a Volkswagen Golf méretkategóriájában versenyző cseh modell csúcsváltozata.","id":"20190904_szemrevalo_es_sportos_itt_az_uj_skoda_scala_monte_carlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d6bd3c4-26c5-4085-8b2f-02e86cca2d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270260b-05d1-449f-935e-634a72348ebe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_szemrevalo_es_sportos_itt_az_uj_skoda_scala_monte_carlo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:41","title":"Szemrevalóan sportos: itt az új Skoda Scala Monte Carlo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d741110a-35ec-478a-8337-1e10ae041e7b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő arra született, hogy anyává váljon. A Nők gyermek nélkül című interjúkötetben 18 nő történetét olvashatjuk, de férfi szakemberek is megszólalnak benne. Ezúttal Buda László pszichiáter véleményének egy részletét közöljük. ","shortLead":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő...","id":"20190903_nok_gyermek_nelkul_tanacs_eszter_meddoseg_gyermektelenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d741110a-35ec-478a-8337-1e10ae041e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe640f4-4c9c-4601-9c5b-03ad3e75684a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190903_nok_gyermek_nelkul_tanacs_eszter_meddoseg_gyermektelenseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:25","title":"\"Ha kicsúsznak az időből, akkor valami meghal, ami meg se született\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Harvard nem is emlékszik, hogy Maróth náluk járt volna, ahogy abban sincs egyetértés, hogyan alakult ki a genderszak az amerikai egyetemen. Az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Irányító Testületének vezetője azt mondja, érthető, hogy nem értenek egyet. A gender pedig a tudomány szempontjából érdektelen.","shortLead":"A Harvard nem is emlékszik, hogy Maróth náluk járt volna, ahogy abban sincs egyetértés, hogyan alakult ki a genderszak...","id":"20190903_maroth_harvard_gender_studies_peto_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c273d1f7-b38d-4c20-80b9-f9b33b842a03","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_maroth_harvard_gender_studies_peto_andrea","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:57","title":"Maróth vitában a Harvarddal: A gender a tudomány szempontjából érdektelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5 milliárddal, ami Mészáros cégénél landolhat.","shortLead":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5...","id":"20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff45c5f7-a844-408d-9d35-8e3b6f7339bf","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:20","title":"Újabb 5 milliárdot kér Mészáros cége, hogy befejezzék a pécsi egyetemi tömböt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együttérzését fejezte ki az idős férfi az énekesnek.","shortLead":"Együttérzését fejezte ki az idős férfi az énekesnek.","id":"20190903_Levelben_LL_Juniornak_az_enekes_fiat_elgazolo_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3705556-1c30-457b-92d6-3db8fd7b8bd5","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Levelben_LL_Juniornak_az_enekes_fiat_elgazolo_sofor","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:58","title":"Levelet írt L.L. Juniornak az énekes fiát elgázoló sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lesznek előre hozott választások, legalábbis nem így.","shortLead":"Nem lesznek előre hozott választások, legalábbis nem így.","id":"20190904_Patthelyzet_NagyBritanniaban_megint_leszavaztak_Boris_Johnsont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9493da74-458a-4167-a559-c0e5ca4a8e96","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Patthelyzet_NagyBritanniaban_megint_leszavaztak_Boris_Johnsont","timestamp":"2019. szeptember. 04. 22:40","title":"Patthelyzet Nagy-Britanniában: megint leszavazták Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]