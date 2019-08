Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház Társulata, hogy ne szavazzanak újra bizalmat a jelenlegi színházvezetésnek. Veszprémben egyébként is áll a bál, Oberfrank Pál igazgató ellen ugyanis személyi szabadság megsértésének vádjával indult eljárás.","shortLead":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház...","id":"20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715a700-6a89-4d9d-84c3-d2b4a78df23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:25","title":"Tovább durvul a veszprémi Petőfi Színház válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó apró terepjárójába beletoldottak egy keveset, és így elfér rajta két extra ajtó.","shortLead":"A japán gyártó apró terepjárójába beletoldottak egy keveset, és így elfér rajta két extra ajtó.","id":"20190830_egeszen_jol_mutat_az_5ajtos_suzuki_jimny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab90282-fac3-4ff9-892f-531e199d2852","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_egeszen_jol_mutat_az_5ajtos_suzuki_jimny","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:21","title":"Egészen jól mutat az 5 ajtós Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac606880-fb55-40a0-8c92-98144ece917b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az országos színházi évadnyitó gála keretében tizenkettedik alkalommal adták át a díjat. ","shortLead":"Az országos színházi évadnyitó gála keretében tizenkettedik alkalommal adták át a díjat. ","id":"20190830_Orosz_Akos_kapta_a_Kaszas_Attiladijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac606880-fb55-40a0-8c92-98144ece917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7837bb-f99b-4a0a-aab7-dbcdda939a06","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Orosz_Akos_kapta_a_Kaszas_Attiladijat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 19:35","title":"Orosz Ákos kapta a Kaszás Attila-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt akarják, hogy elképzeléseik bekerüljenek a kormányprogramba, különben jöhetnek az előrehozott választások. ","shortLead":"Azt akarják, hogy elképzeléseik bekerüljenek a kormányprogramba, különben jöhetnek az előrehozott választások. ","id":"20190830_Alig_egyeztek_meg_az_olasz_kormanyrol_maris_felteteleket_szabott_az_Ot_Csillag_Mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e18095df-ca84-44cc-9add-802730c3b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19a4b98-ede7-4c34-8323-64894f81f536","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Alig_egyeztek_meg_az_olasz_kormanyrol_maris_felteteleket_szabott_az_Ot_Csillag_Mozgalom","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:48","title":"Alig egyeztek meg az olasz kormányról, máris feltételeket szabott az Öt Csillag Mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","shortLead":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","id":"20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77acaff6-24b2-42d3-ac7a-f4b07dd29b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:42","title":"Ötven dollárt lopott, 35 év után szabadulhat a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","shortLead":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","id":"20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae08cff-9bf3-4c57-b825-ce22fc4eab7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:53","title":"Korrupt adóellenőrt tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Luis Enrique korábban családi okok miatt hagyta ott a spanyol válogatott kispadját. Kiderült, Xana lánya öt hónapon át küzdött a rákkal. Most hunyt el.","shortLead":"Luis Enrique korábban családi okok miatt hagyta ott a spanyol válogatott kispadját. Kiderült, Xana lánya öt hónapon át...","id":"20190830_Meghalt_a_Barca_volt_edzojenek_9_eves_kislanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770ad850-c13d-43a2-9034-3668d8100fa2","keywords":null,"link":"/sport/20190830_Meghalt_a_Barca_volt_edzojenek_9_eves_kislanya","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:13","title":"Meghalt a Barca volt edzőjének 9 éves kislánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat Varsó támogatására - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök szombaton az ukrán hivatali kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott varsói sajtóértekezleten. ","shortLead":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat...","id":"20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a38f359-a7c6-4e6f-bbeb-adaa11e2910f","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:41","title":"Lengyelország kiáll Ukrajna területi egysége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]