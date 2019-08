Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","shortLead":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","id":"20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77acaff6-24b2-42d3-ac7a-f4b07dd29b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:42","title":"Ötven dollárt lopott, 35 év után szabadulhat a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360d641f-efad-4700-9f0f-4cd4577fd23e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús alakok kavarnak Törökbálinton.","shortLead":"Gyanús alakok kavarnak Törökbálinton.","id":"20190830_Az_MSZPs_exjelolttol_szivargott_at_a_Fideszhez_a_titkos_kampanyterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=360d641f-efad-4700-9f0f-4cd4577fd23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eece37-8ed1-41f7-8933-3591d5adf6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Az_MSZPs_exjelolttol_szivargott_at_a_Fideszhez_a_titkos_kampanyterv","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:00","title":"Az MSZP-s exjelölttől szivárgott át a Fideszhez a titkos kampányterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Élénkítette az agglomeráció lakáspiacát a fővárosi drágulás.","shortLead":"Élénkítette az agglomeráció lakáspiacát a fővárosi drágulás.","id":"20190830_Budapesttol_csak_4060_kilometerre_talalni_20_millio_alatti_hazakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3883b94-a625-4eee-9b93-95e25a4ef97e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Budapesttol_csak_4060_kilometerre_talalni_20_millio_alatti_hazakat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:40","title":"Budapesttől csak 40-60 kilométerre találni 20 millió alatti házakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26104923-f0a6-4a70-89ea-b78fcb81c9b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megint nem sikerült eljutni az űrbe a Khomeini Űrközpontból.","shortLead":"Megint nem sikerült eljutni az űrbe a Khomeini Űrközpontból.","id":"20190830_Felrobbant_Iran_uj_raketaja_az_inditoallason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26104923-f0a6-4a70-89ea-b78fcb81c9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0116b6c1-bea7-4877-86ad-75abc546ce1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_Felrobbant_Iran_uj_raketaja_az_inditoallason","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:04","title":"Felrobbant Irán új rakétája az indítóálláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daa9671-1863-4826-ac55-911814477d97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Utazási Irodák Szövetsége egyeztetést kezdeményezett tagjai körében. ","shortLead":"A Magyar Utazási Irodák Szövetsége egyeztetést kezdeményezett tagjai körében. ","id":"20190830_Ha_ez_sikerul_mostantol_egy_osszegben_latja_majd_mennyibe_kerul_az_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7daa9671-1863-4826-ac55-911814477d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5318a3-167a-4a16-a97c-75dc6d71c101","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Ha_ez_sikerul_mostantol_egy_osszegben_latja_majd_mennyibe_kerul_az_utazas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 19:11","title":"Ha ezt betartják az utazási irodák, egy összegben látja majd, mennyibe kerül az út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb81e19-93cf-4260-87ef-c524e659eb4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A drogfüggőként zártosztályra kerülő Szabó Győzőt Molnár Áron alakítja, Bányai Kelemen Barna pedig elfoglalta a pszichiáter, Csernus doki foteljét.","shortLead":"A drogfüggőként zártosztályra kerülő Szabó Győzőt Molnár Áron alakítja, Bányai Kelemen Barna pedig elfoglalta...","id":"20190830_Itt_vannak_az_elso_kepek_Herendi_Gabor_Toxikomajabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceb81e19-93cf-4260-87ef-c524e659eb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4507b5d8-757e-452b-a50c-f66dbd5decfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Itt_vannak_az_elso_kepek_Herendi_Gabor_Toxikomajabol","timestamp":"2019. augusztus. 30. 16:12","title":"Itt vannak az első felvételek Herendi Gábor Toxikomájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b090c50-3205-4ba8-af7b-ec261923f355","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Macskaszőr-allergia elleni oltóanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók. Az anyagot azonban nem az embereknek, hanem az állatoknak kell beadni.","shortLead":"Macskaszőr-allergia elleni oltóanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók. Az anyagot azonban nem az embereknek, hanem...","id":"20190830_macskaszor_allergia_elleni_oltas_allatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b090c50-3205-4ba8-af7b-ec261923f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0391d81d-bafb-4bab-9faa-66984fae4c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_macskaszor_allergia_elleni_oltas_allatoknak","timestamp":"2019. augusztus. 30. 16:03","title":"Itt a macskaszőr-allergia elleni oltás, amit már az állatoknak kell beadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Debrecen a legdrágább vidéki egyetemi város, az egy-másfél szobás garzonok átlagos négyzetméter ára 400-450 ezer forint közötti volt az elmúlt negyedévben, az átlagár 29 millió forintot ért el, miközben a nagyobb egyetemi városokban ugyanekkora lakásokat már 12-15 millióért is lehet vásárolni.","shortLead":"Debrecen a legdrágább vidéki egyetemi város, az egy-másfél szobás garzonok átlagos négyzetméter ára 400-450 ezer forint...","id":"20190831_Kiszamoltak_melyik_a_legdragabb_egyetemi_varos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d03538-3e84-4fc6-8d60-58359dda1c81","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Kiszamoltak_melyik_a_legdragabb_egyetemi_varos","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:05","title":"Kiszámolták, melyik a legdrágább egyetemi város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]