[{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvárás, hogy a Fidesz-támogatta jelöltek használják a párt logóját, de lehetnek egyedi esetek. ","shortLead":"Elvárás, hogy a Fidesz-támogatta jelöltek használják a párt logóját, de lehetnek egyedi esetek. ","id":"20190906_fidesz_logo_kampany_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783bf2b8-fe33-4083-85f3-6c2c9eb99c34","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_fidesz_logo_kampany_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 06. 17:44","title":"Hová tűntek a Fidesz-logók a jelöltjeik kampányából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A járvány kihat az egész világra, Magyarország nincs a nyertesek között.","shortLead":"A járvány kihat az egész világra, Magyarország nincs a nyertesek között.","id":"20190906_Majdnem_duplajara_nott_a_serteshus_ara_Kinaban_a_pestis_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c6b870-3adb-47c3-a951-7b0819398d96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Majdnem_duplajara_nott_a_serteshus_ara_Kinaban_a_pestis_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:40","title":"Már majdnem duplájára nőtt a sertéshús ára Kínában a pestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","shortLead":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","id":"20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e0ee9-ea94-4d92-aa34-414bb535b8e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:57","title":"Az EU-ban majdnem nálunk a legolcsóbb az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A svéd lánc így akarja csökkenteni a marhatartást az országban.","shortLead":"A svéd lánc így akarja csökkenteni a marhatartást az országban.","id":"20190906_A_HM_sem_vesz_bort_Braziliatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaed6dcc-1781-4966-bb58-c2e7d7da2a61","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_A_HM_sem_vesz_bort_Braziliatol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:44","title":"A H&M sem vesz több bőrt Brazíliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4019b-ce9b-4f18-b429-048fb5fa04ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legjobb formájú Audi volt mindig is az A5, talán kijelenthető, hogy a frissítése után is az maradt.","shortLead":"Az egyik legjobb formájú Audi volt mindig is az A5, talán kijelenthető, hogy a frissítése után is az maradt.","id":"20190906_Audi_A5_facelift","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb4019b-ce9b-4f18-b429-048fb5fa04ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf828b-55ed-4b11-97ea-a155b234e295","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Audi_A5_facelift","timestamp":"2019. szeptember. 06. 18:03","title":"Megjött az elegáns Audi A5 faceliftje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da263443-6157-4293-bbb9-89277b3500e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy évtizedes elnöksége alatt gyakorlatilag egyeduralmat épített ki. ","shortLead":"Négy évtizedes elnöksége alatt gyakorlatilag egyeduralmat épített ki. ","id":"20190906_Meghalt_Robert_Mugabe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da263443-6157-4293-bbb9-89277b3500e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db27ba15-df9b-4fa0-8260-ac1f632e84c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Meghalt_Robert_Mugabe","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:15","title":"Meghalt Robert Mugabe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még az előző héten történt.","shortLead":"Az eset még az előző héten történt.","id":"20190906_Mutet_kozben_halt_meg_egy_kismama_Tatabanyan_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b7faa5-edc9-4557-b101-50ef595f60b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Mutet_kozben_halt_meg_egy_kismama_Tatabanyan_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:57","title":"Műtét közben halt meg egy kismama Tatabányán, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","shortLead":"Nem szereztek kvótát a magyar férfi versenyzők a Lonatóban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajnokságon.","id":"20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026705a0-c2a6-4ad2-a12a-6333e611c09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6087ad4c-9d8f-41eb-a1ba-ce958a950f06","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Mar_csak_egy_lehetoseguk_maradt_az_olimpiara_a_magyar_koronglovoknek_magyar","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:09","title":"Már csak egy lehetőségük maradt az olimpiára a magyar koronglövőknek magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]