Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszország egyes részein már annyira elszaporodtak a vadkanok, hogy az emberek inkább bezárkóznak a házukba.","shortLead":"Olaszország egyes részein már annyira elszaporodtak a vadkanok, hogy az emberek inkább bezárkóznak a házukba.","id":"20190909_Vaddiszno_olt_meg_egy_idos_ferfit_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf55591-9cca-4325-b10a-3726221eb26e","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Vaddiszno_olt_meg_egy_idos_ferfit_Olaszorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:14","title":"Vaddisznó ölt meg egy idős férfit Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"Szlavkovits Rita - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban nevelik fel állataikat. A gazdáknak alig áll rendelkezésükre konkrét információ, így a veszélyeztetett területeken az állomány leölésének kockázatával kell együtt élniük. ","shortLead":"Egyre több sertéstelepen ölik le az állatokat az afrikai sertéspestisre hivatkozva, mások gyakorlatilag karanténban...","id":"20190909_Orszagos_allatorvos_Addig_olunk_ameddig_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174944e2-c713-4bc2-aabf-b7bc900c1daf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Orszagos_allatorvos_Addig_olunk_ameddig_kell","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:30","title":"Főállatorvos: Ha csak felmerül a pestis gyanúja, le fogják ölni a disznókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook után a Google is a fokozott figyelemmel fordul a csodás gyógyulást ígérő egészségügyi, gyógyászati hirdetések felé.","shortLead":"A Facebook után a Google is a fokozott figyelemmel fordul a csodás gyógyulást ígérő egészségügyi, gyógyászati...","id":"20190909_google_hirdetes_gyogyaszat_orvoslas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1742529-fad7-4bf5-a50c-07491d0914c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_google_hirdetes_gyogyaszat_orvoslas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:03","title":"Tisztogatásba kezd a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0decb3b-1a2e-424b-adad-2f8e532e869c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s autóút 54-es kilométerszelvényénél, Nagytarcsánál forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Az M0-s autóút 54-es kilométerszelvényénél, Nagytarcsánál forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20190909_Karambol_es_felborult_kocsi_az_M0son_Nagytarcsanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0decb3b-1a2e-424b-adad-2f8e532e869c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cdbf77-e70e-4c8d-848c-2d0fd95fb0bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_Karambol_es_felborult_kocsi_az_M0son_Nagytarcsanal","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:38","title":"Karambolban borult fel egy kocsi az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71cdca8-902c-4a61-8d85-f00c9087815c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először diadalmaskodott a maranellói istálló autója Monzában.","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először...","id":"20190908_Kilenc_ev_utan_nyert_a_Ferrari_Monzaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e71cdca8-902c-4a61-8d85-f00c9087815c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a321c3a-21ff-4c86-9cb9-983a0d7480a4","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Kilenc_ev_utan_nyert_a_Ferrari_Monzaban","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:07","title":"Kilenc év után nyert a Ferrari Monzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437390e2-3c21-4c23-929c-428721ff637d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Aki a nyár végén a szekszárdi Sötétvölgybe látogatott, kipróbálhatta, hogy milyen az élet úgy, hogy semmilyen módon nem tesz kárt a természetben. A 21. századi ember gyakorlatilag visszautazhatott a múltba, ahol még nem volt műanyag, sem vízöblítéses WC, és hamuval súrolták az edényeket. Magyarország egyetlen olyan fesztiválján jártunk, ahol tényleg megpróbálják nullára csökkenteni a szeméttermelést.","shortLead":"Aki a nyár végén a szekszárdi Sötétvölgybe látogatott, kipróbálhatta, hogy milyen az élet úgy, hogy semmilyen módon nem...","id":"20190907_El_tudja_kepzelni_az_eletet_szemetesvodor_mosogatoszer_es_angol_WC_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=437390e2-3c21-4c23-929c-428721ff637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ebd357-b0e3-4f3b-994c-6c4d761ba68b","keywords":null,"link":"/elet/20190907_El_tudja_kepzelni_az_eletet_szemetesvodor_mosogatoszer_es_angol_WC_nelkul","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:00","title":"El tudja képzelni az életét szemetesvödör, mosogatószer és angol WC nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ gazdag országainak egy részében a rák a leggyakoribb halálokká lépett elő, és pár évtizeden belül ugyanez történik világviszonylatban is – állítják kutatók. ","shortLead":"A világ gazdag országainak egy részében a rák a leggyakoribb halálokká lépett elő, és pár évtizeden belül ugyanez...","id":"20190909_rak_a_leggyakoribb_halalok_a_gazdag_orszagokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d509c21-2df0-41eb-bd9e-96805da17a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_rak_a_leggyakoribb_halalok_a_gazdag_orszagokban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 00:03","title":"A gazdagoknak is megvan a maguk baja: a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg a kormányzóválasztásokon tarolt az Egységes Oroszország párt, addig a moszkvai képviselőtestületben a kormányerőnek csak mandátumai mintegy harmadát elveszítve sikerült megőriznie többségét.","shortLead":"Míg a kormányzóválasztásokon tarolt az Egységes Oroszország párt, addig a moszkvai képviselőtestületben a kormányerőnek...","id":"20190909_Putyin_partja_elbukta_a_mandatumainak_harmadat_a_moszkvai_kepviselotestuletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f010a0a3-5b46-433d-9465-75b4263556d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Putyin_partja_elbukta_a_mandatumainak_harmadat_a_moszkvai_kepviselotestuletben","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:40","title":"Putyin pártja elbukta a mandátumainak harmadát a moszkvai képviselőtestületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]