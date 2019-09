Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb részleteket hozott nyilvánosságra egy török újság abból a hangfelvételből, amely a szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásakor készült hazája isztambuli konzulátusán.","shortLead":"Újabb részleteket hozott nyilvánosságra egy török újság abból a hangfelvételből, amely a szaúdi újságíró, Dzsamál...","id":"20190911_dzsamal_hasogdzsi_szaud_arabia_isztambul_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0831b471-7ed2-4171-94a4-35282dcc8f73","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_dzsamal_hasogdzsi_szaud_arabia_isztambul_gyilkossag","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:33","title":"„Egy állat, amit fel kell áldozni” – újabb részletek derültek ki a Hasogdzsi-gyilkosságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d8d9f0-93f1-4836-b410-96a0c2b32dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Irodánál történtek után Erdősi László herceghalmi polgármestert megpróbálták lemondatni, de nem sikerült. Most ismét a Fidesz jelöltjeként indul. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Irodánál történtek után Erdősi László herceghalmi polgármestert megpróbálták lemondatni, de nem...","id":"20190911_Fideszeskent_indul_polgarmesternek_a_kopaszbotranyban_erintett_Erdosi_Laszlone_ferje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d8d9f0-93f1-4836-b410-96a0c2b32dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7cd24e-0655-4d9a-a2f9-e9f0a0e47838","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Fideszeskent_indul_polgarmesternek_a_kopaszbotranyban_erintett_Erdosi_Laszlone_ferje","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:33","title":"Fideszesként indul polgármesternek a kopaszbotrányban érintett Erdősi Lászlóné férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d9f5fa-3b7b-4356-ab0b-aa75c650837a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ok egyszerű, hamarosan életbe lépnek azok a maiaknál sokkal szigorúbb károsanyag-kibocsátási normák, amelyeknek a jelenlegi autók már nem felelnek meg. ","shortLead":"Az ok egyszerű, hamarosan életbe lépnek azok a maiaknál sokkal szigorúbb károsanyag-kibocsátási normák, amelyeknek...","id":"20190910_Tomegesen_kenytelenek_lecserelni_modelljeiket_az_autogyarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4d9f5fa-3b7b-4356-ab0b-aa75c650837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60309bf-8db0-435c-8d11-6d09acdab067","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Tomegesen_kenytelenek_lecserelni_modelljeiket_az_autogyarak","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:16","title":"Tömegesen kénytelenek lecserélni modellkínálatukat az autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52482a17-60cb-4d33-bcb5-ed4d7360ae5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hamarosan vádat emelhetnek Najila Trindade és volt partnere ellen, mert a rendőrség szerint hazugságot állítottak a focistáról.","shortLead":"Hamarosan vádat emelhetnek Najila Trindade és volt partnere ellen, mert a rendőrség szerint hazugságot állítottak...","id":"20190911_neymar_eroszak_vad_ragalmazas_najila_trindade","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52482a17-60cb-4d33-bcb5-ed4d7360ae5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8b369-3bed-43ac-bfa7-ca0e9cc00d39","keywords":null,"link":"/sport/20190911_neymar_eroszak_vad_ragalmazas_najila_trindade","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:19","title":"Rágalmazással, zsarolással vádolják a nőt, aki Neymart erőszakkal vádolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0531ac9d-7a9f-430d-bbc3-9f03ff6341d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan fél éve írtunk arról a Kisvárdára tervezett bentlakásos idősotthonról, amelyre még 2017-ben adott a kormány 2,5 milliárd forintot egy Seszták Miklóshoz köthető vállalkozásnak. A volt fejlesztési miniszter pátriájában azóta sem emelkedett ki a földből hasonló célú épület, és tudni sem tud róla sokkal többet a városban senki. A háttérben Seszták újabb emberének alakja sejlik fel.","shortLead":"Lassan fél éve írtunk arról a Kisvárdára tervezett bentlakásos idősotthonról, amelyre még 2017-ben adott a kormány 2,5...","id":"20190912_Kisvarda_idosotthon_Sesztak_Miklos_leleszi_Tibor_25_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0531ac9d-7a9f-430d-bbc3-9f03ff6341d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267aa004-8803-4bbc-975b-37722b4de7a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kisvarda_idosotthon_Sesztak_Miklos_leleszi_Tibor_25_milliard","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:30","title":"Kórházban tengődnek az idősotthon lakói Kisvárdán, pedig a kormány 2,5 milliárdot adott egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai tudják, mit gondol. ","shortLead":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai...","id":"20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c851235-75ce-4dc3-8336-a9fa59774b3e","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:30","title":"Molnár Piroska: Nem hiszem, hogy van ember, aki komolyan venné Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A várakozásoknak megfelelően három új iPhone-nal is előállt keddi eseményén az Apple. A sokak által várt új telefonok mellé nagyobb képernyővel szerelt iPad és új okosóra is érkezett.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően három új iPhone-nal is előállt keddi eseményén az Apple. A sokak által várt új telefonok...","id":"20190910_apple_iphone_11_pro_max_bejelentes_specifikacio_megjelenes_funkciok_kamera_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e422b-0239-4896-8436-80a2bf5f528e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_apple_iphone_11_pro_max_bejelentes_specifikacio_megjelenes_funkciok_kamera_ar","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:43","title":"Ez az Apple nagy bejelentése: itt vannak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cc7b51-f0d7-4766-a985-dc3f82601a9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az örökösök ellenkezése miatt az utolsó pillanatban mondták le a rendező által színpadra állított Molnár Ferenc-darabot Nyíregyházán. Mohácsi azt mondja, ilyen még sosem fordult elő vele. ","shortLead":"Az örökösök ellenkezése miatt az utolsó pillanatban mondták le a rendező által színpadra állított Molnár Ferenc-darabot...","id":"20190910_Mohacsi_Janos_Duhos_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85cc7b51-f0d7-4766-a985-dc3f82601a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac58e8f8-14c9-43af-a372-618d7129b234","keywords":null,"link":"/kultura/20190910_Mohacsi_Janos_Duhos_vagyok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:09","title":"Mohácsi János: Dühös vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]