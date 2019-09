Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd202427-f18f-4c15-953e-daf6dec8fca1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Sokak meglepetésére az Európai Bizottság elnöke bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosnak jelölte Trócsányi Lászlót. A magyar kormány nem véletlenül tekinti ezt sikernek: az EU nyugat-balkáni bővítésével teljesülnének gazdasági és stratégiai céljai, amihez nagy segítséget nyújthat a volt igazságügyi miniszter. Törökország, Észak-Macedónia vagy éppen Ukrajna kérdése azonban okozhat fejtörést. Feltéve, ha a magyar politikus egyáltalán eljut a biztosi székig: a hangsúlyos portfólió a sorsáról döntő EP-képviselők között is kiverte a biztosítékot. ","shortLead":"Sokak meglepetésére az Európai Bizottság elnöke bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosnak jelölte...","id":"20190910_Trocsanyi_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_bovites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd202427-f18f-4c15-953e-daf6dec8fca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39013d6b-1c1f-4f75-990e-6f300e3817ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Trocsanyi_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_bovites","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:00","title":"Nagy kockázatot vállalt Trócsányi posztjával Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dddec89-2e2e-4192-9715-5c05b7269111","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett modellek jellemzően pickupok és SUV-k, a fékekkel lehetnek gondok.","shortLead":"Az érintett modellek jellemzően pickupok és SUV-k, a fékekkel lehetnek gondok.","id":"20190911_35_millio_autojat_hivja_vissza_a_General_Motors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dddec89-2e2e-4192-9715-5c05b7269111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba763e3-1035-4c20-bc18-60827503c0ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_35_millio_autojat_hivja_vissza_a_General_Motors","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:26","title":"3,5 millió autót kénytelen visszahívni a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bcc32a-ab16-48ac-b456-6ef0b3343877","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2017-es városligeti ügyhöz van köze a dolognak. ","shortLead":"Egy 2017-es városligeti ügyhöz van köze a dolognak. ","id":"20190911_Elfogatoparancsot_adtak_ki_a_ligetvedo_G_Ras_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bcc32a-ab16-48ac-b456-6ef0b3343877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10c463a-d410-404d-a308-33e28e512553","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Elfogatoparancsot_adtak_ki_a_ligetvedo_G_Ras_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:15","title":"Elfogatóparancsot adtak ki a Liget-védő G Ras ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7dc697-2dd2-4b02-ae48-0244b1c6b2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban az Akadémiát megcsonkító törvény lesz a téma.","shortLead":"A korábban az Akadémiát megcsonkító törvény lesz a téma.","id":"20190911_Decemberre_hiv_ossze_rendkivuli_kozgyulest_Lovasz_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7dc697-2dd2-4b02-ae48-0244b1c6b2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141bc644-e894-4fb6-8b29-41e3e83ec24b","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Decemberre_hiv_ossze_rendkivuli_kozgyulest_Lovasz_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:26","title":"Decemberre hív össze rendkívüli közgyűlést az MTA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja számunkra.","shortLead":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja...","id":"20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eeae3c-29df-4456-9d7f-d71bf8e2145d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:21","title":"A Hyundai sziklát dobott az unalmas külsejű autók tengerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tevékenység áramvonalasításával magyarázza a BAT a nagy leépítést.","shortLead":"A tevékenység áramvonalasításával magyarázza a BAT a nagy leépítést.","id":"20190912_2300_dolgozot_rug_ki_a_British_American_Tobacco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23b0c4c-3438-4408-8856-8bf0e1fd7a74","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_2300_dolgozot_rug_ki_a_British_American_Tobacco","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:22","title":"2300 dolgozót rúg ki a pécsi dohánygyárat is birtokló British American Tobacco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b89ea85-8dff-4308-bf2c-82e0b0de6cca","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvénysértő a Kúria szerint a bírói függetlenségről kérdezni az EU bíróságát, az ugyanis nem tartozik az ügyhöz – így döntött a legfőbb bírói fórum a Handó Tünde bírálója, Vasvári Csaba által előterjesztett kérdések ügyében. ","shortLead":"Törvénysértő a Kúria szerint a bírói függetlenségről kérdezni az EU bíróságát, az ugyanis nem tartozik az ügyhöz –...","id":"20190910_kuria_vasvari_csaba_biro_hando_tunde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b89ea85-8dff-4308-bf2c-82e0b0de6cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e4786-b5e8-4896-ba6b-c957c2e5cf3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kuria_vasvari_csaba_biro_hando_tunde","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:20","title":"A Kúria szerint Handó ellenlábasa nem is kérdezhetett volna olyanokat, amilyeneket kérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi ellenzék rosszabb állapotban van, mint a Horthy-rendszer idején a Bécsben élő újságíró szerint.","shortLead":"A magyarországi ellenzék rosszabb állapotban van, mint a Horthy-rendszer idején a Bécsben élő újságíró szerint.","id":"20190912_Paul_Lendvai_az_Orbanrendszerrol_A_jomoduak_gyavak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a15564f-6a7f-4823-a65f-70569f288d79","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Paul_Lendvai_az_Orbanrendszerrol_A_jomoduak_gyavak","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:33","title":"Paul Lendvai az Orbán-rendszerről: A jómódúak gyávák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]