Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett. A gyártó fizetni is hajlandó, csak valaki juttassa nekik vissza. Ha ez PR-fogás, akkor is kétségtelenül az érdekesebbek közé való.","shortLead":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett...","id":"20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba74132-635d-4af2-92ea-749037f3e803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","timestamp":"2019. április. 25. 08:03","title":"1,5 milliót fizetnek annak, aki megtalálja ezt az elveszett telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Állítólag az ingatlanhasználat racionalizálása a cél.","shortLead":"Állítólag az ingatlanhasználat racionalizálása a cél.","id":"20190425_Kirakjak_az_Igazsagugyi_Miniszterium_a_Kossuth_terrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afb1341-9f00-4fce-a04c-d104ce1ef6bc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190425_Kirakjak_az_Igazsagugyi_Miniszterium_a_Kossuth_terrol","timestamp":"2019. április. 25. 08:41","title":"Kirakják az Igazságügyi Minisztériumot a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","shortLead":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","id":"20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a5a2d8-acae-45f1-a9b1-0a363e5d5397","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","timestamp":"2019. április. 25. 15:05","title":"Összegyűjtötték, hogyan lett a Magyar Tenisz Szövetségnek 707 milliós tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b29b94-33b0-482d-bbd1-ec7eaf81f3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"35 évesen meghalt a Napfénynek is becézett Charity Tillemann-Dick. A holokauszttúlélő Tom Lantos unokája Budapesten tanult énekelni, és világhírű operaénekes lett, miközben egy ritka és halálos betegséggel küzdött.","shortLead":"35 évesen meghalt a Napfénynek is becézett Charity Tillemann-Dick. A holokauszttúlélő Tom Lantos unokája Budapesten...","id":"20190425_Charity_TillemannDick_operaenekes_tudoatultetes_tom_lantos_meghalt_magyar_szarmazasu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b29b94-33b0-482d-bbd1-ec7eaf81f3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1222deca-6d98-4221-968c-1adc7b52ef25","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Charity_TillemannDick_operaenekes_tudoatultetes_tom_lantos_meghalt_magyar_szarmazasu","timestamp":"2019. április. 25. 13:52","title":"Lenyűgöző életpéldát hagyott ránk örökül a magyar származású operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666fa098-3893-4283-9c2d-fbbaec258219","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Feltűnt Londonban egy graffiti, amely többek szerint Banksy alkotása lehet. ","shortLead":"Feltűnt Londonban egy graffiti, amely többek szerint Banksy alkotása lehet. ","id":"20190426_Graffitivel_allt_ki_Banksy_a_londoni_kornyezetvedok_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666fa098-3893-4283-9c2d-fbbaec258219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882a3167-c63c-42fc-b8d0-7e2a98ea9a6a","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Graffitivel_allt_ki_Banksy_a_londoni_kornyezetvedok_mellett","timestamp":"2019. április. 26. 19:22","title":"Graffitivel állt ki Banksy a londoni környezetvédők mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj átvételét.","shortLead":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj...","id":"20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3460341-a463-4dfb-9aea-f62b22516be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","timestamp":"2019. április. 26. 18:42","title":"Szennyezett olaj Oroszországból: nem veszi át a Mol a Barátság vezetéken érkező kőolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cce3b-7928-4f67-88e0-b37e5dd73969","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén először egyes koncertek előtt minden nap felhívják a figyelmet valamilyen fontos társadalmi kérdésre. A volt USA-alelnök nem tud eljönni, csak videón lesz jelen, Jane Goodall viszont személyesen fog beszélni. A szervezők félmilliárddal többet költöttek a fő fellépőkre, úgyhogy a hét nap alatt kilenc headlinert köszönthetünk. És lesz \"migránsozás\" is. ","shortLead":"Idén először egyes koncertek előtt minden nap felhívják a figyelmet valamilyen fontos társadalmi kérdésre. A volt...","id":"20190425_Het_napra_kilenc_headiner_jut_a_Sziegeten_de_vilaghiru_tudos_is_fellep_a_nagyszinpadon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cce3b-7928-4f67-88e0-b37e5dd73969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0d62eb-781b-402e-9f21-98c2bd92deb9","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Het_napra_kilenc_headiner_jut_a_Sziegeten_de_vilaghiru_tudos_is_fellep_a_nagyszinpadon","timestamp":"2019. április. 25. 13:52","title":"Sziget: hét napra kilenc headliner jut, de a világhírű csimpánzkutató is fellép a nagyszínpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára egyértelműen kiderült, hogy nem kedvelik igazán a szenzorszigetet (notchot) a felhasználók. A Nubia viszont rögtön kettőt is tenne ebből összehajtható telefonjára.","shortLead":"Mára egyértelműen kiderült, hogy nem kedvelik igazán a szenzorszigetet (notchot) a felhasználók. A Nubia viszont rögtön...","id":"20190426_nubia_szabadalmak_ket_notch_rugalmas_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd275446-bf2c-4e85-a467-8eb956c488d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_nubia_szabadalmak_ket_notch_rugalmas_kijelzo","timestamp":"2019. április. 26. 15:03","title":"Rugalmas kijelző és szenzorsziget(ek)? Furán oldaná meg a Nubia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]