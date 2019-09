Cikkünk frissül

Trócsányi László posztjával indul Orbán Viktor miniszterelnök Kossuth Rádiós interjúja, az első kérdés, miért fontos, hogy Trócsányi bővítési biztosi a posztot, mire Orbán rögtön helyesbít, Trócsányi még csak jelölt. Arra számít, hogy a parlamenti meghallgatáson lesznek még forró pillanatok, a magyar ellenzék is "lövi" Trócsányit.

A közbülső siker is siker - mondja Orbán, aki szerint nagyszerű embert delegált Magyarország. Nem lehet fogást találni rajta, csak annyit, hogy a "támadók szemszögéből" rossz helyzetből jött, mert magyar.

Jön egy alákérdezés: ez a magyar diplomácia sikere, vagy a V4-ek is megerősödtek - firtatja Nagy Katalin, mire Orbán kifejti, a visegrádi országok két alelnököt adnak, ami példátlan. A lengyelek megkapták a mezőgazdaságot, ami az egyik legfontosabb poszt. A magyaroké pedig a bővítés. Nagyon jelentős pozíciókat és portfóliókat kaptak a V4-ek. Messziről, de ide kapcsolódik, hogy az IMF élén is változás jön, "egy bulgár hölgyet" sikerült jól megtámogatni, aki valószínűleg el is foglalja a pozíciót.

A V4-ek folyamatos fölértékelődésben vannak, ez a magyar érdekérvényesítésben is szélesebbre tárja az ajtót.

A riporter felveti, a Nyugat-balkáni bővítésben sikerül-e majd előrelépni a szerbek vagy macedónok ügyében, mire Orbán azt mondja, nagy fába vágtuk a fejszénket, a nyugatiak "belefáradtak szegények a bővítésbe." Elmondja ugyanazt, mint a V4-ek prágai találkozóján, hogy ha a nyugat-balkáni országok már EU tagok lettek volna, nem tudtak volna idáig eljönni a migránsok. Megpróbálja majd Orbán is meggyőzni a bővítésről az EU-t, bár elismeri, hogy ez Trócsányi dolga, de lesz majd miniszterelnöki találkozó is.

Az európai életmódért felelős biztosi posztról azt mondja Orbán, szomorú történet, hogy ez a liberálisoknál kiverte a biztosítékot,

az életforma védelme minden politikusnak az elsőszámú feladata.

A politikus dolga, hogy a külső kényszerek hatását csökkentse, az emberek által kialakított életforma megvédése. A vita inkább abban van, hogy mi a migráció, egy tündérmese, amiből szép és jó kerekedik ki, vagy veszélynek. Orbán szerint az európai többség veszélynek tartja azt, ezért helyes a védekezés. Ha magyar vezetné a bizottságot, ezt a keresztény kultúra védelmének hívnák, de még az életforma kifejezés is kiverte a biztosítékot. Ez mutatja, hogy baj van.

A Juncker interjút veti fel Nagy, idézi, hogy "Orbán nem európai politikus, mert neki csak Magyarország a fontos, vak nemzeti politikus." Nehéz elképzelni a világot egy luxemburgi fejével - reagál Orbán, arról beszél, a magyaroknak van mire büszkének lenni, a nyelvre, a történelmére, a kiállására. Magyarnak lenni fantasztikus, ő nem tudja Juncker helyébe képzelni, aki nem így gondolkodik a saját luxemburgiságáról.

Ha nem lennék magyar, nem is tudnék Európai lenni

- érvel Orbán.

A többi nemzetközi szövetségesekkel mi van, Salvini bukása után változik a szövetségi politika - tette fel a következő kérdést Nagy. Orbán azt mondja, a stratégiai tervét hosszas vitákkal érlelték ki, fő az ország stabilitása, a V4-ekkel legyen erős kapcsolat, és legyen jó kapcsolat a szomszédokkal is. A szerbekkel ez nagyjából megvalósult, a románoknál most vár előrelépést, az ukránokkal is rendeződhet a helyzet. A negyedik elem, hogy a régi uniós tagok között olyanokat találjanak, aki migrációs kérdésben egyetért a magyarokkal. Ilyen potenciális partner volt Ausztria, akit kilőttek és semlegesítettek "homályos körülmények között". Ott most jön a választás, abban bízik, a régi koalíció áll majd föl, akkor megint szoros kapcsolat lehet.

Olaszország a kulcs, neki kellene megvédeni Európát a tengeren. Ezt hosszú ideig nem vállalta, beengedte a migránsokat. Ekkor jött Salvini barátunk, bátor ember, komoly férfi, az első, aki azt mondta, a tengeren is meg lehet védeni Európát. Ott zűrzavar alakult ki, távozott, már hiányzik. Fogadják be a migránsokat, visszatértek a régi veszedelmes politikájukhoz, a migránsok szétosztását követelik ismét. Előáll a régi vircsaft - mondja Orbán, aki most nem túl bizakodó. "A remény kicsi, hogy migránsellenes lesz a kormány, de Salvini még él."

Rég volt Orbán a rádióban, így most idézik vissza Merkel mondatát arról, hogy a magyarok jól költik el az EU-s pénzt, miközben az ellenzék arról beszél, a kormány ellopja a pénzt. Orbán szerint egy olyan országban, ahol nő a dolgozó emberek száma, nagy a növekedés, ott nem meghatározó probléma a korrupció. Ott meghatározó probléma a korrupció, ahol nem fejlődik az ország. A német vélemény fontos, de nem a magyar vita szempontjából, hanem azért, mert a németek befektetők. Ha jelentős országok azt mondják, hogy a befektetők számára kívánatos hely, bíztatást jelent az országaik vállalkozói számára. A tehetséges magyar emberek a vezető technológiát is megtanulhatják a német gyárakban, ez emel minket - mondja Orbán. Most jobban állnak a kapcsolatok Németországgal, mint korábban. A viták nem gazdasági, hanem politikai szokott lenni, a fő vitapont a migráció.

A családpolitika a zárótéma: ha nem menne ilyen jól a gazdaság, a családpolitikát sem tudnák megvalósítani. Orbán számára fájadalmas, hogy a fiatalok több gyereket szeretnének vállalni, mint amennyit vállalnak. Nem elfordultak a családi életformától, hanem olyan akadályba ütköznek, hogy nem tudnak annyi gyereket vállalni, mint szeretnének.

Nem akar a családok életébe beavatkozni, de lát egy akadályt, a kormány feladata ennek elhárítása. Ez a családpolitika, családtámogatás, majd sorolja, mi mindent tettek a családokért.