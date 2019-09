Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián, hogy a felelősségvállalásban fokozatok vannak, a család és nemzet után jön az emberiség. \r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián...","id":"20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29c734-bb01-4227-bd0f-f53f8591dceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:24","title":"Semjén: Magyarország minden valódi menekültnek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy futóverseny is nagy gondokat tud okozni.","shortLead":"Egy futóverseny is nagy gondokat tud okozni.","id":"20190903_Tonkreteszik_a_repulok_a_csaladi_hazak_tetejet_Rakoshegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b013c55a-6fe1-42d1-8fdb-64f96f31832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f7230c-4e1c-4cc5-91ed-95dc01023bd9","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Tonkreteszik_a_repulok_a_csaladi_hazak_tetejet_Rakoshegyen","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:44","title":"Megbontotta a háztetőt egy leszálló repülőgép Rákoshegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy drága tárgy birtoklása esetén természetes dolog, hogy óvjuk, és vigyázunk, nehogy elhagyjuk. Az Apple fülhallgatója azonban ennél szokatlanabb dolgot is előidéz(het).","shortLead":"Egy drága tárgy birtoklása esetén természetes dolog, hogy óvjuk, és vigyázunk, nehogy elhagyjuk. Az Apple fülhallgatója...","id":"20190904_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_remalom_statuszszimbolum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8e50be-477e-4d91-be27-a1805a60959a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_remalom_statuszszimbolum","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:03","title":"Új pszichológiai jelenség: rémálmokat okozhatnak az AirPodsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány határozott a maximális árról, a kivitelezői ajánlatok sokkal olcsóbbak lettek. ","shortLead":"A kormány határozott a maximális árról, a kivitelezői ajánlatok sokkal olcsóbbak lettek. ","id":"20190903_Lefaragtak_80_milliardot_a_tervezett_uj_giga_kezicsarnok_arabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22a4b91-22ee-4bac-9cc5-6a25d80712e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Lefaragtak_80_milliardot_a_tervezett_uj_giga_kezicsarnok_arabol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:40","title":"Hirtelen lefaragtak 80 milliárdot a tervezett új gigakézicsarnok árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"gazdasag","description":"A bírálatnak nemcsak a tartalma, hanem a címzettje is fontos. Ha nem akarunk igazságtalanságot elkövetni.","shortLead":"A bírálatnak nemcsak a tartalma, hanem a címzettje is fontos. Ha nem akarunk igazságtalanságot elkövetni.","id":"20190904_TGM_Nem_a_MAV_a_hibas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca559bd7-d6d2-4555-9dd3-275164c9ddb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_TGM_Nem_a_MAV_a_hibas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:45","title":"TGM: Nem a MÁV a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay szerint az viszont katasztrófa lenne, ha ő nyerné a választást, de fideszes többségű maradna a hódmezővásárhelyi közgyűlés. ","shortLead":"Márki-Zay szerint az viszont katasztrófa lenne, ha ő nyerné a választást, de fideszes többségű maradna...","id":"20190905_MarkiZay_lazar_hodmezovasarhely_168ora_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2421061-4cc7-4f0e-b26e-484eec4b1e58","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_MarkiZay_lazar_hodmezovasarhely_168ora_interju","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:21","title":"Márki-Zay: \"Ha most kéne fogadnom, magunkra tennék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családi dramedy és kosztümös telenovella is érkezik a képernyőre jövőre. ","shortLead":"Családi dramedy és kosztümös telenovella is érkezik a képernyőre jövőre. ","id":"20190904_rtl_klub_sorozatok_2020_kolosi_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92cbd0e-5382-45e0-8159-71a2daad33eb","keywords":null,"link":"/elet/20190904_rtl_klub_sorozatok_2020_kolosi_peter","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:01","title":"Újabb sorozatokat jelentett be 2020-ra az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cf6c61-f99c-4627-8b19-225add994d43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Margaret Atwood műve mellett Salman Rushdie könyve is felkerült a Booker-díjra jelöltek ötös listájára. ","shortLead":"Margaret Atwood műve mellett Salman Rushdie könyve is felkerült a Booker-díjra jelöltek ötös listájára. ","id":"20190903_Fontos_dijat_nyerhet_A_szolgalolany_mesejenek_folytatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cf6c61-f99c-4627-8b19-225add994d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c0cef8-acb2-4a02-979f-68bff043f8d2","keywords":null,"link":"/kultura/20190903_Fontos_dijat_nyerhet_A_szolgalolany_mesejenek_folytatasa","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:46","title":"Booker-díjat nyerhet A szolgálólány meséjének folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]