Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Fát ültetett pénteken kora délután a Margitszigeten Nagy István agrárminiszter és Tarlós István budapesti főpolgármester. A rendezvényen Tarlós a "Budapest-fásítási program" tízezredik fáját ültette el, Nagy István pedig az országfásítási program első fáját. A két fa ostorfa.

Tarlós arról beszélt, hogy a faültetést folytatni kell, ezzel lehet ugyanis hosszú távon gondoskodni a budapesti faállomány fejlesztéséről. Azt is megemlítette, hogy van egy 160 oldalas zöld intézkedési terv, amely előrevetíti a zöldfelületek és a fásítás növelését. Azt is mondta, főleg juhart, gömbakácot, kőrist, hársfát ültettek a városban, a legtöbb fa pedig X., a XVIII. és a XIV. kerületbe került. Itt megjegyezte: a Főkert kimutatása szerint a főváros több fát ültetett Zuglóban, mint a Karácsony Gergely vezette önkormányzat.

Nagy István agrárminiszter az ország fásítási programjáról beszélt, ő azt mondta, az éghajlatváltozás mellett nem mehetnek el szó nélkül, ezért a kormány és az agrártárca fásítási programot indít, céljuk egy olyan ösztönző jogi környezet kialakítása, amely növelni tudja a faállományt. Azt is mondta, tervben van egy nagyarányú erdősítés az országban, a program több tízezer és százezer hektárt érint, köztük feleslegessé vált honvédelmi gyakorlótereket, kevéssé használható mezőgazdasági területeket, valamint településeket összekötő fasorokat is akarnak ültetni.

Hozzátette, egyetlen hektár elöregedett erdő szükségszerű kivágása mindig nagyobb visszhangot kap, mint ha ültetnek, de Budapesten is az erdők jó része állami tulajdonban van, a vidékfejlesztési programban megemelték a fásításra fordítható összeget, és örömmel veszik a civil kezdeményezéseket, amelyek a faültetést célozzák, remélik, hogy összefogással olyan fafajtákat tudnak a megfelelő helyekre ültetni. Azt is mondta, az "elmúlt időszakban" 42 millió fát ültettek el, most pedig 25 ezer hektáros erdőtelepítést akarnak.

Tarlós a faültetés után kérdésekre kifejtette, hogy a Főkert kezelésében lévő területeken fogyóban van a faültetésre való hely, de azért folytatják. A fakivágásokra Tarlós azt mondta, Zuglóban a Pillangó parkban is vágtak ki fákat, szerinte őt azért a fakivágásokkal támadják, mert akik támadják, azok a saját teljesítményükről nem tudnak mit mondani.

A főpolgármestert ismét megkérdezték arról, hogy akar-e vitázni a kihívóival, mire Tarlós ismét azt fejtegette, hogy "ennek a sunyi, bujkálós vitaajánlatnak nincs értelme". Arról, hogy egyáltalán megvan-e benne a szándék a vitára, Tarlós azt mondta,

ha a nagyhangú és tartalom nélküli ellenzék teljesíti a feltételeit, "akkor meglátjuk",

de hozzátette: nem Karácsony az egyetlen ellenfél, mert hiába nézik őket levegőnek, Berki Krisztián és Puzsér Róbert is megszerezte az induláshoz való jogot, most pedig a "demokratikusnak mondott ellenzék" azt akarja mondani, hogy senkinek tekintik őket.

A korábban az ellenzéki jelöltek vitáját lebonyolító aHang ajánlatáról azt mondta, ő elhiszi, hogy szívesen megrendeznék, "közben meg az előre megírt kérdésekre a válaszokat bemagoltatják a Gerivel a függöny mögött", de ő ennél tapasztaltabb, ezért nem megy bele ebbe.

Arról, hogy kinek a rendezésében vállalná a vitát, Tarlós nem mondott semmit, de elmondása szerint Karácsony azt írta neki, hogy kétfős vitát akar, de feltételek nélkül, miközben ő csak bizonyos feltételekkel vállalná a vitát.

Most már neki le kell ülnie Puzsérral meg Berkivel vitatkozni. Ha Karácsony olyan erős, akkor kössön alkut a miniszterelnökkel, aztán mossa le a vitában a Puzsért meg Berkit, de most teljes a marakodás a túloldalon.

Újságírói kérdésre, hogy árulja el, mik a feltételei, Tarlós úgy reagált: nem akarja magát ismételni, csak azt mondta, Karácsony döntse el, hogy az egymással ellentétes állításai közül melyiket tartja fenn.

Mondhatnám, hogy igen vagy nem, ha hülye lennék, de ez nem ilyen egyszerű, mert az sem világos, hogy ki vitázhat, és ki nem. Én nem azt mondtam, hogy kizárom a vitát, de nem fogom azzal tovább tematizálni a kampányt, hogy a vitáról vitatkozzunk.

Arról, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, ha Karácsony Gergely lenne a főpolgármester, akkor a Tarlós és Orbán Viktor közti 15 pontos megállapodás hatályát vesztené, Tarlós úgy reagált: ez "egy korrekt dolog", mert ez egy politikai megállapodás, a 15 pont az ő feltétele voltak az induláshoz. Hozzátette, az első feltétele a közvetlen főpolgármester-választás volt, és ha annyira félne "nem Karácsonytól, hanem sokkal fajsúlyosabb politikusoktól", akkor nem ragaszkodott volna ehhez. Megjegyezte, Gulyás szerinte nem azt mondta, hogy a beígért ezermilliárd forintból Budapest nem fog részesülni.

A főpolgármester kifejtette még azt is, hogy "Magyarországon egy ideje nincs tömegtájékoztatás, hanem tömegmanipuláció van, de ezt nem egy irányban értem", és hogy annyi csúsztatást, mellébeszélést és arroganciát, mint most, ő még nem tapasztalt kampányokban, és azt is felháborítónak tartotta, hogy az átadásokra rendszeresen odamennek a másik oldal provokátorai. "Csak azt sajnálom, hogy nem 20 éve találkoztunk a kocsmában" – tette hozzá.

Azt is megemlítette, nem gondolja, hogy a városban minden rendben lenne: "vannak problémák, például a köztisztaság, át is kell azt a céget szervezni, szét is akarom szedni".