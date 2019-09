Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több mint négy órán keresztül tartott a házkutatás Pikó András józsefvárosi polgármester-jelölt kampányközpontjában, személyes adattal való visszaélés miatt. Udvarhelyi Tessza kampányfőnököt hallgatta meg tanúként a rendőrség. Pikó András a helyszínen ártatlanságukat hangoztatta, Karácsony Gergely péntekre tüntetést szervez. Házkutatást tartott a rendőrség Pikó András kampányközpontjában 2019. szeptember. 11. 18:47 Akár évekig börtönben maradhat az elvileg szabadlábra került férfi. Még mindig nem sikerült befogadó országot találni Ahmed H.-nak, a terrorcselekményért elítélt, majd kiutasított ciprusi szír menekültnek. Már hat ország utasította el – egyre abszurdabb az Ahmed H.-történet 2019. szeptember. 11. 16:39 A botrány a MÁV-nál már egy vezérigazgató-helyettes fejébe került. Míg ezermilliárdokat költünk el anélkül, hogy látszana a fejlődés, közben alapvető dolgok sem működnek. Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt. Két hónap káosz után hadat üzentek az utasok a MÁV-nak 2019. szeptember. 11. 15:15 Diákok követelik a köznevelési törvény visszavonását, egyelőre szolid akcióval. Ez a diáksztrájk nem rengeti meg az országot 2019. szeptember. 13. 11:57 Egyelőre még kellemes 20+ fokos hőmérséklet mellett telnek napjaink, de a közelgő fagyos időszakra nem árt időben felkészülniük az autósoknak. A tél közeledtét jelzi az első idei téligumiteszt 2019. szeptember. 13. 06:41 A régi álláspont az volt, hogy a kétnyelvűség lassítja a nyelvi fejlődést, és ezek a gyerekek esetleg soha nem tanulnak meg rendesen egyik nyelven sem. Mára kiderült, hogy a kétnyelvűségnek számos pozitív hatása van a gyerekek kognitív képességeire és a személyiségükre is. De hogyan élik meg a kétnyelvűséget a családok? Mi az a socksni, és miért könnyebb egy hatévesnek angolul elmesélnie a nyári élményeit, mint magyarul? Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülő külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia. Ha egy kétnyelvű gyerek rocketshippel akar a Moonra szállni, attól még tud magyarul is 2019. szeptember. 13. 06:30