Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, mint két tucat központi bank képviselői faggatják majd a Facebookot hétfőn Bázelben a közösségi hálózat tervezett kriptovalutájáról, a libráról.","shortLead":"Több, mint két tucat központi bank képviselői faggatják majd a Facebookot hétfőn Bázelben a közösségi hálózat tervezett...","id":"20190915_Kihallgatason_a_Facebook_a_libra_kriptovaluta_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6738d5-4bc7-4166-ad1d-1fdb4a42a4e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_Kihallgatason_a_Facebook_a_libra_kriptovaluta_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:38","title":"„Kihallgatáson” a Facebook a libra kriptovaluta miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","shortLead":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","id":"20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e6a866-7d31-4614-989f-41d3f57ce369","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:14","title":"Elhalasztotta a Hankook rácalmási gyárának bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új menekültszétosztási rendszer keretében Portugália és Luxemburg is vesz át az Ocean Viking civil hajó fedélzetén Lampedusához érkezett illegális bevándorlókból, előbbi nyolcat, utóbbi kettőt.","shortLead":"Egy új menekültszétosztási rendszer keretében Portugália és Luxemburg is vesz át az Ocean Viking civil hajó fedélzetén...","id":"20190915_Portugalia_es_Luxemburg_is_vesz_at_menekulteket_az_Ocean_Vikingrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9a1317-3691-47ff-b6c0-2d0b763fbca7","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Portugalia_es_Luxemburg_is_vesz_at_menekulteket_az_Ocean_Vikingrol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:28","title":"Portugália és Luxemburg is vesz át menekülteket az Ocean Vikingről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8917f62d-1d66-496d-8740-d4fad03266d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sándor Szandra 2005-ben indult női divatmárkája, a Nanushka új kollekciójával a férfiak irányába is elmozdul, és New Yorkban nyit saját üzletet.","shortLead":"Sándor Szandra 2005-ben indult női divatmárkája, a Nanushka új kollekciójával a férfiak irányába is elmozdul, és New...","id":"20190915_New_Yorki_uzlettel_es_ferfikollekcioval_terjeszkedik_Sandor_Szandra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8917f62d-1d66-496d-8740-d4fad03266d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d86f0a1-efd2-48c4-8549-511cd7c7034d","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_New_Yorki_uzlettel_es_ferfikollekcioval_terjeszkedik_Sandor_Szandra","timestamp":"2019. szeptember. 15. 10:54","title":"New York-i üzlettel és férfikollekcióval terjeszkedik Sándor Szandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"November közepéig tarthat a felújítás most elkezdett része.","shortLead":"November közepéig tarthat a felújítás most elkezdett része.","id":"20190914_Lezarassal_es_terelessel_folytatodik_az_M7es_autopalya_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0ce966-39dc-4142-87b9-baad4a060422","keywords":null,"link":"/cegauto/20190914_Lezarassal_es_terelessel_folytatodik_az_M7es_autopalya_felujitasa","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:28","title":"Lezárással és tereléssel folytatódik az M7-es autópálya felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bevásárolt a McDonald's, ezúttal egy olyan céget vettek meg, amely felgyorsíthatja a kiszolgálást az autós kiszolgálással működő McDrive-okban.","shortLead":"Ismét bevásárolt a McDonald's, ezúttal egy olyan céget vettek meg, amely felgyorsíthatja a kiszolgálást az autós...","id":"20190913_mcdonalds_mcdrive_mesterseges_intelligencia_apprente","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f36877-bdbb-44e2-ada9-b307088be48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_mcdonalds_mcdrive_mesterseges_intelligencia_apprente","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:03","title":"Nagyobb krumplival mehet? A kérdést hamarosan már nem ember teszi fel a Mekiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","shortLead":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","id":"20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c89e49-fee3-4dd9-a6bb-ffd87f331025","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:35","title":"Rogán-Gaál Cecília hatalmas házat bérel Sarka Kata férjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6343a119-36fb-4c03-b1f4-9d45c50dfe07","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Úgy tűnik, ők is a csúcsszezont szeretik.","shortLead":"Úgy tűnik, ők is a csúcsszezont szeretik.","id":"20190913_Meghatraltak_a_balatoni_moszatok_az_oszi_huvostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6343a119-36fb-4c03-b1f4-9d45c50dfe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252b81af-c1db-4754-a8a5-c83271ae4062","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Meghatraltak_a_balatoni_moszatok_az_oszi_huvostol","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:31","title":"Meghátráltak a balatoni moszatok az őszi hűvöstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]