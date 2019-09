Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félúton fordítottak vissza egy Németországból Mexikóba tartó repülőt.","shortLead":"Félúton fordítottak vissza egy Németországból Mexikóba tartó repülőt.","id":"20190914_Kiontotte_a_pilota_a_kavejat_az_ocean_folott_kenyszerleszallas_lett_a_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5177e1-d086-44cf-8364-5fdc8160d64d","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Kiontotte_a_pilota_a_kavejat_az_ocean_folott_kenyszerleszallas_lett_a_vege","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:42","title":"Kiöntötte a pilóta a kávéját az óceán fölött, kényszerleszállás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevándorláspárti bosszúállók mindent megtesznek Magyarország ellen az új Európai Parlamentben, és erről szól a hétfői brüsszeli meghallgatás is - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.","shortLead":"Bevándorláspárti bosszúállók mindent megtesznek Magyarország ellen az új Európai Parlamentben, és erről szól a hétfői...","id":"20190915_Kovacs_Zoltan_bevandorlasparti_bosszuallok_tamadjak_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528c6877-5fa3-4ff5-a988-a75fb7203268","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Kovacs_Zoltan_bevandorlasparti_bosszuallok_tamadjak_Magyarorszagot","timestamp":"2019. szeptember. 15. 13:41","title":"Kovács Zoltán: bevándorláspárti bosszúállók támadják Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint a megkérdezett amerikaiak kétharmada válságnak, illetve súlyos problémának nevezte a klímaváltozást. A többség egyúttal azonnali cselekvést akar a felmelegedés és annak káros következményeinek a megállítására.","shortLead":"Egy felmérés szerint a megkérdezett amerikaiak kétharmada válságnak, illetve súlyos problémának nevezte...","id":"20190915_Felebredtek_az_amerikaiak_a_klimavaltozas_problema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df26542-3665-4f71-8a6b-2e35408bf14f","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Felebredtek_az_amerikaiak_a_klimavaltozas_problema","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:42","title":"Felébredtek az amerikaiak: a klímaváltozás probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e198a62-ba1a-4644-a214-6b3e6ad632fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki szállodaszobák helyett 67 milliót inkább lakókocsira költene, mutatunk egy látványos ajánlatot. ","shortLead":"Ha valaki szállodaszobák helyett 67 milliót inkább lakókocsira költene, mutatunk egy látványos ajánlatot. ","id":"20190915_Bowulf_Road_Chief_Endless_Highways","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e198a62-ba1a-4644-a214-6b3e6ad632fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83feba6-f2c9-4b32-8a90-ad7b560f8f68","keywords":null,"link":"/cegauto/20190915_Bowulf_Road_Chief_Endless_Highways","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:57","title":"Nagyjából húsz luxusút árában van ez az osztályon felüli lakókocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd181604-77e1-4202-9fa7-428d7e2509e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Penzbuntetesre_iteltek_az_erdi_polgarmestert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd181604-77e1-4202-9fa7-428d7e2509e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d580c0-1b63-4e55-aa6e-80645cddbde7","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Penzbuntetesre_iteltek_az_erdi_polgarmestert","timestamp":"2019. szeptember. 14. 20:32","title":"Pénzbüntetésre ítélték az érdi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4579c9-39c3-48b5-9d56-ec8f895d9f52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William Moldt 22 évvel ezelőtt tűnt el hazafelé menet, azóta senki se hallott róla. Most a Google térképével találták meg.","shortLead":"William Moldt 22 évvel ezelőtt tűnt el hazafelé menet, azóta senki se hallott róla. Most a Google térképével találták...","id":"20190916_google_maps_google_terkep_eltunt_ferfi_florida_william_moldt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4579c9-39c3-48b5-9d56-ec8f895d9f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa72be70-1aef-4d20-a31f-741466dfb314","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_maps_google_terkep_eltunt_ferfi_florida_william_moldt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:03","title":"Gyanútlanul böngészte a Google Térképet, egy 22 éves rejtélyt oldott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","shortLead":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","id":"20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf79e-df79-4d38-a848-d8d428e28548","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","timestamp":"2019. szeptember. 14. 21:09","title":"Márki-Zay: Politikai alapon büntették a hódmezővásárhelyi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9f68b8-8554-4387-98e0-a2a960acde5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pártja nagygyűlésén Salvini bejelentette, népszavazást akar kezdeményezni a migrációs szigorításai fenntartására. ","shortLead":"Pártja nagygyűlésén Salvini bejelentette, népszavazást akar kezdeményezni a migrációs szigorításai fenntartására. ","id":"20190915_Forradalmi_ellenallasra_szolitotta_fel_hiveit_Matteo_Salvini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb9f68b8-8554-4387-98e0-a2a960acde5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5873ffb9-2a70-443b-8501-e76fd9ab4da3","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Forradalmi_ellenallasra_szolitotta_fel_hiveit_Matteo_Salvini","timestamp":"2019. szeptember. 15. 18:02","title":"Forradalmi ellenállásra szólította fel híveit Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]