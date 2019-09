Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek a választási bizottságok az októberi önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjainak adattartalmáról.","shortLead":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek...","id":"20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fb68cd-4686-4521-8e6b-eebcf44fde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:17","title":"Legkésőbb csütörtökig döntenek a szavazólapokról a választási bizottságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint a megkérdezett amerikaiak kétharmada válságnak, illetve súlyos problémának nevezte a klímaváltozást. A többség egyúttal azonnali cselekvést akar a felmelegedés és annak káros következményeinek a megállítására.","shortLead":"Egy felmérés szerint a megkérdezett amerikaiak kétharmada válságnak, illetve súlyos problémának nevezte...","id":"20190915_Felebredtek_az_amerikaiak_a_klimavaltozas_problema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df26542-3665-4f71-8a6b-2e35408bf14f","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Felebredtek_az_amerikaiak_a_klimavaltozas_problema","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:42","title":"Felébredtek az amerikaiak: a klímaváltozás probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfajult a szópárbaj.","shortLead":"Elfajult a szópárbaj.","id":"20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e333274-8271-4a99-a725-d82847fd49fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:41","title":"Negatív kampányt kezdett Karácsony Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH két éve még nem szabott ki bírságot, mostani ellenőrzésének eredményével azonban nem volt maradéktalanul elégedett.","shortLead":"A GVH két éve még nem szabott ki bírságot, mostani ellenőrzésének eredményével azonban nem volt maradéktalanul...","id":"20190916_gvh_birsag_rubint_reka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8397bd-de9b-4eee-8389-8e03b5f8cfdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_gvh_birsag_rubint_reka","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:54","title":"Többmilliós bírságot kapott Rubint Réka a posztjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","shortLead":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","id":"20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4369a-67f4-40b5-841a-8e8e8d5562c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:57","title":"Kövér: A politikának támogatnia kell az egyházi oktatás választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs egyértelmű esélyese. Így valószínű, hogy novemberben második fordulót tartanak.","shortLead":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs...","id":"20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f83475-3049-4b85-9afd-d1f491dd833e","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:38","title":"A tunéziai Berlusconi részvételével megkezdődött az elnökválasztás az arab országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság szerint a nyertes cég nem mutatta be azokat a referenciákat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a patkánymentesítéseik eddig magánterületekre is kiterjedtek volna. ","shortLead":"A bíróság szerint a nyertes cég nem mutatta be azokat a referenciákat, amelyek arra vonatkoznak...","id":"20190916_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cff4aa-68d6-45f9-94b2-ad01336f4cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:59","title":"A törvényszéken elvérzett a patkányirtás-tender, a Közbeszerzési Döntőbizottságot új eljárásra kötelezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vágányzári munkák miatt.","shortLead":"A vágányzári munkák miatt.","id":"20190916_Jelentos_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon_vonatkimaradassal_is_szamolni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c588e5-6a01-4d37-9742-2c6f1818bdae","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Jelentos_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon_vonatkimaradassal_is_szamolni_kell","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:00","title":"Jelentős késések a Budapest–Cegléd-vasútvonalon, vonatkimaradással is számolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]