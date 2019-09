Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e57c9d31-9250-47ac-bb15-f9d0eec77c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ami azt is jelenti, hogy a 900 millió forintos, Mercedes-AMG csodaautót nem feltétlenül a hangjáért fogjuk szeretni. ","shortLead":"Ami azt is jelenti, hogy a 900 millió forintos, Mercedes-AMG csodaautót nem feltétlenül a hangjáért fogjuk szeretni. ","id":"20190916_Video_Hangban_hozza_a_mai_Forma1es_autokat_a_MercedesAMG_szuperrika_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e57c9d31-9250-47ac-bb15-f9d0eec77c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63bb4c5-9a3b-4cf2-82f9-6c299e108de7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Video_Hangban_hozza_a_mai_Forma1es_autokat_a_MercedesAMG_szuperrika_autoja","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:24","title":"Videó: A hangja teljesen olyan, mint egy mai Forma–1-es kocsié a Mercedes-AMG szuperritka utcai autójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","shortLead":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","id":"20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee085154-fbd3-44bf-ac7e-1393d6a05e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:19","title":"Kövér szerint az ellenzék polgárháborút akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal kapcsolatos kísérleteket folytatnak orosz tudósok.","shortLead":"Robbanás és tűz miatt tucatnyi tűzoltót rendeltek hétfőn abba a titkos szibériai intézménybe, ahol vírusokkal...","id":"20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579a153d-8945-41b8-a299-6a06613a04d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_robbanas_oroszorszag_viruslabor_ebola_hiv_minta","timestamp":"2019. szeptember. 16. 21:58","title":"Robbanás volt Oroszország legnagyobb víruslaborjában, ahol az ebola és a lépfene mintáit is tárolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a földgáz piaci értéke az elmúlt egy év során harmadára esett.","shortLead":"Pedig a földgáz piaci értéke az elmúlt egy év során harmadára esett.","id":"20190916_magyar_kormany_foldgaz_gazar_palkovics_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fd80b8-c381-42f0-ac72-8756a06f03b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_magyar_kormany_foldgaz_gazar_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:35","title":"A kormány szerint megfelelő a gáz ára, nem tervezik csökkenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét második felében legfeljebb 20 fokig melegszik a hőmérséklet. ","shortLead":"A hét második felében legfeljebb 20 fokig melegszik a hőmérséklet. ","id":"20190915_Keddtol_jon_az_ujabb_lehules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abf8469-0e31-4f48-b324-1629ba27f2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Keddtol_jon_az_ujabb_lehules","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:45","title":"Keddtől jön az újabb lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasokat egy másik vonatra szállították át.","shortLead":"Az utasokat egy másik vonatra szállították át.","id":"20190916_Elgazolt_egy_embert_a_Cegledre_tarto_szemelyvonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90369e8e-0820-47bd-8fc5-1e7d1d31335d","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Elgazolt_egy_embert_a_Cegledre_tarto_szemelyvonat","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:44","title":"Elgázolt egy embert a Ceglédre tartó személyvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b5b741-d3a1-4af5-8a42-00ffb26f8834","c_author":"Hamvay Péter","category":"kkv","description":"Van, aki a pénzénél maradt, és van, aki egy fillért sem kapott a színházi tao-pénzek megszüntetése után. A minisztériumban meghozott döntések alapján a politika játékszerévé vált a támogatási rendszer: vannak nagy nyertesek, és emelt fővel távozni készülő vesztesek. ","shortLead":"Van, aki a pénzénél maradt, és van, aki egy fillért sem kapott a színházi tao-pénzek megszüntetése után...","id":"201937__evadkezdes_tao_nelkul__kezbol_etetes__egyperces__szinhaz_azegesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b5b741-d3a1-4af5-8a42-00ffb26f8834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3262a4-0797-40b6-a027-0d0ddffae99c","keywords":null,"link":"/kkv/201937__evadkezdes_tao_nelkul__kezbol_etetes__egyperces__szinhaz_azegesz","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:00","title":"\"Örkény-egypercesben érezzük magunkat, csak már kényelmetlenül hosszú ideje tart\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e858b92-624f-4fc5-8d7e-03e00005e721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Maher a kövéreken gúnyolódott. James Corden nem hagyta. ","shortLead":"Bill Maher a kövéreken gúnyolódott. James Corden nem hagyta. ","id":"20190916_James_Corden_tulsuly_fatshaming_musorvezeto_Bill_Maher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e858b92-624f-4fc5-8d7e-03e00005e721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1a624e-c4cb-4096-a19e-35dac2b62cc6","keywords":null,"link":"/elet/20190916_James_Corden_tulsuly_fatshaming_musorvezeto_Bill_Maher","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:17","title":"Páros lábbal szállt bele James Corden egy műsorvezetőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]