Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kivitelező szerint ilyen soha többet nem fordul elő.","shortLead":"A kivitelező szerint ilyen soha többet nem fordul elő.","id":"20190917_puskas_arena_stadion_hangproba_rammstein_muszaki_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e11118-c80f-4bae-a298-b6f75c184c0d","keywords":null,"link":"/elet/20190917_puskas_arena_stadion_hangproba_rammstein_muszaki_hiba","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:31","title":"\"Műszaki hiba miatt\" bömbölt a Rammstein a Puskás Arénából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b3dd90-f3a6-45af-8735-7a79f2d09baa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél jobbat a héten már nem fog látni.","shortLead":"Ennél jobbat a héten már nem fog látni.","id":"20190917_Bosszuallok_Vegjatek_csatajelenet_amerikai_iskola_tanc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b3dd90-f3a6-45af-8735-7a79f2d09baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0473e50d-bd32-491c-acb3-37314b24433e","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Bosszuallok_Vegjatek_csatajelenet_amerikai_iskola_tanc","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:29","title":"Zseniális: egy amerikai iskola diákjai eltáncolták a Bosszúállók: Végjáték csatajelenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f548006-04c0-432d-8ec4-a5b5b2835373","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A féktelen bérverseny és az áremelkedések vannak a háttérben.","shortLead":"A féktelen bérverseny és az áremelkedések vannak a háttérben.","id":"20190918_Keptelenseg_megfekezni_a_korhazi_adossagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f548006-04c0-432d-8ec4-a5b5b2835373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23961162-900e-420c-bbab-b001490e138f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Keptelenseg_megfekezni_a_korhazi_adossagot","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:54","title":"Képtelenség megfékezni a kórházi adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e88bdc-905f-458d-858f-152ce11a7ee5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A keletnémet vezetés szerződésszegésről beszél és retorziókkal fenyegeti Magyarországot, de túl sok adu nincs a kezében. Ez a HVG 30 évvel ezelőtt cikke az NDK-sok átengedéséről és a határnyitás következményeiről.","shortLead":"A keletnémet vezetés szerződésszegésről beszél és retorziókkal fenyegeti Magyarországot, de túl sok adu nincs...","id":"20190918_Az_NDKvezetes_kiborult_az_NSZK_viszont_orokre_halas_lesz_a_magyar_hatarnyitasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0e88bdc-905f-458d-858f-152ce11a7ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8664e1-2fce-47a6-98b2-d135f47225d2","keywords":null,"link":"/360/20190918_Az_NDKvezetes_kiborult_az_NSZK_viszont_orokre_halas_lesz_a_magyar_hatarnyitasert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:00","title":"Honeckerék kiborultak, a németek viszont örökre hálásak lesznek a magyar határnyitásért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699488af-79c7-4a14-9ca7-251975a94619","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Matteo Renzi kilép a Demokrata Pártból (PD), de megígérte, hogy kívülről támogatni fogja az új frakciója a kormányt.","shortLead":"Matteo Renzi kilép a Demokrata Pártból (PD), de megígérte, hogy kívülről támogatni fogja az új frakciója a kormányt.","id":"20190917_matteo_renzi_volt_miniszterelnok_demokrata_part_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=699488af-79c7-4a14-9ca7-251975a94619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb27b6c-4412-4828-9707-2cc801f3e7de","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_matteo_renzi_volt_miniszterelnok_demokrata_part_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:47","title":"Otthagyja az új olasz kormánypártot a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti „földosztás” több gazdaságot is lerombolt, köztük az ökogazdaságot is, most indul az utolsó perük.","shortLead":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti...","id":"20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c96913c-998b-48b7-8a16-c13bfce699e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:37","title":"Kishantos-ügy: „Az ellenünk küldött kopaszok bérét is velünk akarják megfizettetni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Felfüggesztett börtönre ítélték a tacskóit rossz körülmények közt tartó barcsi nőt, de a kutyák elhelyezését és kezelését kifizettetik vele.","shortLead":"Felfüggesztett börtönre ítélték a tacskóit rossz körülmények közt tartó barcsi nőt, de a kutyák elhelyezését és...","id":"20190917_barcs_kutyatarto_allatkinzas_tacsko_itelet_felfuggesztett_szabadsagvesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e341bb-f0ac-4e05-8fe5-d3b7cb69aad4","keywords":null,"link":"/elet/20190917_barcs_kutyatarto_allatkinzas_tacsko_itelet_felfuggesztett_szabadsagvesztes","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:28","title":"27 millió forintot fizethet a nő, aki száznál is több kutyát tartott szörnyű körülmények között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6a3bc4-7094-4094-8bc6-afe2dff211f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Azt kérik, a búcsúzók egy szál virággal vagy egy emlékkaviccsal emlékezzenek az íróra. ","shortLead":"Azt kérik, a búcsúzók egy szál virággal vagy egy emlékkaviccsal emlékezzenek az íróra. ","id":"20190917_konrad_gyorgy_temetes_gyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d6a3bc4-7094-4094-8bc6-afe2dff211f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2086bf44-c117-4fe5-ad8b-600b940c9431","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_konrad_gyorgy_temetes_gyasz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:22","title":"Vasárnap lesz Konrád György temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]