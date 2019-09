Almás lepény, gyümölcsök, zsákos burgonya, ajándékutalvány, hajókirándulás, LED izzók – ha ironikusak akarnánk lenni, azt mondanánk, korán jött az idei karácsony a budapestieknek. Az önkormányzati választásokra készülődve alig akad olyan kerület, ahol ne próbálnának valamilyen ajándékkal a választók kedvében járni.

A kommunikációs csapatoknak valószínűleg nem volt könnyű dolga, amikor ki kellett találniuk, mivel kedveskedjenek a lakóknak.

© MTI/Mohai Balázs

A rezsiutalvány ötletét már lenyúlta a kormány, a túlságosan drága ajándék visszafelé sülhet el, egy kiló rizs viszont nem biztos, hogy eléri az ingerküszöböt. A fővárosi önkormányzatok honlapját és a kerületi újságokat bújva mégis úgy tűnik, a magyarok szívéhez a gyomrukon át vezet az út.

A legtöbb kerületben kedvezményes tanszervásár, vagy éppen egészségügyi szűrőprogramok formájában természetesen mindig is létezett szociális segítségnyújtás, ezért ezeket most nem is sorolnánk fel. A budapestiek többsége pedig arra már sem kapja fel a fejét, ha kígyózó sorok várják az ingyenes muskátlit. Az ősz – és ezzel együtt a választás – közeledtével azonban több kerületben is megszaporodtak a kreatívabbnál kreatívabb kezdeményezések.

Lepény, izzó, sült krumpli

Bár erős a mezőny, a verseny első helyezettje valószínűleg a VII. kerületi önkormányzat, ahol jövő héten „almás lepény akcióval” várják az Erzsébetváros Kártya tulajdonosait. Az ajándékcsomagban nevéhez méltóan alma, fahéj, liszt és sütőpor található, vajról viszont már nem szólnak a hírek (vélhetően azért, mert az nem könnyen tárolható tartós élelmiszer). Az ötletgazdák nyáron sem fukarkodtak, akkor vitamincsomagot osztogattak a kerületben, a közlemény szerint három nap alatt 6200 darabot. Nehéz elképzelni, hogy idén kevesebben tudnak majd ellenállni Vattamány Zsolt fideszes polgármester finomságainak.

© Erzsébetváros

Ha már ennivaló, az önkormányzatok sem vidéken, sem pedig Budapesten nem tudnak leszokni a kedvezményes burgonya árusításáról. Idén két kerületben is 300 forintért lehet kapni a krumplit, de ennyiért nem egy kilót adnak, mint a piacon, hanem rögtön tízet. Az akciónak Budafok-Tétény lakói mellett a XI. kerületben élők örülhetnek, ehhez semmi mást nem kell tenniük, mint felmutatni a lakcímkártyájukat. (Az előbbit Karsay Ferenc, az utóbbit Hoffmann Tamás irányítja, mindketten a Fidesz-KDNP támogatásával indultak.)

Sokkal kreatívabb csapata lehet az újpesti önkormányzatnak, ahol szakítottak a hagyományokkal és nem élelmiszert, hanem LED izzókat osztanak. Az ajándék minden Újpest Kártya-birtokosnak jár, apróbb problémát csak az jelenthet, hogy Wintermantel Zsolt fideszes polgármester kerületében az izzók átvételéhez a személyi adatokat is meg kell adni. Az újbudaiak is ugyanígy juthattak mindössze 200 forintért izzócsomaghoz.

Mindent a nyugdíjasokért

Nagy szerencse, hogy az idősek világnapja éppen a kampány közepére esik, így rengeteg önkormányzat kedveskedhetett a kerületben élő időseknek a jeles nap alkalmából. Az I. és a II. kerületben ez kimerül egy ingyenes hajókirándulásban, Kőbányán az Operettszínházba mehetnek az idősek, Óbudán egy állófogadásra hivatalosak, Terézvárosban viszont minden 62. életévét betöltő lakos 10 ezer forint értékű utalványt kap Hassay Zsófia fideszes polgármestertől.

Nagy sláger idén az ingyenes védőoltás, bár sok helyen az egészségügyi támogatások ilyen formája már korábban is elérhető volt. Azt sem lehet mondani, hogy ezek osztogatása pártállástól függ, a Fidesz fellegvárának számító Józsefvárosban és az örök ellenzéki XIII. kerületben is elérhető a szolgáltatás. Különbség legfeljebb abban van, hogy mi ellen oltanak: a VIII. kerületi lakók bármilyen szabadon választható oltásra beválthatják a 20 ezer forintos támogatást, míg Újlipótvárosban és Angyalföldön a fiúk számára védettséget jelentő HPV-vakcinát is finanszírozza az önkormányzat.

Újabb védőoltás ingyenessé tételéről döntött idén a már említett VI. kerületi önkormányzat is, az eddigiek mellé most már a meningococcus B típusú vakcina költségét is átvállalják.

Sok helyen nemcsak így figyelnek a lakosok egészségére, szerencsére a szén-monoxid-mérők osztogatása is kezd egyre általánosabb lenni. Ezeket a VIII. kerületben és Kispesten kérhetik a rászorulók. Mint mindig, az idei választási kampányban is előkerült az örök slágernek számító virág, amit Józsefvárosban általában tavasszal osztanak, ám most nyár végén is megörvendeztették vele a helyieket. A kertvárosokban pedig szinte kivétel nélkül lehet komposztáló ládát vagy keretet igényelni.

A nemzeti érzelmekre hat Szentgyörgyvölgyi Péter ötödik kerületi polgármester akciója, a belvárosi társasházak augusztus 20-a alkalmából ingyenes nemzeti lobogót igényelhettek. A helyi önkormányzati lap egyébként is minden második oldalon egész oldalas hirdetésben számol be az igényelhető kedvezményekről: a belvárosi iskolások a megszokott ingyenes füzetcsomag mellé POKET zsebkönyvet is választhatnak, a fiatalok pedig fél áron mehetnek a Cirko-Gejzir moziba.

Pénz, pénz, pénz

A lista nem lenne teljes pénzbeli támogatás nélkül, ebben két belvárosi kerület, a VI. és a IX. jár az élen.

A már említett, időseknek járó 10 ezer forintos utalványok mellett Terézvárosban egyszeri juttatásként 15 ezer forintos utalványt kapnak azok is, akik július 1-éig önkormányzati segélyben vagy támogatásban részesültek a kerületben. A VI. kerületben élő iskolások szülei – jövedelemtől függően – szintén kapnak az utalványokból. Terézvárosban egyébként idén ősszel újraindulnak az ingyenes lakossági angol-, és németnyelv-tanfolyamok, valamint a számítástechnikai képzések is.

Még ennél is bőkezűbb a Bácskai János fideszes polgármester vezette ferencvárosi önkormányzat, ahol kedvezmények egész soráról döntöttek az idén. A képviselő-testület 2019-ben vezette be a havi 2000 forintos internettámogatást, ez minden 14 és 24 év közötti fiatalnak jár. Májusban határoztak arról is, hogy kibővítik az iskolakezdési támogatásra jogosultak körét, egy hónappal később pedig az összeget is a duplájára emelték, így az egyszeri 12 ezer forintot már a kétgyerekesek is megkapják, ugyanúgy, mint a karácsonyi támogatást.

Érdemes a IX. kerületbe költöznie a 65 év felettieknek is, hiszen ha kérik, hatezer forintot kapnak az önkormányzattól. Ezt a támogatást – minő meglepetés – szintén idén vezették be a kerületben, csakúgy, mint a diákbérlet támogatást, ami annyit jelent, hogy a legalább hat hónapja ott élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákoknak kifizetik a BKV-bérlet árát.

A Karácsony Gergely vezette Zuglóban pedig a 40 ezer forintos születési támogatáson túl még minimum 7000 forintot kap minden újszülött.

Szerencsére vannak olyan önkormányzatok, ahol már rég rájöttek, nem csak a pénz boldogít. Mi mással lehetne magyarázni, hogy Óbudán fél évre ismét egy család otthonába kerülhet egy fa vándorbölcső, a II. kerületben a családok főzőtanfolyamon, a házaspárok pedig ingyenes társastánc-tanfolyamon vehetnek részt. De még ők sem tudják felülmúlni a XIII. kerületet, ahol ötven ingyen belépőjegyet osztanak szét a lakók között a Vasas összes hazai labdarúgó mérkőzésére.

A lista persze korántsem teljes, ezért ha saját kerületében találkozik hasonló osztogatással, küldje be az [email protected] e-mail címre.