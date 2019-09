Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.
Újabb három hónapig rács mögött marad a Viking Sigyn kapitánya Tilos Party, West Balkán, acid és techno bulik – van ebben az előzetesben minden. Elkészült a budapesti undergroundról szóló dokumentumfilm-sorozat harmadik része is, amely a kilencvenes és kétezres évek elejének elektronikus zenei kultúráját mutatja be.
Agyvakaró hangok, füst és stroboszkóp – ennyire őrült volt Budapest a 90-es években Magát videózta M. Richárd a Dózsa György úti halálos balesetkor
Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal klímaaktivista Greta Thunberg, aki felszólalásában alaposan kiosztotta az amerikai törvényhozókat.
Hallgassanak a tudományra – Greta Thunberg beolvasott az amerikai politikusoknak Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen életesemény. Szakemberek szerint viszont, ha nagyon lassan is, de észrevehető egyfajta pozitív változás a középkorúak munkaerőpiacán, ami új reményt adhat ennek a generációnak. Sőt, azt rebesgetik, nemsokára ki lehet jelenteni, hogy a régi ötvenes munkaerők az új negyvenesek.
Ötvenes nő vagyok, munkát akarok – egyáltalán nem lehetetlen! A szerdai rendkívüli parlamenti ülést az LMP kezdeményezte, támogatta az ellenzék is, de a Fidesz nem ment el. Így a képviselők nem vitáztak az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó feladatokról.
A Fidesz el sem ment, így határozatképtelen lett a parlamenti ülés, ahol a klímaválságról vitáztak volna
Pokoli két napja volt egy ausztrál túrázónak, miután lezuhant egy vízesésről.
Törött lábbal és csuklóval vonszolta magát a földön napokig egy túrázó A 2017-es vizes vb eredetileg tervezett rendezési költségéhez, 30 milliárd forinthoz közelít a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítésére eddig folyósított kormányzati támogatás. Akárhogy számoltunk, ez többszöröse az 1938-as, szintén Budapesten tartott kongresszus költségeinek.
Áldásuk rá – Sokba kerül nekünk a katolikusok jövő évi "olimpiája"