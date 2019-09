Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3d5adb5-2c97-4c96-af43-e3bf33f98a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú üzemidő és megnövelt hatótávolság jellemzi a Huawei új okosóráját, ami a víz alatt is képes pulzust mérni.","shortLead":"Hosszú üzemidő és megnövelt hatótávolság jellemzi a Huawei új okosóráját, ami a víz alatt is képes pulzust mérni.","id":"20190919_huawei_watch_gt_2_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3d5adb5-2c97-4c96-af43-e3bf33f98a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d05bcb-0f3e-4737-868b-d406229742d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_huawei_watch_gt_2_okosora","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:23","title":"Nem álltak meg a telefonnál: megjött a Huawei új okosórája, a Watch GT 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy bejelentést.","shortLead":"A héten több mint 1600 alkalmazott követelte a Google-től, hogy legyen zöldebb a cég. A vállalat tett is egy nagy...","id":"20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c2dea8b-041d-40e3-9fad-0657f2c6054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713ec811-4dc2-4bae-9aa5-13dd5e3821b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_google_zoldenergia_megujulo_energia_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:03","title":"Belehúz a Google: 600+ milliárd forintnyi összeget költenek napelemekre és szélturbinákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2bb511-cc39-45ec-9011-7e73ecdd2e35","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Justin Trudeau feketére festett fiatalkori arca a címlapokra került a nyugati sajtóban. A blackface hagyományát kétszáz éve cipeli magával az amerikai társadalom. De miért ilyen nagy ügy, ha valaki fehérként feketét játszik?\r

\r

","shortLead":"Justin Trudeau feketére festett fiatalkori arca a címlapokra került a nyugati sajtóban. A blackface hagyományát kétszáz...","id":"20190920_rasszista_blackface_Justin_Trudeau","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2bb511-cc39-45ec-9011-7e73ecdd2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d294292f-e45a-4a9b-beb5-8cf2bb11e0ea","keywords":null,"link":"/elet/20190920_rasszista_blackface_Justin_Trudeau","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:00","title":"Attól, hogy nem annak gondolja magát, még lehet rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Gyakoribb a túlsúlyos kutya a kövér gazdiknál, mint a normál testsúlyú kutyatulajdonosoknál – derítette ki a Koppenhágai Egyetem állatorvosainak kutatása.","shortLead":"Gyakoribb a túlsúlyos kutya a kövér gazdiknál, mint a normál testsúlyú kutyatulajdonosoknál – derítette ki...","id":"20190920_kutya_gazda_testsuly_elhizas_kutatas_allatorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683b230d-c5da-4c10-bb99-6f4cad36b81b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_kutya_gazda_testsuly_elhizas_kutatas_allatorvos","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:57","title":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy olyan a kutya, amilyen a gazdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az óceán mindkét partán tartanak a Librától. ","shortLead":"Az óceán mindkét partán tartanak a Librától. ","id":"20190920_facebook_libra_svajc_penzmosas_tips","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2b2f03-a110-48bc-b159-1429361f3269","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_facebook_libra_svajc_penzmosas_tips","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:18","title":"Európa tud jobbat a Facebook pénzénél – csak győzzük kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két dokumentumregénye korántsem csak nyers naturalizmusával kólintotta fejbe olvasóit, hanem kérlelhetetlen szókimondásával is. ","shortLead":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két...","id":"201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf638f5-5214-48f2-9f00-27c20694fdeb","keywords":null,"link":"/360/201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:00","title":"Fegyverek közt hallgatnak a múzsák? A nyilasokéi nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint a hangulatkeltés nem épít, hanem munkahelyeket veszélyeztet.","shortLead":"Komjáthi Imréék ismét láncos akciót tartanak, illetve tartanának, ha hagynák őket. A Magyar Suzuki Zrt. szerint...","id":"20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded0c7fb-428d-4258-95cf-d100daa6f9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55861345-f113-4dfa-ab25-0737471c9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_suzuki_gyar_mszp_komjathi_imre_tuntetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 13:11","title":"Lökdösték őket, megpróbálták megakadályozni, hogy az MSZP-sek a Suzuki-gyárnál tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta családtámogatásra.","shortLead":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta...","id":"20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250d481-bb48-4c03-bd28-2555b55dc165","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:16","title":"Jobban támogatják a gyermekvállalást, mint a családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]