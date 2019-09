Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac03dfd1-3b2c-4aa5-a38a-83a567262b2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint Magyarországon a jobboldalnak 45-50 százaléka van a médiában, pedig januárban még a baloldali médiatúlsúlyt nyögte a miniszterelnök. Ha igaz, amit mond, akkor ma már nem kell minden reggel azzal kelnie, hogy ellenzékben lesz majd a sajtóval szemben.","shortLead":"Orbán Viktor szerint Magyarországon a jobboldalnak 45-50 százaléka van a médiában, pedig januárban még a baloldali...","id":"20190921_Breking_Orban_Viktor_szerint_megszunt_a_baloldali_mediatulsuly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac03dfd1-3b2c-4aa5-a38a-83a567262b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b68ed2-de2d-4601-99e8-e875287d3f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Breking_Orban_Viktor_szerint_megszunt_a_baloldali_mediatulsuly","timestamp":"2019. szeptember. 21. 18:52","title":"Bréking: Orbán Viktor szerint megszűnt itthon a baloldali médiatúlsúly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A VDSzSZ Szolidaritás elnöke szerint a vasút vállalat működőképessége annak köszönhető, hogy a vasúti dolgozók erőn felül teljesítenek.","shortLead":"A VDSzSZ Szolidaritás elnöke szerint a vasút vállalat működőképessége annak köszönhető, hogy a vasúti dolgozók erőn...","id":"20190920_Tarthatatlan_a_munkaerohiany_bertargyalast_kezdemenyeznek_a_kormannyal_a_vasutas_es_volanos_szakszervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085d90fd-ce24-4555-82cd-fed897689a53","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Tarthatatlan_a_munkaerohiany_bertargyalast_kezdemenyeznek_a_kormannyal_a_vasutas_es_volanos_szakszervezetek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:21","title":"Tarthatatlan a munkaerőhiány, bértárgyalást kezdeményeznek a kormánnyal a vasutas és a volános szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két dokumentumregénye korántsem csak nyers naturalizmusával kólintotta fejbe olvasóit, hanem kérlelhetetlen szókimondásával is. ","shortLead":"Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két...","id":"201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=114f7205-a621-436b-be61-e580a61e10d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf638f5-5214-48f2-9f00-27c20694fdeb","keywords":null,"link":"/360/201938_folyoirat__tudhatjuk_zoltan_gabor_varosok_szep_tornyai_hullnak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:00","title":"Fegyverek közt hallgatnak a múzsák? A nyilasokéi nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rájár a rúd a Microsoftra a mostani frissítések kapcsán. Sok a gond a Windows 10 frissítéseivel, és az amúgy valóban remek víruskergetőt, a Windows Defendert is megbolondította egy frissítés.","shortLead":"Rájár a rúd a Microsoftra a mostani frissítések kapcsán. Sok a gond a Windows 10 frissítéseivel, és az amúgy valóban...","id":"20190921_microsoft_windows_defender_frissites_viruskereses_nem_mukodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d4fdc6-1036-40df-93d0-b6e674e2c876","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_microsoft_windows_defender_frissites_viruskereses_nem_mukodik","timestamp":"2019. szeptember. 21. 08:03","title":"Ha frissítette a Windowst mostanában, vigyázzon: elrontotta a víruskeresőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c238e79-866d-4067-9a95-5a873bf47c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áradnak a virtuális dicséretek a miniszterelnök közösségi oldalán, miután kitette a Rómában tett látogatásának újabb fotóit. Az elmaradhatatlan hátizsákkal repülőre szálló, repülőn kapaszkodós, olaszokkal mosolygós, olaszokat lapogatós fotók óriási tetszést aratnak saját hívei körében, akinek egyik visszatérő kommentje az, hogy ők is szeretnének közös szelfit Orbánnal.","shortLead":"Áradnak a virtuális dicséretek a miniszterelnök közösségi oldalán, miután kitette a Rómában tett látogatásának újabb...","id":"20190922_Istenitescunami_Irigylik_a_hivek_az_Orbannal_szelfizo_olaszokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c238e79-866d-4067-9a95-5a873bf47c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555f90fe-77cd-4a56-be88-ef408dca12f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Istenitescunami_Irigylik_a_hivek_az_Orbannal_szelfizo_olaszokat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 09:20","title":"Istenítés-cunami: Irigylik a hívek az Orbánnal szelfiző olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d827a455-4312-4cf4-af0a-3c4e97e7d398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete lopták el a Nagytétényi úton egy buszról az elektromos rollert, a rendőrség keresi őket.","shortLead":"Egy hete lopták el a Nagytétényi úton egy buszról az elektromos rollert, a rendőrség keresi őket.","id":"20190921_Sumakolva_lopott_rollert_a_ket_mestertolvaj_de_vegig_vette_oket_a_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d827a455-4312-4cf4-af0a-3c4e97e7d398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96008fdd-041e-49c0-a325-cbe9f1e3fc47","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Sumakolva_lopott_rollert_a_ket_mestertolvaj_de_vegig_vette_oket_a_kamera","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:22","title":"Sumákolva lopott rollert a két mestertolvaj, de végig vette őket a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a93c19c-c4bb-4d20-a714-cf3af33ee7b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Görögországban áll a bál, mert kiderült, mégsem ragyog olyan fényesen a 31 éves Eleni Antoniadou csillaga, mint gondolták. A sztorit megismerve nehéz elképzelni, hogyan történhetett ez meg a mai digitális korban.","shortLead":"Görögországban áll a bál, mert kiderült, mégsem ragyog olyan fényesen a 31 éves Eleni Antoniadou csillaga, mint...","id":"20190920_A_fel_vilag_bedolt_egy_gorog_altudosnak_a_botrany_mar_elerte_a_Barbiekat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a93c19c-c4bb-4d20-a714-cf3af33ee7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d755d53-7d32-41b5-a773-cc0b6cfb2441","keywords":null,"link":"/elet/20190920_A_fel_vilag_bedolt_egy_gorog_altudosnak_a_botrany_mar_elerte_a_Barbiekat_is","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:55","title":"A fél világ bedőlt egy görög tudósnak, a botrány már elérte a Barbie-kat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11826bd-d794-4d8f-9a42-3283d90f36d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke szerint nem nyitható újra a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló megállapodás, és katasztrofális következményei lennének, ha az Egyesült Királyság rendezetlen módon lépne ki az Európai Unióból.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke szerint nem nyitható újra a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló...","id":"20190922_Juncker_Nem_nyithato_ujra_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11826bd-d794-4d8f-9a42-3283d90f36d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55a58ca-fb42-46a4-ae8f-9bbc354a9d96","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Juncker_Nem_nyithato_ujra_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:31","title":"Juncker: Nem nyitható újra a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]