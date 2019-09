Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy Moszkvában végzett magyar diplomata lesz a Nemzetközi Beruházási Bank alelnöke. Laszlóczki Imre korábban Kazahsztánban és Azerbajdzsánban volt nagykövet.","shortLead":"Egy Moszkvában végzett magyar diplomata lesz a Nemzetközi Beruházási Bank alelnöke. Laszlóczki Imre korábban...","id":"20190919_Magyar_alelnoke_lesz_az_orosz_hatteru_Nemzetkozi_Beruhazasi_Banknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edbdf7b-fec8-4b2b-a93c-fcec54c8b95a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Magyar_alelnoke_lesz_az_orosz_hatteru_Nemzetkozi_Beruhazasi_Banknak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:04","title":"Magyar alelnöke lesz az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bognár Györgynek a szövetség megsértése miatt kell megjelennie a fegyelmi bizottság előtt.","shortLead":"Bognár Györgynek a szövetség megsértése miatt kell megjelennie a fegyelmi bizottság előtt.","id":"20190920_bognar_gyorgy_budaors_mlsz_fegyelmi_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8262b9dc-f061-4e6f-b184-864d5ee2dcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e21b60b-fe20-4787-8df4-735593f238b2","keywords":null,"link":"/elet/20190920_bognar_gyorgy_budaors_mlsz_fegyelmi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 20. 14:21","title":"Butázós nyilatkozata miatt beidézte az MLSZ a budaörsi fociedzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget az életének.","shortLead":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget...","id":"20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b815105b-acec-4fe9-ac4d-bd67e884588b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:31","title":"Öngyilkos lett egy alkalmazott a Facebook főhadiszállásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e1b53f-8d72-493f-8162-f356b5ac700f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt tunéziai elnök száműzetése alatt, 83 éves korában halt meg egy szaúdi kórházban.\r

","shortLead":"A volt tunéziai elnök száműzetése alatt, 83 éves korában halt meg egy szaúdi kórházban.\r

","id":"20190920_A_tuneziai_kormany_engedelyezne_hogy_hazajaban_temessek_el_Ben_Alit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e1b53f-8d72-493f-8162-f356b5ac700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cb83fd-7746-4be6-bf10-67bed207b093","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_A_tuneziai_kormany_engedelyezne_hogy_hazajaban_temessek_el_Ben_Alit","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:42","title":"A tunéziai kormány engedélyezné, hogy hazájában temessék el Ben Alit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nézők rasszista magatartása miatt még pénzbüntetést is fizetnie kell a szövetségnek.","shortLead":"A nézők rasszista magatartása miatt még pénzbüntetést is fizetnie kell a szövetségnek.","id":"20190920_Zartkapus_lesz_a_valogatott_Azerbajdzsan_elleni_hazai_meccse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c69e7d-b913-4ddd-9148-2e663248909a","keywords":null,"link":"/sport/20190920_Zartkapus_lesz_a_valogatott_Azerbajdzsan_elleni_hazai_meccse","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:35","title":"Zártkapus lesz a válogatott Azerbajdzsán elleni hazai meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d95eed3-24ef-43b3-9e93-416f8be6d82a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügy napirendre tűzését csak az NVB ellenzéki tagjai támogatták, ami nem volt elég.","shortLead":"Az ügy napirendre tűzését csak az NVB ellenzéki tagjai támogatták, ami nem volt elég.","id":"20190919_Elutasitotta_az_NVB_Berki_es_Tarlos_ajanlasainak_az_osszehasonlitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d95eed3-24ef-43b3-9e93-416f8be6d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b5b593-7131-4196-bb09-a80aeadf45a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Elutasitotta_az_NVB_Berki_es_Tarlos_ajanlasainak_az_osszehasonlitasat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:55","title":"Elutasította az NVB Berki és Tarlós ajánlásainak az összehasonlítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44715866-638f-42e0-8f32-9f88ead4e5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegkísérőt már elbocsátották. ","shortLead":"A betegkísérőt már elbocsátották. ","id":"20190920_Foldon_fekvo_kerekesszekest_rugdosott_a_borsodi_korhaz_dolgozoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44715866-638f-42e0-8f32-9f88ead4e5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c79ce94-63fc-4bb3-9f88-40ece8063617","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Foldon_fekvo_kerekesszekest_rugdosott_a_borsodi_korhaz_dolgozoja","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:43","title":"Földön fekvő kerekesszékest rugdosott a borsodi kórház dolgozója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e346b2c-fcc1-40c3-8714-8586e9f35910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téma az utcán hever, tartja a mondás, és ezt jelen esetben szó szerint is lehet érteni. ","shortLead":"A téma az utcán hever, tartja a mondás, és ezt jelen esetben szó szerint is lehet érteni. ","id":"20190920_a_nap_fotoi_egyszeru_felfestesek_de_gyalogosok_eletet_menthetik_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e346b2c-fcc1-40c3-8714-8586e9f35910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d38da46-3ea5-4b35-9f4a-bda1eb74a17c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_a_nap_fotoi_egyszeru_felfestesek_de_gyalogosok_eletet_menthetik_meg","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:41","title":"A nap fotói: egyszerű felfestések, de gyalogosok életét menthetik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]