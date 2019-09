Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Palkovics László szerint az e-sport a legdinamikusabban fejlődő sportággá nőtte ki magát, az 5G-s hálózatok megjelenésével pedig a lehetőségek határtalanok a további előrelépésre.","shortLead":"Palkovics László szerint az e-sport a legdinamikusabban fejlődő sportággá nőtte ki magát, az 5G-s hálózatok...","id":"20190922_Palkovics_miniszter_szerint_nem_a_foci_a_legdinamikusabban_novekvo_sportag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c3547f-66dc-42cd-b399-1f2f580e2442","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_Palkovics_miniszter_szerint_nem_a_foci_a_legdinamikusabban_novekvo_sportag","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:59","title":"Palkovics miniszter szerint nem a foci a legdinamikusabban növekvő sportág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony egy rendezvényhajón beszélt, megérkezett mellé a hangfalakkal felszerelt kishajó.","shortLead":"Karácsony egy rendezvényhajón beszélt, megérkezett mellé a hangfalakkal felszerelt kishajó.","id":"20190922_Fidelitas_Karacsony_kampanynyito_cirkuszi_indulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66a8f8f-6a2c-41f8-8080-c9d4ca90d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b962cb-c4c7-48c7-a713-94e51028a758","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Fidelitas_Karacsony_kampanynyito_cirkuszi_indulo","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:08","title":"Kitakart lajstromszámú hajóról zavarták meg Karácsony Gergely programbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0723300e-97a4-4758-a9a0-4e20c02b4f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a kitartás!","shortLead":"Ez ám a kitartás!","id":"20190923_Elveszett_kutya_border_collie_kereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0723300e-97a4-4758-a9a0-4e20c02b4f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1118cf8-4367-49ee-9831-3fb6adb3b2b6","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Elveszett_kutya_border_collie_kereses","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:23","title":"Az állását is otthagyta, hogy 57 napon át kereshesse a kutyáját - megtalálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de66d37d-1459-412b-8695-d9502d54a011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szintre emelni a karbonsemlegességet az IKEA: a saját energiaszükségleteit már idén kitermeli zöldenergiával, utána másnak is besegítene a klímabarátabbá válásban.","shortLead":"Új szintre emelni a karbonsemlegességet az IKEA: a saját energiaszükségleteit már idén kitermeli zöldenergiával, utána...","id":"20190923_ikea_kornyezetvedelem_zoldenergia_napelem_szelturbina_karbonsemlegesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de66d37d-1459-412b-8695-d9502d54a011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e82918-492b-4f55-a94b-5e74c4e30e16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_ikea_kornyezetvedelem_zoldenergia_napelem_szelturbina_karbonsemlegesseg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:03","title":"Az IKEA bemondta: heteken belül több energiát termel majd, mint amennyit elfogyaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb57ab-5d12-4d83-b3fa-8b71548ff225","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy az ellenszél.","shortLead":"Nagy az ellenszél.","id":"20190923_A_CocaCola_Europaban_is_le_akarja_nyulni_a_palackos_viz_piacat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19cb57ab-5d12-4d83-b3fa-8b71548ff225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f821ac31-3841-4526-a759-8dc42c0a83fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_A_CocaCola_Europaban_is_le_akarja_nyulni_a_palackos_viz_piacat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:56","title":"A Coca-Cola Európában is le akarja nyúlni a palackos víz piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcb78af-2008-4646-9a87-96b3db01265e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent pletykáltak az Apple új csúcsmobiljáról, az iPhone 11 Pro Maxról, az iFixit pedig kiderítette, mi igaz ezekből.","shortLead":"Sok mindent pletykáltak az Apple új csúcsmobiljáról, az iPhone 11 Pro Maxról, az iFixit pedig kiderítette, mi igaz...","id":"20190923_apple_iphone_11_pro_max_ifixit_teardown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdcb78af-2008-4646-9a87-96b3db01265e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfb4cb8-d814-45b4-ac26-e5cd1d1cda61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_apple_iphone_11_pro_max_ifixit_teardown","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Szétszedték az iPhone 11 Pro Maxot, meglepő dolgot rejtett a belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre; mindenki feszülten várja, mi történik a szaúdi olajfinomítót ért dróntámadás után. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre...","id":"20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07bf702-34cf-45d0-8866-67a6e5b4a9ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","timestamp":"2019. szeptember. 22. 07:00","title":"És akkor kiderült, hogy Kisvárdán még mindig nincs elég focipálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c125065-765f-4c0f-8846-a35920b5ba5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA a magyar, a szlovák és a román labdarúgó-szövetséget is megbüntette a szurkolók viselkedése miatt.","shortLead":"Az UEFA a magyar, a szlovák és a román labdarúgó-szövetséget is megbüntette a szurkolók viselkedése miatt.","id":"20190923_zart_kapus_meccs_romania_uefa_labdarugo_szovetseg_rasszista_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c125065-765f-4c0f-8846-a35920b5ba5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7a3c55-782c-43f6-a381-b8b4a93de00d","keywords":null,"link":"/sport/20190923_zart_kapus_meccs_romania_uefa_labdarugo_szovetseg_rasszista_szurkolok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:52","title":"Románia is zárt kapuk mögött játssza a következő selejtezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]