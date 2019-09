Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Vajna Tímea fánkozójából érkezett fánkokat osztogatott gyerekeknek az ötödik kerület KDNP-s alpolgármestere, Jeneiné Rubovszky Csilla a szombati Belvárosi Családi Pikniken - írtuk meg a minap. Ő maga erről most a Heti TV nevű magántévé Pirkadat című műsorában azt mondta, nem kampánycélból osztogatott, hanem az esélyegyenlőség jegyében. Azt magyarázta, hogy az V. kerületi önkormányzat 2014 óta rendezi meg a Gyermekirodalmi Játszótér című programot, hogy a gyerekeket játékos formában vigyék közelebb a kultúrához, ez történt most is, tehát - hangsúlyozta - semmiképpen sem először.

Arról, hogy miként kerültek oda Vajna Tímea fánkjai pedig azt fejtegette: van a kerületben egy civil szervezet, amelyik az esélyegyenlőség nevében minden évben állja a gyerekek édességeit, ám kikötik:

a helyszínen ne lehessen más édességet kapni, hogy egy nap minden gyerek ugyanolyan eséllyel jusson hozzá ezekhez a finomságokhoz.

Hogy milyen civil szervezetről van szó, illetve miért pont Vajna Tímea fánkjait választották, azt nem pontosította, de szerinte ellenzéki képviselők is jelen voltak a rendezvényen, és ők is fogyasztottak a fánkból a gyerekeikkel együtt.

Rubovszky hozzátette azt is, "a 2014-es és 2018-as választás előtt ez nem volt gond", ezért nem is értették a támadást. Szerintük nem politikai rendezvényről volt szó, csak egy önkormányzat által rendezett eseményről, "egy szó sem esett politikáról, egy bohócot kértünk fel, hogy segítsen kiosztani ezeket".

Azt is mondta, senki nem is fotózkodott a gyerekekkel, és nem is akartak erről posztolni, azt pedig szerinte a szülőknek előre megírták, hogy lesz egy édesség a rendezvény. Más kérdés, hogy az esemény Facebook-oldalán , illetve az ott megosztott plakátokon sincs erről szó.

Mindenesetre Rubovszky szerint az esemény sikeres volt, sokan voltak, "több ezer gyerek" vett részt rajta.