Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre; mindenki feszülten várja, mi történik a szaúdi olajfinomítót ért dróntámadás után. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre...","id":"20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07bf702-34cf-45d0-8866-67a6e5b4a9ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Es_akkor_forint_szaud_arabia_simonka_gyorgy_kishantos_rezsi","timestamp":"2019. szeptember. 22. 07:00","title":"És akkor kiderült, hogy Kisvárdán még mindig nincs elég focipálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A trollok elterelik a témát az online fórumokon, és gyakran sértő hozzászólásokkal nehezítik meg a többi hozzászóló életét. A Deutsche Welle megmutatja, hogyan bánjunk velük.\r

","shortLead":"A trollok elterelik a témát az online fórumokon, és gyakran sértő hozzászólásokkal nehezítik meg a többi hozzászóló...","id":"20190920_Hogyan_eljunk_tul_az_online_vilagban_trollok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a742a2-6e5a-45e1-b0cc-8f35206e6e16","keywords":null,"link":"/360/20190920_Hogyan_eljunk_tul_az_online_vilagban_trollok","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:00","title":"Hogyan éljük túl az online világot: trollok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cc6fff-3a86-4548-adbb-98d424a857d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országot 30 éve nem rázta meg ilyen erős, a Richter-skála szerinti 5,6-os rengés.","shortLead":"Az országot 30 éve nem rázta meg ilyen erős, a Richter-skála szerinti 5,6-os rengés.","id":"20190921_Foldrenges_volt_Albaniaban_tobben_is_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2cc6fff-3a86-4548-adbb-98d424a857d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cda6a6-15e2-4911-a911-a3a1fd120a0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Foldrenges_volt_Albaniaban_tobben_is_megserultek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 20:50","title":"Földrengés volt Albániában, többen is megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99ccbe6-b7b0-4210-89d2-60a90406362e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190920_Marabu_FekNyuz_az_igazi_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b99ccbe6-b7b0-4210-89d2-60a90406362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15d203-a74a-42ee-a6ce-256401951133","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Marabu_FekNyuz_az_igazi_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:57","title":"Marabu FékNyúz: az igazi ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kurd oktatási tárca kötött megállapodást. ","shortLead":"Erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kurd oktatási tárca kötött megállapodást. ","id":"20190921_Evente_30_iraki_kurd_diak_tanulhat_osztondijjal_magyar_egyetemeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cf0786-b196-4132-ae62-abacadf947fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Evente_30_iraki_kurd_diak_tanulhat_osztondijjal_magyar_egyetemeken","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:37","title":"Évente 30 iraki kurd diák tanulhat ösztöndíjjal magyar egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f65bf4f-ca20-43b2-b434-730f02173f2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Magyarország Étele 2020 döntőjét Felcsúton szervezik. ","shortLead":"A Magyarország Étele 2020 döntőjét Felcsúton szervezik. ","id":"20190920_Piros_feher_es_zold_alapanyagokat_varnak_a_nemzeti_osszetartozast_hirdeto_szakacsversenyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f65bf4f-ca20-43b2-b434-730f02173f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed75610-c9b0-4cbb-8694-30902ea58dc2","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Piros_feher_es_zold_alapanyagokat_varnak_a_nemzeti_osszetartozast_hirdeto_szakacsversenyre","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:42","title":"Piros, fehér és zöld ételeket várnak a nemzeti összetartozás szakácsversenyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5127203-5307-4c44-ba52-2fa25b8da1dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miért jobbak az európai meteorológiai előrejelzések, mint az amerikaiak? – tették fel a kérdést a tengerentúlon, a hónap elején a Bahamákat letaroló Dorian hurrikán kapcsán. A két nagy előrejelző központ – az Európai Középtávú Előrejelző Központ (ECMWF) és az amerikai Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) – vetélkedéséből ugyanis újabban rendre az előbbi jön ki jobban.","shortLead":"Miért jobbak az európai meteorológiai előrejelzések, mint az amerikaiak? – tették fel a kérdést a tengerentúlon...","id":"201938_vetelkedo_idojarasi_modellek_elszamoljak_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5127203-5307-4c44-ba52-2fa25b8da1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de45ac8f-36e7-437c-8dcd-2cdbf76c3a3f","keywords":null,"link":"/360/201938_vetelkedo_idojarasi_modellek_elszamoljak_magukat","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:00","title":"Küzdenek az amerikai meteorológusok, hogy utolérjék az európaiak pontosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fead70-b9de-42d4-8344-bbf1caf99f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemelték egyéb juttatásait, így a politikus nagyjából pénzénél marad. ","shortLead":"Megemelték egyéb juttatásait, így a politikus nagyjából pénzénél marad. ","id":"20190920_Gondoskodnak_az_allamtitkari_tisztsegebol_felmentett_Kara_Akosrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07fead70-b9de-42d4-8344-bbf1caf99f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48709a97-be8d-480a-afce-2085af2b8966","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Gondoskodnak_az_allamtitkari_tisztsegebol_felmentett_Kara_Akosrol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:48","title":"Gondoskodnak az államtitkári tisztségéből felmentett Kara Ákosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]