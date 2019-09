Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bumm.sk szlovák kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja, Kövér László összeesett a gépen, ezért szálltak le Varsóban. Az elnököt megvizsgálták, majd folytatta útját Budapest felé.","shortLead":"A bumm.sk szlovák kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja, Kövér László összeesett a gépen, ezért szálltak le...","id":"20190924_Kover_Laszlo_rosszul_lett_a_repulon_kenyszerleszallast_hajtottak_vegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36d128a-f5bf-4d4c-ba2c-051dde365384","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Kover_Laszlo_rosszul_lett_a_repulon_kenyszerleszallast_hajtottak_vegre","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:49","title":"Kövér László rosszul lett a repülőn, kényszerleszállást hajtottak végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke, a versenyhivatal volt vezetője.","shortLead":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke...","id":"20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee0a169-20f4-490f-8b67-2e89dd7a223a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Volt versenyhivatali vezető: „Rendszerszintű a korrupció Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új reklámtípussal kísérletezik a YouTube a nagyképernyős megjelenítőkön. A Mastheadnek nevezett hirdetés a – hirdetők számára – prémium kategóriába tartozik, ezért a mérete sem szokványos.","shortLead":"Új reklámtípussal kísérletezik a YouTube a nagyképernyős megjelenítőkön. A Mastheadnek nevezett hirdetés a – hirdetők...","id":"20190923_youtube_masthead_nagy_reklam_hirdetes_tevek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669a881c-8dde-4530-9f3d-13ae22d0ef24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_youtube_masthead_nagy_reklam_hirdetes_tevek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:03","title":"Na, ez remek lesz: fél képernyőt elfoglaló reklámot vezet be a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeneczey Balázs és Bagdy Gábor szerint az sem világos, \"kivel vitatkozik\" Zugló polgármestere, ellenzéki főpolgármester-jelölt.","shortLead":"Szeneczey Balázs és Bagdy Gábor szerint az sem világos, \"kivel vitatkozik\" Zugló polgármestere, ellenzéki...","id":"20190924_karacsony_gergely_bagdy_gabor_szeneczey_balazs_fopolgarmester_helyettes_patkanyirtas_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f20e5a3-6362-4bd4-945c-84e5df6967ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_karacsony_gergely_bagdy_gabor_szeneczey_balazs_fopolgarmester_helyettes_patkanyirtas_kozbeszerzes","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:31","title":"A főpolgármester-helyettesek is nekimentek Karácsonynak a patkánymentesítési közbeszerzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra erősen hasonlító módszerrel próbálta megzavarni az ellenzék főpolgármester-jelöltjének sajtótájékoztatóját. Az illetőt egyelőre nem sikerült megtalálni, de az már biztosnak tűnik, hogy a letakart lajstromszám miatt a rendőrség előtt kell felelnie. A Fidelitas azt mondja, nincs köze az akcióhoz, Tarlós István pedig azt állítja: ő nem rendelt ilyet. ","shortLead":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra...","id":"20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d536fdb4-ea64-4fc1-8193-2a2215b13be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:22","title":"Tarlós: Nem kezdek egyből sipákolni, amikor az én rendezvényeimet zavarják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak ígért mobilinternetében. A szolgáltató szerint csak hálózatukat és ügyfeleik érdekeit védik.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak...","id":"20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73033c-50de-4719-8ec5-1a8b67d0f5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:38","title":"Telekom: csak az ügyfeleinket védtük a korlátlan net időnkénti lassításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lánchíd még beleférhet, de a Váralagútra várhatóan már nem jut pénz.","shortLead":"A Lánchíd még beleférhet, de a Váralagútra várhatóan már nem jut pénz.","id":"20190923_Elmaradhat_a_Varalagut_felujitasa_annyira_megszaladtak_a_koltsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e73da3-20ba-4d44-887c-60f2ce9c4ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Elmaradhat_a_Varalagut_felujitasa_annyira_megszaladtak_a_koltsegek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:41","title":"Elmaradhat a Váralagút felújítása, annyira megszaladtak a költségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztett börtönt kértek rá.","shortLead":"Felfüggesztett börtönt kértek rá.","id":"20190924_ittas_no_keseles_ugyeszseg_vertesszolos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98c48ae-1221-4a3e-b7f4-8f511a6d94d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_ittas_no_keseles_ugyeszseg_vertesszolos","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:58","title":"Ittasan késelte meg férjét a vértesszőlősi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]