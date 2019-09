Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","shortLead":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","id":"20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c4b038-e35f-415d-826b-f91cc667abee","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:29","title":"Miskolcon is kiszervezte a Fidesz-KDNP a piszkos munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott a kerületi családi napon. ","shortLead":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott...","id":"20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e12fe8-89e0-4af4-a6c7-248b038e4349","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:30","title":"A fánkosztó alpolgármester szerint mindent az esélyegyenlőség jegyében tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaállították a Viking Sigyn kapitánya által törölt üzenetek egy részét. A nyomozás adatai szerint az üzeneteket a másodkapitánynak és az ukrán férfi rokonának küldték.","shortLead":"Visszaállították a Viking Sigyn kapitánya által törölt üzenetek egy részét. A nyomozás adatai szerint az üzeneteket...","id":"20190925_viking_sigyn_jurij_c_torolt_uzenet_hableany_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85960e19-c26f-46e4-b82a-bde55d05e4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_viking_sigyn_jurij_c_torolt_uzenet_hableany_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:26","title":"Hableány-katasztrófa: az ukrán kapitány elismerte, nem látta az ütközést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","shortLead":"A Briliáns elmék című sorozat fináléja késztette nosztalgiázásra Patrick J. Adamst.","id":"20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ab493a-377a-44af-80ad-48e6d3913fa3","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Meghan_Marklerol_eddig_soha_nem_latott_fotokat_tett_kozze_a_volt_kollegaja","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:02","title":"Meghan Markle-ról eddig soha nem látott fotókat tett közzé a volt kollégája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe. Annyit tudni, hogy a korábban elkészült változat nem volt elég hazafias, ezért felkérték Takarót a ráncfelvarrásra. Nyáron viszont minden magyar szakos szakértő felállt emiatt.","shortLead":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe...","id":"20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7821384e-d293-4012-9b7b-4e64448b90d8","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:27","title":"Nemzeti alaptanterv: nem dolgoznak tovább Takaró Mihállyal a magyaros szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön kiállítás nyílik belőlük.","shortLead":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön...","id":"20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7917b17-aab0-4f76-84b3-05a52252f10b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:15","title":"Pszichológia is lesz a Design Héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0187916a-5c59-4275-b18b-9aebf0549fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, a kutyapárttal volt az utolsó verseny a faluban.","shortLead":"Lehet, a kutyapárttal volt az utolsó verseny a faluban.","id":"20190924_felcsut_polgarmester_kepviselo_fidesz_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0187916a-5c59-4275-b18b-9aebf0549fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052d8c96-aba2-43ef-b790-8bc0f05b2d97","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_felcsut_polgarmester_kepviselo_fidesz_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:57","title":"Felcsúton kizárólag fideszest lehet választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffc993c-ef5b-4ba8-b890-00a47c9687fa","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A post-truth korában a politológia nagy kérdése, hogy demokráciák-e még azok a rendszerek, amelyeket az elmúlt évtizedekben demokráciákként könyveltünk el. Ha igen, átmentek-e valamilyen változáson, ha nem, miért nem – illetve akkor milyen berendezkedésű az adott ország. Igaz ez a fogalmi útelágazódás Magyarországra is, különösen a Nemzeti Együttműködés Rendszerében. Ugyanis Orbán maga sem liberális demokráciaként határozza meg rendszerét. De az akkor micsoda?","shortLead":"A post-truth korában a politológia nagy kérdése, hogy demokráciák-e még azok a rendszerek, amelyeket az elmúlt...","id":"20190925_orban_viktor_rendszer_autokracia_demokracia_illiberalizmus_diktatura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ffc993c-ef5b-4ba8-b890-00a47c9687fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f95d5f-bfac-4abd-8d24-781f64a6058a","keywords":null,"link":"/360/20190925_orban_viktor_rendszer_autokracia_demokracia_illiberalizmus_diktatura","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:00","title":"Autokrácia, hibrid rendszer vagy diktatúra Orbáné? Ez a kérdés, válasszanak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]