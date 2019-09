Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány álláspontja szerint a kémkedés államellenes bűntett, és ezért nem tekinthető semmisnek, még ha ellenzéki megfontolásból is történt.\r

\r

","shortLead":"A kormány álláspontja szerint a kémkedés államellenes bűntett, és ezért nem tekinthető semmisnek, még ha ellenzéki...","id":"20190927_Nem_varhatnak_karpotlast_vagy_rehabilitaciot_a_kormanytol_a_mult_rendszerben_a_NATOnak_kemkedo_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd4f88b-8fc4-4268-9dae-e8a5b7df4d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Nem_varhatnak_karpotlast_vagy_rehabilitaciot_a_kormanytol_a_mult_rendszerben_a_NATOnak_kemkedo_magyarok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:48","title":"Nem várhatnak kárpótlást vagy rehabilitációt a kormánytól a múlt rendszerben a NATO-nak kémkedő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Radioaktív hulladékot szállító járművet akart venni egy állami cég, de rosszul írta ki a közbeszerzést. Mivel a jelentkező cégek nem fordultak a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, kénytelen volt ezt maga megtenni.","shortLead":"Radioaktív hulladékot szállító járművet akart venni egy állami cég, de rosszul írta ki a közbeszerzést. Mivel...","id":"20190927_Mennyit_eszik_szazon_Az_allami_radioaktivhulladekkezelo_megsemmisittette_sajat_kozbeszerzeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eafd62-ef69-4c71-b5b7-63623bca5d07","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_Mennyit_eszik_szazon_Az_allami_radioaktivhulladekkezelo_megsemmisittette_sajat_kozbeszerzeset","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:45","title":"Mennyit eszik százon? Az állami radioaktívhulladék-kezelő megsemmisíttette saját közbeszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1dde2e-97ff-43ad-9ad9-952d2407ca25","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190927_Magyartalan_es_kepzavaros_szlogennel_reklamozza_a_Fidesz_Tarlost_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1dde2e-97ff-43ad-9ad9-952d2407ca25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375a3943-87da-4d90-a67d-81a4565bc2ac","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Magyartalan_es_kepzavaros_szlogennel_reklamozza_a_Fidesz_Tarlost_a_Facebookon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:35","title":"Magyartalan és képzavaros szlogennel reklámozza a Fidesz Tarlóst a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyegetés, lopás, börtön, elásás. Furcsa hangfelvételt robbantottak be Karácsony Gergely kampányába. Körbekérdeztünk a főpolgármester-jelölt szövetségeseinél, ők hogyan látják ezt az egészet.","shortLead":"Fenyegetés, lopás, börtön, elásás. Furcsa hangfelvételt robbantottak be Karácsony Gergely kampányába. Körbekérdeztünk...","id":"20190926_Karacsonyhangfelvetel_Ez_olyan_mint_Gyurcsany_oszodi_beszede","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de5e60c-033c-4242-8ea0-2c8e04b61bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Karacsonyhangfelvetel_Ez_olyan_mint_Gyurcsany_oszodi_beszede","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:33","title":"Karácsony-hangfelvétel: „Ez olyan, mint Gyurcsány őszödi beszéde”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","shortLead":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","id":"20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe08345d-3f07-4b5d-bd29-446910eb35f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:18","title":"Négy betűt avatott fel Pécs fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben a bankár titkárnője is érintett, mindketten tagadják a vádat.","shortLead":"Az ügyben a bankár titkárnője is érintett, mindketten tagadják a vádat.","id":"20190927_Ismert_pecsi_bankart_vadolnak_azzal_hogy_tobb_szazmillio_forintot_sikkasztott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152788eb-99bb-43de-9cab-9b24d587f0ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Ismert_pecsi_bankart_vadolnak_azzal_hogy_tobb_szazmillio_forintot_sikkasztott","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:48","title":"Ismert pécsi bankárt vádolnak azzal, hogy több százmillió forintot sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","shortLead":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","id":"20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc6c33-e1d2-4a2e-a4aa-a9d1c8fa5316","keywords":null,"link":"/elet/20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:11","title":"Nagy bulit csinált Will Smith Budapesten – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szintet lépett a kampány, Dunaújvárosban már kutya- és macskaevéssel sokkol az önkormányzati újság.","shortLead":"Szintet lépett a kampány, Dunaújvárosban már kutya- és macskaevéssel sokkol az önkormányzati újság.","id":"20190927_Kutyaevessel_riogat_a_fideszes_ujsag_Dunaujvarosban_ha_az_ellenzek_nyer_a_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e991a-bc3d-4ba6-9b46-0443716c9e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9ee50a-fe55-48f0-8f95-3e73fdad7057","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Kutyaevessel_riogat_a_fideszes_ujsag_Dunaujvarosban_ha_az_ellenzek_nyer_a_valasztason","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:59","title":"Kutyaevéssel riogat a helyi lap Dunaújvárosban, ha az ellenzék nyer a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]