Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett gondozóival a múlt hétvégén a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő Virunga Nemzeti Parkban. A képet már megmutattuk néhány napja, most kiderült az is, milyen körülmények között készült.","shortLead":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett...","id":"20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c29a7-ff6d-49d7-96cc-dec538487a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","timestamp":"2019. április. 26. 14:24","title":"A gorillák mindent eldobtak, amikor meglátták, hogy szelfi készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára egyértelműen kiderült, hogy nem kedvelik igazán a szenzorszigetet (notchot) a felhasználók. A Nubia viszont rögtön kettőt is tenne ebből összehajtható telefonjára.","shortLead":"Mára egyértelműen kiderült, hogy nem kedvelik igazán a szenzorszigetet (notchot) a felhasználók. A Nubia viszont rögtön...","id":"20190426_nubia_szabadalmak_ket_notch_rugalmas_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd275446-bf2c-4e85-a467-8eb956c488d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_nubia_szabadalmak_ket_notch_rugalmas_kijelzo","timestamp":"2019. április. 26. 15:03","title":"Rugalmas kijelző és szenzorsziget(ek)? Furán oldaná meg a Nubia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc3c5e1-3fd7-43ea-885a-246390088454","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kerékpárosklub rákérdezett a jelölteknél, hogy támogatnák-e a biciklis fejlesztéseket. ","shortLead":"A Kerékpárosklub rákérdezett a jelölteknél, hogy támogatnák-e a biciklis fejlesztéseket. ","id":"20190426_Kiderult_mit_kezdenenek_a_biciklisekkel_a_fopolgarmesterjeloltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc3c5e1-3fd7-43ea-885a-246390088454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e95865-c7bf-4614-a374-7f72dcbdb7b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Kiderult_mit_kezdenenek_a_biciklisekkel_a_fopolgarmesterjeloltek","timestamp":"2019. április. 26. 15:11","title":"Kiderült, mit kezdenének a biciklisekkel a főpolgármester-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szövetség új elnöke szerint nem kell ennyi kórházban aktív ellátást nyújtani. ","shortLead":"A szövetség új elnöke szerint nem kell ennyi kórházban aktív ellátást nyújtani. ","id":"20190425_Korhazszovetseg_ott_kell_gyogyitani_ahol_a_legjobb_az_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ac137a-0c38-488d-8c31-71908b4156db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Korhazszovetseg_ott_kell_gyogyitani_ahol_a_legjobb_az_ellatas","timestamp":"2019. április. 25. 11:20","title":"Kórházszövetség: Ott kell gyógyítani, ahol a legjobb az ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég a homoszexualitásról vitázott Ungár Dúró Dórával, most interjút adott.","shortLead":"Nemrég a homoszexualitásról vitázott Ungár Dúró Dórával, most interjút adott.","id":"20190425_Ungar_Peter_Igen_meleg_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66978c4c-ca85-4552-8687-941bb2b9dc09","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Ungar_Peter_Igen_meleg_vagyok","timestamp":"2019. április. 25. 16:36","title":"Ungár Péter: Igen, meleg vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bbdac3-722f-404f-960d-3df251fd4076","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Braille-írást lehet az új készlettel tanulni.","shortLead":"A Braille-írást lehet az új készlettel tanulni.","id":"20190425_Elkepeszto_otlettel_allt_elo_a_Lego_latasserulteknek_fejlesztett_specialis_kockakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60bbdac3-722f-404f-960d-3df251fd4076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25ec97f-df22-4cd0-bd91-35456f339e66","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Elkepeszto_otlettel_allt_elo_a_Lego_latasserulteknek_fejlesztett_specialis_kockakat","timestamp":"2019. április. 25. 15:26","title":"Remek ötlettel állt elő a Lego: látássérülteknek fejlesztett speciális kockákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce5146c-6504-4bff-a7e3-8a818614cbb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mahir nem akarja, hogy oszlopain ezután ott legyenek a HVG plakátjai, a címlapoknak azonban nem lehet parancsolni: az e heti lap megjelenése napján megkeresték a helyeket, ahol hirdetniük kellene üzenetüket – ha a politika nem akadályozta volna meg. Kövesse galériánkkal a HVG-plakátok útját Budapest hirdetőoszlopai között. ","shortLead":"A Mahir nem akarja, hogy oszlopain ezután ott legyenek a HVG plakátjai, a címlapoknak azonban nem lehet parancsolni...","id":"20190425_HVG_gerilla_plakat_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ce5146c-6504-4bff-a7e3-8a818614cbb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89036a-42ee-4dce-becd-de5a8a0c5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_HVG_gerilla_plakat_akcio","timestamp":"2019. április. 25. 16:10","title":"A HVG-plakátok megkeresték régi helyüket – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adc00e3-356e-48b4-9746-12dfd08d5a21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatalok gyakorta utaznak úgy az anyósülésen, hogy lábukat a műszerfalra rakják. Ez azonban rendkívül veszélyes.","shortLead":"A fiatalok gyakorta utaznak úgy az anyósülésen, hogy lábukat a műszerfalra rakják. Ez azonban rendkívül veszélyes.","id":"20190426_Az_eletevel_jatszik_ha_ilyen_pozban_ul_az_autoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adc00e3-356e-48b4-9746-12dfd08d5a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f7c8f5-6b4d-4b5f-92be-e70dc5cb6387","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Az_eletevel_jatszik_ha_ilyen_pozban_ul_az_autoban","timestamp":"2019. április. 26. 11:57","title":"Az életével játszik, ha ilyen pózban ül az autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]