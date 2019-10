Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi egy ügyvéd segítségével próbált meg két idős nőt kiforgatni az örökségéből, ami külföldi bankszámlákon volt. Az ügyészség vádat emelt az ügyben.","shortLead":"Egy férfi egy ügyvéd segítségével próbált meg két idős nőt kiforgatni az örökségéből, ami külföldi bankszámlákon volt...","id":"20190930_Egy_640_millios_orokseget_probalt_megszerezni_egy_ferfi_es_egy_ugyved_ket_idos_notol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93c1cd1-ded5-4365-97c8-b1b1cb5b4a95","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_640_millios_orokseget_probalt_megszerezni_egy_ferfi_es_egy_ugyved_ket_idos_notol","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:31","title":"Egy 640 milliós örökséget próbáltak lenyúlni két idős magyar nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte végérvényesen jailbreakelhető. A törés ellen az Apple-nek nincs receptje.","shortLead":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte...","id":"20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4e579-640c-4341-b2a1-a7aecbea9faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:03","title":"Rájöttek, hogy szinte mindegyik iPhone feltörhető, de van ennél aggasztóbb hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan mutatók alapján határozta meg a szegénységet, amelyekkel már most jól áll a kormány. A szegények sok olyan problémáját viszont, amelyekre évek óta hiába várják a megoldást, még csak meg sem említette.","shortLead":"A miniszterelnök nem a levegőbe beszélt, amikor a szegénység felszámolását megígérte, egészen mást tett: csakis olyan...","id":"20190930_Ugy_igerte_meg_Orban_a_szegenyseg_megszunteteset_hogy_csakis_igaza_lehessen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d33a8ad-82d0-4c9b-83d5-01140c7cc49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d18c5b-a818-4a47-8928-b02cd40a18ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_Ugy_igerte_meg_Orban_a_szegenyseg_megszunteteset_hogy_csakis_igaza_lehessen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:00","title":"Úgy ígérte meg Orbán a szegénység megszüntetését, hogy csakis igaza lehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Dunántúl is érintett az afrikai sertéspestis járványban.","shortLead":"Már a Dunántúl is érintett az afrikai sertéspestis járványban.","id":"20191001_Hivatalos_sertespestissel_fertozottnek_nyilvanitottak_egesz_Budat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e413ee0d-443b-4881-979a-dba20b2641a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Hivatalos_sertespestissel_fertozottnek_nyilvanitottak_egesz_Budat","timestamp":"2019. október. 01. 15:40","title":"Hivatalos: sertéspestissel fertőzöttnek nyilvánították egész Budát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú szervezetét szteroiddal fogják bombázni, ezzel készítik fel a nagyon drága kezelésre.","shortLead":"A kisfiú szervezetét szteroiddal fogják bombázni, ezzel készítik fel a nagyon drága kezelésre.","id":"20191001_zente_genterapia_kezeles_700_millio_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9760b2f9-f30d-4b3c-acf2-974c4f2a9712","keywords":null,"link":"/elet/20191001_zente_genterapia_kezeles_700_millio_forint","timestamp":"2019. október. 01. 08:21","title":"Steril szobába költöztetik a terápiára váró Zentét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","shortLead":"Három párt kéri a Szekó József halála miatt egyedüli polgármesterjelöltként maradt szocialista induló visszalépését. ","id":"20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373ae891-001a-4b98-9877-87b92eaa4693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8058a119-4b18-44bc-bc55-264623185b7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Az_ellenzeki_szovetseg_azt_keri_a_mohacsi_MSZPs_jelolttol_hogy_lepjen_vissza","timestamp":"2019. október. 01. 11:57","title":"Az ellenzéki szövetség azt kéri a mohácsi MSZP-s jelölttől, hogy lépjen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","shortLead":"Tóth Róbert szervezetét a rák egyik agresszív fajtája támadta meg.","id":"20190930_toth_robert_kajak_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09885a02-a510-4504-92ea-1ba66f222f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6155c-309d-4231-bc1d-22703c733daf","keywords":null,"link":"/sport/20190930_toth_robert_kajak_halal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:12","title":"29 évesen meghalt az Európa-bajnok magyar kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","shortLead":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","id":"20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40180f0-d95e-4761-9d4e-512fb3352870","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:12","title":"Egy ilyen Suzuki Swifttel biztos az igazoltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]