[{"available":true,"c_guid":"74a2b5e8-ae0a-4d66-9866-bd5a06a6a207","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét egy nagyon erős jelenet, amelyből könnyen lehetett volna súlyos baleset. ","shortLead":"Ismét egy nagyon erős jelenet, amelyből könnyen lehetett volna súlyos baleset. ","id":"20190930_budapest_kozlekedes_zebra_zarovonal_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a2b5e8-ae0a-4d66-9866-bd5a06a6a207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8811ffe1-2e35-4b3d-8667-239bcae100c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_budapest_kozlekedes_zebra_zarovonal_video","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:16","title":"Záróvonal, zebra és hajszálnyira egy gyalogosgázolástól Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","shortLead":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","id":"20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d6943a-9841-457e-b409-030744de0e76","keywords":null,"link":"/elet/20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:25","title":"A francia Pókember most egy 38 emeletes épületet mászott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8528796-d6d5-49a4-bc7b-c5be71b488db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Használ-e bármennyit az a büntetésből kiadott házi feladat, ha egy diáknak ötvenszer le kell írnia ugyanazt a mondatot? És egyáltalán miért büntetendő, hogy osztálytársának enni adott? Nagy vitát indított egy Facebook-poszt. ","shortLead":"Használ-e bármennyit az a büntetésből kiadott házi feladat, ha egy diáknak ötvenszer le kell írnia ugyanazt a mondatot...","id":"20190930_Nem_etetem_az_osztalytarsamat__ezt_a_mondatot_kellett_50szer_lekormolnie_egy_negyedikes_diaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8528796-d6d5-49a4-bc7b-c5be71b488db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b555080-ce84-49c3-a5d5-3152fc139f30","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Nem_etetem_az_osztalytarsamat__ezt_a_mondatot_kellett_50szer_lekormolnie_egy_negyedikes_diaknak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:07","title":"„Nem etetem az osztálytársamat” – ezt a mondatot kellett ötvenszer lekörmölnie egy negyedikes diáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","shortLead":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","id":"20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958b15b1-5abe-49e0-a45e-bdcfde35cdcf","keywords":null,"link":"/sport/20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. október. 01. 13:15","title":"Megtagadta volt edzőjét az olimpiai és világbajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egészség Napokon ráadásul bárki ki is próbálhatja, hogy fogja érezni magát a testében néhány évtized múlva. ","shortLead":"A Semmelweis Egészség Napokon ráadásul bárki ki is próbálhatja, hogy fogja érezni magát a testében néhány évtized...","id":"20191002_Jobb_mint_a_Face_App_idoskori_szimulatorral_oregitenek_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352639f6-acb9-4d0e-a9cd-f41f1c87bd92","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Jobb_mint_a_Face_App_idoskori_szimulatorral_oregitenek_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2019. október. 02. 10:21","title":"Jobb, mint a Face App: időskori szimulátorral öregítenek a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a8401-4d15-41ae-a743-abaf7cb8bcc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota Supra és a BMW Z4 igen közeli rokonságban áll egymással, ez a magyarázata az egyedi visszahívásnak.","shortLead":"A Toyota Supra és a BMW Z4 igen közeli rokonságban áll egymással, ez a magyarázata az egyedi visszahívásnak.","id":"20191001_furcsa_de_ilyen_is_van_a_bmw_hivja_szervizbe_a_toyota_uj_sportkocsijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a8401-4d15-41ae-a743-abaf7cb8bcc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e1a369-ab4c-4f24-8c19-1a3e083c112d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_furcsa_de_ilyen_is_van_a_bmw_hivja_szervizbe_a_toyota_uj_sportkocsijat","timestamp":"2019. október. 01. 11:21","title":"Furcsa, de ilyen is van: a BMW hívja szervizbe a Toyota új sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","shortLead":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","id":"20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6584f6-8652-4b18-8309-652cc8ab41ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","timestamp":"2019. október. 01. 16:57","title":"Tarlós: Nem kértem a Fidelitast a rendezvények megzavarására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket, a másik oldal, a kormánypárti sajtó viszont azt, hogy szivárogtat és konspirál a párt Karácsony Gergely mögött. De hol lehet az igazság, és kit kell, illetve nem kell keresni az ellenzék főpolgármester-jelöltjéről múlt héten nyilvánosságra került hangfelvétel mögött?","shortLead":"Az egyik oldal - a Párbeszéd elnöksége - készpénznek veszi, hogy kormánypárti közreműködéssel lehallgatták őket...","id":"20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d2240fc-f7a3-4d64-a21e-ed6f56c066d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed1cf3e-34f7-4e92-adde-6c442e5952ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Parbeszed_Karacsony_Gergely_onkormanyzati_valasztas_2019_oktober_13_lehallgatasi_botrany","timestamp":"2019. október. 01. 06:30","title":"\"A Fidesz nem végez ilyen pancser munkát\" - Ki hallgathatta le Karácsonyékat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]