Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég jó színész, hogy tömegek vegyék komolyan.","shortLead":"Elég jó színész, hogy tömegek vegyék komolyan.","id":"20191004_Viccnek_szantak_a_videot_amin_Joaquin_Phoenix_kiakad_a_Joker_operatorere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533a12c8-cbc9-4d47-b75c-6bee791353ab","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Viccnek_szantak_a_videot_amin_Joaquin_Phoenix_kiakad_a_Joker_operatorere","timestamp":"2019. október. 04. 12:04","title":"Viccnek szánták a videót, amin Joaquin Phoenix kiakad a Joker operatőrére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","shortLead":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","id":"20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af0374-875e-4072-8d45-882611ff393c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","timestamp":"2019. október. 04. 14:03","title":"Tengerimalacból készítenek fagylaltot Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255bead-38ae-4ad9-855e-cf0e982da75f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 67 és egy 64 éves budapesti férfit gyanúsítanak.","shortLead":"Egy 67 és egy 64 éves budapesti férfit gyanúsítanak.","id":"20191004_varpalotai_hintabaleset_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d255bead-38ae-4ad9-855e-cf0e982da75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427455b1-2eda-463b-b3f6-3be829ab6982","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_varpalotai_hintabaleset_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","timestamp":"2019. október. 04. 10:40","title":"Várpalotai hintabaleset: két embert hallgattak ki gyanúsítottként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már folynak a tárgyalások a MÁV-Start Zrt. és a kormány között.","shortLead":"Már folynak a tárgyalások a MÁV-Start Zrt. és a kormány között.","id":"20191004_Szaztizenot_mozdonyt_venne_a_MAVStart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a6ca50-04ae-4e83-a3d0-dfe31ba57c1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191004_Szaztizenot_mozdonyt_venne_a_MAVStart","timestamp":"2019. október. 04. 05:08","title":"Száztizenöt mozdonyt venne a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479db18-1115-43a1-adcc-16fa01ba9cef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem véletlenül nevezik a Monty Python csoportot a komédia Beatlesének: fél évszázada indult aktív pályafutásuk csak néhány évig tartott, és miközben örökre megváltoztatták a humor világát, a viszály sem kerülte el őket.\r

\r

","shortLead":"Nem véletlenül nevezik a Monty Python csoportot a komédia Beatlesének: fél évszázada indult aktív pályafutásuk csak...","id":"20191003_Hat_ember_aki_megvaltoztatta_a_humor_vilagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6479db18-1115-43a1-adcc-16fa01ba9cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f9f71e-3c39-4c3c-b3e6-9f40ed1f7ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Hat_ember_aki_megvaltoztatta_a_humor_vilagat","timestamp":"2019. október. 03. 15:27","title":"Hat ember, aki megváltoztatta a humor világát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes országgyűlési képviselő januárban kezdődő büntetőperében nekik is a vádlottak padjára kell majd ülniük.\r

","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő januárban kezdődő büntetőperében nekik is a vádlottak padjára kell majd ülniük.\r

","id":"20191003_simonka_gyorgy_feleseg_unokahug_vadlott_buntetoper_koltsegvetesi_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416339ca-45f5-406b-a8be-78b03c1abc25","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_simonka_gyorgy_feleseg_unokahug_vadlott_buntetoper_koltsegvetesi_csalas","timestamp":"2019. október. 03. 07:18","title":"Simonka felesége és unokahúga is vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef258333-c457-4362-8011-4998b0f10ed3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet-utód Quantis, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is befagyasztották. Sok ügyfél járhatott pórul.","shortLead":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet-utód Quantis, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is...","id":"20191003_Nagy_tulelo_a_Brokernet_utodja_de_az_MNB_buntetesei_bajba_sodorhatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef258333-c457-4362-8011-4998b0f10ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b562bc-c3ec-4032-8764-03d6915be036","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Nagy_tulelo_a_Brokernet_utodja_de_az_MNB_buntetesei_bajba_sodorhatjak","timestamp":"2019. október. 03. 16:32","title":"Nagy túlélő a Brokernet utódja, de az MNB büntetései bajba sodorhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ed2956-035b-42fe-85ce-15061539d7bb","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A nem épp önszántából távozott Havas Ágnes után valószínű, hogy a Filmalap döntőbizottságának munkájára sem tart igényt Káel Csaba, az új filmügyi kormánybiztos.","shortLead":"A nem épp önszántából távozott Havas Ágnes után valószínű, hogy a Filmalap döntőbizottságának munkájára sem tart igényt...","id":"20191003_Alakul_a_szakitas_Andy_Vajna_oroksegevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70ed2956-035b-42fe-85ce-15061539d7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9861d4-0da6-42e4-8ca2-22f048615451","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Alakul_a_szakitas_Andy_Vajna_oroksegevel","timestamp":"2019. október. 03. 15:32","title":"Alakul a szakítás Andy Vajna örökségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]