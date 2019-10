Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56f316e4-e580-49a4-99f5-2fe947773497","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CRADLE nevű alkalmazás bár nem helyettesíti az orvost, mégis nagyon hasznos: olyan szembetegségeket is képes időben felismerni, mint a szürkehályog.","shortLead":"A CRADLE nevű alkalmazás bár nem helyettesíti az orvost, mégis nagyon hasznos: olyan szembetegségeket is képes időben...","id":"20191009_szembetegseg_szurkehalyog_szemdaganat_cradle_alkalmazas_retinoblastoma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f316e4-e580-49a4-99f5-2fe947773497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c255dc-d0a0-4b94-a277-e740eeb08218","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_szembetegseg_szurkehalyog_szemdaganat_cradle_alkalmazas_retinoblastoma","timestamp":"2019. október. 09. 12:03","title":"Ez az alkalmazás egy fotóból megmondja, van-e valamilyen szembetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zöld teában lévő egyik természetes összetevő segíthet az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok legyőzésében – állítják brit kutatók.","shortLead":"A zöld teában lévő egyik természetes összetevő segíthet az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok legyőzésében –...","id":"201941_antibiotikumrezisztencia_zold_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bf58e7-0ce9-4d24-b7e3-9c2f602ff91e","keywords":null,"link":"/360/201941_antibiotikumrezisztencia_zold_megoldas","timestamp":"2019. október. 10. 13:00","title":"Meglepően jó kombináció a zöld tea és egy antibiotikum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magánügy, viszont erkölcsileg helytelen és elítélendő Borkai Zsolt adriai hajóútja – mondta a kiszivárgott felvételekről Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a sajtó kettős mércét alkalmaz, és ő egyébként sem számolna be olyan ügyekről, amelyeknek nincs politikai vonzata. A magyar kormány nem tud róla, hogy Várhelyi Olivér másik portfóliót kapna az Európai Bizottságban, és a törököket figyelmeztető uniós nyilatkozatot sem vétóztuk meg. ","shortLead":"Magánügy, viszont erkölcsileg helytelen és elítélendő Borkai Zsolt adriai hajóútja – mondta a kiszivárgott...","id":"20191010_Lassuk_hogyan_vedi_Gulyas_Gergely_Borkai_Zsoltot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92df48d-1b54-4526-ab5d-fd7873f5baee","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Lassuk_hogyan_vedi_Gulyas_Gergely_Borkai_Zsoltot","timestamp":"2019. október. 10. 10:40","title":"Gulyás: Nincs okom, hogy ne higgyek Borkainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ec23d1-b211-49a6-9bfc-3e1ce81b4f3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem teljesített túl jól a barkácsrendszám.","shortLead":"Nem teljesített túl jól a barkácsrendszám.","id":"20191009_Tobb_rendszambol_legozott_ossze_egy_ujat_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15ec23d1-b211-49a6-9bfc-3e1ce81b4f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469cb109-6402-4129-99ad-e89b8d15783f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Tobb_rendszambol_legozott_ossze_egy_ujat_egy_autos","timestamp":"2019. október. 09. 14:58","title":"Több rendszámból legózott össze egy újat egy nyimi sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem törölt se fotókat, se üzeneteket a Viking Sigyn ukrán kapitánya a telefonjáról, miután a Dunán nekiütközött a Hableánynak. Az első szakértő ellen fegyelmi eljárás indul.","shortLead":"Nem törölt se fotókat, se üzeneteket a Viking Sigyn ukrán kapitánya a telefonjáról, miután a Dunán nekiütközött...","id":"20191010_Nem_torolt_adatokat_a_a_Viking_kapitanya_a_telefonjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f4de04-4352-40da-8550-b57302226254","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Nem_torolt_adatokat_a_a_Viking_kapitanya_a_telefonjarol","timestamp":"2019. október. 10. 20:21","title":"Nem törölt adatokat a a Viking kapitánya a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"15 éves lett a Lidl, Szlovákiában meg is adják a módját az ünneplésnek: elindult az online webshop.","shortLead":"15 éves lett a Lidl, Szlovákiában meg is adják a módját az ünneplésnek: elindult az online webshop.","id":"20191009_lidl_szlovakia_webshop_hazhoz_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bcb1e7-c5c3-4578-9534-64c9663dcad7","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_lidl_szlovakia_webshop_hazhoz_szallitas","timestamp":"2019. október. 09. 17:46","title":"Nálunk is bevezethetné a Lidl, ami Szlovákiában már elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59aadb8-de82-4002-b9d2-10682182c1a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyanúsítottak olyan sokan vannak, hogy egy tornaterembe vitték őket kihallgatni.","shortLead":"A gyanúsítottak olyan sokan vannak, hogy egy tornaterembe vitték őket kihallgatni.","id":"20191011_telefonos_csalas_fulop_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a59aadb8-de82-4002-b9d2-10682182c1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c3d852-7fda-49a2-9109-7977ee92320e","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_telefonos_csalas_fulop_szigetek","timestamp":"2019. október. 11. 05:15","title":"Több mint 500 telefonos csalót vettek őrizetbe a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","id":"20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade63a2-19b8-45f8-8bdd-0e19456b581b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","timestamp":"2019. október. 10. 06:41","title":"A nap fotója: nehezen, de csak sikerült beparkolni a gyalogossávra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]