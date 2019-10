Augusztusban még senki sem gondolta volna, hogy Győrben, ahol öt éve több mint 60 százalékkal alázta 9-10 százalékot elért ellenfeleit Borkai Zsolt, lehet tétje a választásnak, az elmúlt évek legnagyobb politikai botránya azonban mindent felülírt. A kezdeti dermedtség után az ellenzék is rákapcsolt: az utolsó napokban Borkai-ellenes anyagokkal szórják tele a várost, szombaton tüntetés is lesz.

© hvg.hu

Bár a Fidesz a történteket próbálja Borkai magánügyeként beállítani, forássaink is úgy tudják, Borkai akkor sem folytathatja sokáig, ha most éppen nyer. Egy tanévnyitón biztosan furcsán mutatna azok után, hogy több százezer megtekintés van azokon a videókon, melyeket szexuális aktus közben készítettek róla. Feltételezhető azonban,

Borkai Zsolt orgiája nem csak a győri választási eredményre lesz hatással.

A fővárosban bealudtak a fideszesek

Budapesten nem az ellenzéknek, hanem Tarlós István főpolgármesternek, illetve a Fidesznek kell nagyobb fokozatba kapcsolnia - legalábbis erre figyelmeztetett a kormányközeli Nézőpont Intézet. A mérések ugyan Tarlós győzelmét vetítik előre, bár némelyek szerint Karácsony Gergely már beérte őt. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt pár héttel ezelőtti optimista becslése a minimális közgyűlési többség volt, ám saját oldalán más szkeptikusabb, azt mondja, Karácsony ugyan nyer, de fideszes többséggel kell boldogulnia.

© AFP / Kisbenedek Attila

Tarlós Istvánnak nem lesz kampányzárója - arra hivatkozva, hogy ő dolgozik -, Karácsony viszont rákapcsol: a pénteki kampányzárója után szombaton még egyszer végigjárja a 23 kerületet úgy, hogy az este 9-kor kezdődő rendkívüli fővárosi közgyűlésre még odaérjen. Az elmúlt hétnek volt pár emlékezetes pillanata: a város tele "bohócos" és bábos plakátokkal, a kampányból "cirkuszt" csinált a Fidelitas, a vita vitájáról vitáztak - Tarlós egy megafonnal a kezében veszekedett Tordai Bencével -, műpénisszel provokálták Karácsonyt és a mellette kampányoló Alföldi Róbertet is.

© Túry Gergely

Az öt százalékon álló Puzsér Róbert is járta a várost, a legtöbbször Karácsony ellen kampányoló Berki Krisztián pedig az egy százalékához képest jelentős teret kapott a kormányoldali médiában. Véletlen? Aligha.

Józsefváros: Pikóéknál házkutatás, volt itt még kis "áramlopás"

Szexvideó nem bukkant fel, de a botrányok így sem kerülték el a főváros egyik legérdekesebb csataterét, a VIII. kerületet, ahol a 10 éve regnáló Fidesz jelöltje, Sára Botond és a civil Pikó András csap össze vasárnap.

Miközben Sára mellett nemcsak a Fidesz, hanem az önkormányzati lap is teljes mellszélességgel kiállt (el is marasztalta őket a Fővárosi Bizottság), az ellenzéki jelölt kampánycsapata ellen egy Magyar Nemzetben megjelent fotó alapján nyomozás indult, amit később bűncselekmény hiányában szüntettek meg.

© Reviczky Zsolt

Pár napra azért a házkutatással tarkított nyomozás blokkolta a csapatot, amely a kampány egyik legpitiánerebb húzásának is elszenvedője volt: egy rendezvényen épp Pikó beszéde előtt húzta ki az önkormányzat az áramot, mert "illegálisan használták" azt. Pikóéknak egy rendőrségi bódéból sikerült áramot "lopniuk."

Bár inkább az esélytelenek nyugalmával indultak, az utolsó pillanatig az utcán lesznek: standolnak, plakátolnak, szombaton pedig egy fél napos kampányzárót tartanak a II. János Pál pápa téren.

Ferencváros: Baranyi Krisztina parkolóőröket harap

A Fidesz kampányának egyik fő eleme most is a migránsokkal riogatás, ám ahol ez nem válik be, ott egyéb, a választók lelkét feltételezésük szerint jobban megérintő témákkal kampányolnak az ellenéki jelölt ellen. A IX. kerületben induló Baranyi Krisztinát például azzal vádolta egy névtelen Facebook-oldal, hogy szöges szalámikat dobál a kutyáknak, amitől az állatok megsérültek, vagy, ami még vadabb: manipulált fotókkal igyekeznek „bizonyítani”, hogy Baranyi tilosban parkolt, majd miután megbüntették ezért, megharapta a parkolóőrt.

© Facebook / Baranyi Krisztina

A kerületben zajló kampány, amelyet két hete megjelent riportunk idején még meglepően csendesnek láttunk, úgy tűnik, a végére kezd bedurvulni: a helyi Kulcs Egyesület, az MSZP, a Párbeszéd, a Momentum, az LMP, a Jobbik és a Kétfarkúak támogatásával, vagyis tényleg össz-ellenzéki támogatással induló Baranyi a hvg.hu-nak csütörtökön azt mondta:

nemcsak a lejárató szórólapok és internetes posztok sokasodtak meg az utolsó hétre, de őt mocskoló telefonhívásokkal is zaklatják a ferencvárosiakat, és Belső-Ferencvárosban rengeteg plakátját letépték vagy obszcén feliratokkal fújták át az elmúlt napokban.

A kerület korrupciós botrányainak felgöngyölítésében élen járó politikus dolgát nemcsak az agyament rágalmak, hanem két kamujelölt is nehezíti majd vasárnap.

© hvg.hu

Kérdés, hogy valósan festették-e le a helyi erőviszonyokat az egy hónapja készült, Baranyi 10 százalék körüli előnyét mutató közvélemény-kutatások, vagy a kilenc éve hivatalban lévő, de 2010-ben és 2014-ben is csak épphogy győzelmet arató fideszes Bácskai János kezdheti-e meg harmadik ciklusát.

Ahová Orbán első kampányútja vezetett: Miskolc

Miskolc már a nyár közepi polgármester-jelölt csere előtt is kiemelt figyelmet érdemlő városnak számított, de azóta különösképpen az: Pesterzsébethez hasonlóan itt is egy viszonylag ismeretlen jelöltet kell felépíteni – csak itt a Fidesz terhe ez. A várost 2010 óta vezető, az újabb jelöltségtől nyáron egészségi okokból visszalépett Kriza Ákos helyett eddigi jobb keze, Alakszai Zoltán jegyző próbálja Fidesz-kézen tartani a megyeszékhelyt, de a felmérések szerint nincs könnyű dolga, a miskolciak ugyanis kedvelik az ellenzéki összefogás jelöltjét, a város nagynevű gimnáziumát vezető Veres Pált.

© Facebook / Orbán Viktor

Amikor szeptember közepén a városban jártunk, az utcákon meglepő nyugalom honolt, az idillnek azóta vége: a kormánypárti propaganda- és lejárató-gépezet, ha lehet, még nagyobb fokozatra kapcsolt: a Gyurcsány Ferenccel való riogatás mellé a héten itt is felbukkant az egyszeri nyugdíjas szavazó Szegedről már ismert kézzel írt levele, amelyet másolatként terítenek, és amelyben „Ibolya néni” azzal érvel, hogy ha ellenzéki polgármester győz, a városnak gyakorlatilag vége.

Az ellenzéki összefogás jelöltjeit közben itt változatos fantasy-elemekkel igyekeznek lejáratni: akiről egyik nap az terjed, hogy meleg, azt másnap prostituáltakkal hozzák hírbe, de nincs ideje sokáig rágódni ezen, mert utána amiatt magyarázkodhat, hogy kirabolt egy boltot a környéken.

A választás előtti héten ugyanakkor „igazi” fordulatokból sincs hiány: az eddig is kamupárt gyanús Új Lendület egyik jelöltjét saját sógora leplezte le, hogy pénzért, a Fidesz megrendelésére indul, az ellenzéki összefogást pedig minden előzmény nélkül otthagyta az egyik egyéni körzet LMP-s képviselőjelöltje, de döntését először furcsa mód nem a saját pártjával, hanem a fideszes vezetésű önkormányzat propagandalapjában osztotta meg.

© MTI / Vajda János

Mindent összevetve: városban nem babra megy a játék, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy későn indult, szokásosnál rövidebb kampánykörútját Orbán Viktor kedden épp Miskolcon kezdte meg.

Pécsett az a kérdés: ki érti Polt Pétert?

Fontos csatatér Pécs, ahol a Fidesz számára tét a város megtartása: a települést csődközelbe juttató Páva Zsolt helyett Vári Attila olimpikonra bíznák a vezetést. Ahogy máshol, Pécsen is az utolsó héten pörgött fel alaposan a kampány: a Fidesz és az ellenzék egymást vádolja plakátrongálással. A helyzet annyira súlyos lett, hogy Péterffy Attila, a Mindenki Pécsért Egyesület jelöltje 100 ezer forintot ajánlott fel annak, aki olyan képet készít a plakátrongálókról, amely alapján a rendőrség beazonosíthatja. A Fidesz-KDNP-ÖPE és az LMP sem maradt adós a válasszal, ők rendőrségi feljelentést tettek a rongálások miatt.

© Kaufmann Balázs

Mindeközben a kormánypárti jelöltnek, Vári Attilának akadtak kínos pillanatai. Kiderült ugyanis, hogy egy diákverés miatt tett vallomásának az igazságtartalmával problémák lehetnek. Polt Péter legfőbb ügyész feljelentésként értékelte a szocialista Harangozó Tamás kérdését arról, miért nem indult eljárás hamis tanúzás miatt Vári ellen, és tovább is küldte a Baranya Megyei rendőrségre. Polt elvileg várhatott volna ezzel még, így csak találgatni tudunk: vajon a Fidesz már nem biztos Vári győzelmében - akit lényegében már polgármesterként láttat a kormány -, vagy épp ellenkezőleg: még egy ilyen sem gátolja meg győzelmét? Hamarosan kiderül. A nem baráti sajtót mindenesetre még mindig bőszen kerüli Vári - a Szabad Pécs már-már sportot űz abból, hogy nem tudják megszólaltatni -, a kormánypárti sajtóban pedig továbbra is Péterffy Attila "erdőirtása" van napirenden.

© Facebook / Vári Attila

Szombathely: fideszes fideszesnek a farkasa

"A város, ahol a Fidesz olyan béna, mint országosan az ellenzék” – jellemeztük már többször ezzel a hasonlattal a várost, amelyet szintén új ember bevetésével igyekszik megtartani a kormánypárt. Nagyon úgy tűnik, hogy az elsőre talán túlzónak tűnő kijelentésen a kampány utolsó napjaiban sem kell változtatni, a három polgármester-jelölt közül kettő ugyanis fideszes.

A kormánypárt a 33 éves megyei főjegyzőt, Balázsy Pétert indítja, aki „tipikus Fidelitas-karriert futott be, soha semmiért nem kellett még megküzdenie” – írta róla korábban a HVG360. Ellene indul függetlenként, jobbikos támogatással Koczka Tibor, eddigi fideszes alpolgármester, aki másfél éve került pártjában partvonalra, Hende Csaba választókerületi elnökkel is szembement. Indulása miatt a pártból kizárták.

Hende mindenesetre élet-halál harcnak tarthatja a kampányt, egy lakossági fórumon egyenesen odáig ment, hogy kórusban skandáltatta a közönséggel: „hazaárulók”. A fideszes megosztottság, és az a tény, hogy év eleje óta lényegében nem a Fidesz irányítja a várost, még nem biztos, hogy elég Nemény András közös ellenzéki jelölt győzelméhez. Ha abból indulunk ki, hogy az EP-választást magasan nyerte a Fidesz, a vasi megyeszékhelyen még bármi megtörténhet.

Eger: az ilyenre mondja Tarlós, hogy vannak idióta fideszesek

Habis László fideszes polgármeser tizenhárom éve vezeti a várost, kampánya egyetlen mondat köré épül:

ha nem ő nyer, semmit nem kap Eger.

Ez kampányüzenetként egészen pontosan úgy szól, “együtt működik – a fejlődés velünk folytatódik”. Fő kihívója, Mirkóczki Ádám összellenzéki jelölt szerint viszont ez egyszerű zsarolás.

© hvg.hu

A Heves megyei csatatér városunkban van minden: „kamujelölt”, lejáratás, migránsokkal riogatás és kiszivárgott hangfelvétel is. A Habis-kampányba élvonalbeli fideszesek is bevetették magukat. Novák Katalin családügyi államtitkár óvodát adott át a polgármesterrel, Gulyás Gergely miniszter, Rétvári Bence államtitkár és Hollik István kormányszóvivő is megfordult a városban, Tarlós István budapesti főpolgármester pedig hosszú előadást is tartott egy helyi fórumon.

Korábban a hvg.hu-nak azt mondták, a kampányhajrában Orbán Viktor miniszterelnök is a városba érkezik, de ebbe bekavarhat, hogy csütörtökön Rómába ment, pénteken Párizsban lesz a kormányfő. Mindazonáltal az egri választás szorosnak ígérkezik, erre utalnak az eddigi választások is, ez tapasztalható a városi közhangulaton. Mirkóczki Ádám azonban nem tippel, csak azt mondta, hogy

mindösszesen azt a kérdést fogom feltenni magamnak vasárnap este hétkor, miután vége a voksolásnak, megtettünk-e mindent a győzelemért. És most határozottan úgy érzem, igen.

Egy furcsa hely: Szolnok

Csatatérnek tartottuk Szolnokot is, ahol az ötödik ciklusára pályázó Szalay Ferencet kellene megvernie az ellenzéknek. Ez matematikailag nem is volna lehetetlen: a 2018-as országgyűlési és az idei EP-választáson is összességében az ellenzék kapott több szavazatot, ám csütörtökön a városban járva úgy tűnt, nincs benne a levegőben a polgármester-váltás. Az ellenzéki összefogás is kanyarokkal indult: a kampány rajtjában még Lukácsi Katalin is versenyben volt, aki végül visszalépett Radócz Zoltán javára. Riportunkat hamarosan olvashatják.

Egyenminta alapján

Ózd, Hódmezővásárhely és Szeged mind olyan hely, ahol a Fidesznek kell fordítania, és mindenhol hasonló típusú jelölttel próbálkozik: függetlennek mondott sikeres üzletemberrel (Eke István Ózdon és Nemesi Pál Szegeden), vagy egy orvossal (Grezsa István, Hódmezővásárhely). Mindhárom szimbolikus hely. Ózdon a megismételt választáson öt éve kétharmaddal nyert az ifjú jobbikos, Janiczák Dávid, akinek a kampányában most már semmi romaellenesség nem tűnik fel, sőt, a helyi roma önkormányzat elnöke is beállt a csapatába. Érdekessé teheti a küzdelmet a korábbi fideszes ózdi elnök, Vitális István, aki szintén polgármester lenne.

© Fazekas István

Azt nem kell mondani, Hódmezővásárhely visszavétele miért égetően fontos a Fidesznek: rég volt akkora szimbolikus kudarca, mint a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson, ahol Márki-Zay Péter a rendszerváltás óta először vert meg fideszes polgármesterjelöltet. Az előző másfél évhez képest csendesebb a kampány, de azért a Lázár János köreinek tulajdonában lévő helyi média végzi a piszkos munkát, így a mosolygós Grezsának csak a béketeremtés marad. Márki-Zayék plakátjait sorra rongálják, lopkodják, így a józsefvárosi civil mintáját követve magánkerítésekre, panellakások ablakába teszik ki a Márki-Zay-os plakátokat. A polgármesternek elfogyott a kampánypénze: csütörtökön a Facebookon kezdett gyűjteni az utolsó napok telefonos kampányára.

Szegeden is nagy az adok-kapok az utolsó napokban, a plakátokat is szakmányban rongálják. Ennél pikánsabb, hogy Botka László miatt esett Lázár Jánosnak Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója. Lázár ugyanis a minap azzal dicsérte Botkát, hogy képes együttműködni a kormánnyal, és soha sem hergelt vállalhatatlan durvaságokkal a Fidesz ellen, nem akarta lecsukatni vagy lámpavasra küldeni őket. Kubatov szerint ezzel Lázár kiállt Botka mellett, méghozzá azért, mert így majd Hódmezővásárhelyre mennek az állami támogatások, és nem Szegedre. Fideszes kampánylogikával értelemszerűen csak akkor, ha ott is helyesen választanak.

Szeged viszont készülhet a migránsinvázióra: most ugyanis úgy tűnik, marad Botka László, aki Orbán Viktor szerint migránsokat akar telepíteni a városba.