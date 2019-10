Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","shortLead":"Nem akarta, hogy a kamerákon keresztül felismerjék, de lebukott. ","id":"20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28292a88-9df0-439e-bd40-36e049b23df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940b96b1-b418-4898-8c90-250d6d983e0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_A_nap_luzere_a_ferfi_aki_festekkel_rajzolt_rendszamot_maganak","timestamp":"2019. október. 12. 11:46","title":"A nap lúzere: a férfi, aki festékkel rajzolt rendszámot magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"De most még igen, mert az Alkotmánybíróság nem semmisítette meg az ezt lehetővé tevő törvényhelyet, csak feladatot adott az országgyűlésnek, hogy a jövőre nézve tiltsa meg a visszaéléseket.","shortLead":"De most még igen, mert az Alkotmánybíróság nem semmisítette meg az ezt lehetővé tevő törvényhelyet, csak feladatot...","id":"20191010_alkotmanybirosag_onkormanyzat_plakat_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=463c64c4-0b94-4898-b972-7dae318d8983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73155123-2eaa-4e3e-9fa9-d44e22237e82","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_alkotmanybirosag_onkormanyzat_plakat_ellenzek","timestamp":"2019. október. 10. 16:38","title":"Ab: Az önkormányzat a jövőben nem szórakozhat az ellenzéki plakátokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este 6-kor állt volna a nyilvánosság elé, de egy órával előbb lemondták az eseményt. ","shortLead":"Este 6-kor állt volna a nyilvánosság elé, de egy órával előbb lemondták az eseményt. ","id":"20191011_Meghirdettek_majd_lemondtak_Borkai_sajtotajekoztatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f706947c-e6a5-494f-b11f-37e2945daac1","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Meghirdettek_majd_lemondtak_Borkai_sajtotajekoztatojat","timestamp":"2019. október. 11. 17:15","title":"Meghirdették, majd lemondták Borkai sajtótájékoztatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c05299-88b8-4efb-901a-c7035730621c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG közérdekű adatigénylése ellenére sem adta ki eddig a Rogán-féle minisztérium alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy pontosan mennyit kereshettek a gyerekeket megcélzó turisztikai marketingprogram, a Kajla működtetői. A projektre elköltött állami pénzek nagy része bizonyosan az Orbán-kormány kedvenceinél landolt, köztük annál a kommunikációs szakembernél, aki Orbán Ráhellel együtt ad tanácsot a turisztikai ügynökségnek.","shortLead":"A HVG közérdekű adatigénylése ellenére sem adta ki eddig a Rogán-féle minisztérium alá tartozó Magyar Turisztikai...","id":"201941__turizmusmarketing__kajla__gazdak_es_zsebek__nagykutyak_utaznak_benne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05c05299-88b8-4efb-901a-c7035730621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf2fdf7-b1cf-4c18-b053-61a08f1349b5","keywords":null,"link":"/360/201941__turizmusmarketing__kajla__gazdak_es_zsebek__nagykutyak_utaznak_benne","timestamp":"2019. október. 11. 07:00","title":"Fideszes vállalkozók jártak jól a kisiskolásoknak adott utazási kedvezménnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1421b9d9-5e15-4390-841f-2c4fcac3f449","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom vezetője Facebook-bejegyzésben fakadt ki a nyilvánosságra került szexorgiák miatt, bár Borkai Zsolt nevét nem írta le.","shortLead":"A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom vezetője Facebook-bejegyzésben fakadt ki a nyilvánosságra került szexorgiák...","id":"20191010_skrabski_fruzsina_borkai_zsolt_szexbotrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1421b9d9-5e15-4390-841f-2c4fcac3f449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8223c297-114a-4850-8016-2a245fb5dbe7","keywords":null,"link":"/elet/20191010_skrabski_fruzsina_borkai_zsolt_szexbotrany","timestamp":"2019. október. 10. 13:35","title":"Skrabski Fruzsina a Borkai-botrányról: „Nem lehet normává tenni ezt az undormányt a fiatalok előtt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ed16dd-365d-4178-b8f2-de744f8dd284","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A konzervatívok szerint a stadion légköre nem megfelelő a nők számára, de miután a FIFA a vb-ről való kizárással fenyegette Iránt, beengedték a nőket.","shortLead":"A konzervatívok szerint a stadion légköre nem megfelelő a nők számára, de miután a FIFA a vb-ről való kizárással...","id":"20191010_iran_futball_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ed16dd-365d-4178-b8f2-de744f8dd284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac927572-1704-459f-907e-71c40584bac5","keywords":null,"link":"/elet/20191010_iran_futball_nok","timestamp":"2019. október. 10. 18:15","title":"Negyven év után először nézhettek iráni nők vb-selejtezőt, nyertek is 14-0-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","shortLead":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","id":"20191010_Irodalmi_nobel_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bae012-579c-48aa-904c-bd1da63cb608","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Irodalmi_nobel_2019","timestamp":"2019. október. 10. 13:07","title":"Peter Handke és Olga Tokarczuk nyerte az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b18e49c-efb2-485a-9115-e155eae3704d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A retrófuturista hotrodot egy Bentley Continental GT motorja hajtja.","shortLead":"A retrófuturista hotrodot egy Bentley Continental GT motorja hajtja.","id":"20191010_Krugger_FD","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b18e49c-efb2-485a-9115-e155eae3704d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ecaeea-fb8b-46e7-99e8-657877b0603d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_Krugger_FD","timestamp":"2019. október. 10. 17:15","title":"A semmiből jött a világ egyik legkülönösebb autója ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]