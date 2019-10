Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","shortLead":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","id":"20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c794a945-bb2d-4cbb-bb84-4bed2007c100","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2019. október. 11. 15:24","title":"Fotók: Szenzációs gladiátoros freskót találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Tarlós szerint Borkai méltatlan a tisztségére, háborúellenes tüntetést oszlattak a törökök, Horvátország–Magyarország 3-0. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tarlós szerint Borkai méltatlan a tisztségére, háborúellenes tüntetést oszlattak a törökök, Horvátország–Magyarország...","id":"20191011_Radar_360_eltunt_Vajnavegrendelet_Orban_joslata_a_Nepparttagsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27bdf27a-787b-48b7-8793-a4a82436f509","keywords":null,"link":"/360/20191011_Radar_360_eltunt_Vajnavegrendelet_Orban_joslata_a_Nepparttagsagrol","timestamp":"2019. október. 11. 08:00","title":"Radar 360: eltűnt Vajna-végrendelet, Orbán jóslata a Néppárt-tagságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec470ae-f82d-4f65-85a4-00588f57ef77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákosfalvy Zoltánnak jelenleg több érvényben lévő szerződése is van a várossal, illetve a város cégeivel, az ellenzék ezek megszüntetését akarja elérni.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltánnak jelenleg több érvényben lévő szerződése is van a várossal, illetve a város cégeivel, az ellenzék...","id":"20191011_Rendkivuli_kozgyulesen_bontatna_fel_az_ellenzek_Borkai_ugyvedjenek_a_szerzodeseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec470ae-f82d-4f65-85a4-00588f57ef77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404d4727-0809-4173-bbf4-0e8ce7d6d33c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Rendkivuli_kozgyulesen_bontatna_fel_az_ellenzek_Borkai_ugyvedjenek_a_szerzodeseit","timestamp":"2019. október. 11. 11:10","title":"Rendkívüli közgyűlésen bontatná fel az ellenzék Borkai ügyvédjének a szerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál kampányzáró sajtótájékoztatóját 16 perccel a kezdés előtt fújták le.","shortLead":"Nemesi Pál kampányzáró sajtótájékoztatóját 16 perccel a kezdés előtt fújták le.","id":"20191012_szeged_fidesz_lefujt_sajtotajekoztato_nemesi_pal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8a53b-8406-4baa-a44c-3f35f2bccefa","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_szeged_fidesz_lefujt_sajtotajekoztato_nemesi_pal","timestamp":"2019. október. 12. 10:51","title":"Szegeden is elmarad egy fideszes sajtótájékoztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2261cc6-2df0-496a-ba06-49cc81cf2456","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kilencven fokkal elfordult és északnyugati irányba sodródik az antarktiszi Amery-parti jégmezőről nemrég levált gigászi jégtömb, amelyről az Európai Űrügynökség (ESA) Sentinel-2 műholdja készített űrfotót a héten.","shortLead":"Kilencven fokkal elfordult és északnyugati irányba sodródik az antarktiszi Amery-parti jégmezőről nemrég levált gigászi...","id":"20191011_Sodrodik_egy_Antarktiszrol_leszakadt_315_milliard_tonnas_jeghegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2261cc6-2df0-496a-ba06-49cc81cf2456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92bc966-60aa-4220-a489-0a108ef9a645","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Sodrodik_egy_Antarktiszrol_leszakadt_315_milliard_tonnas_jeghegy","timestamp":"2019. október. 11. 14:44","title":"Tovább sodródik egy Antarktiszról leszakadt 315 milliárd tonnás jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület lesz érintett. A Fővárosi Vízművek türelmet és megértést kér.\r

","shortLead":"Az V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerület lesz érintett. A Fővárosi Vízművek türelmet és megértést kér.\r

","id":"20191012_Keddtol_zavaros_lesz_a_viz_hat_fovarosi_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d399a2-c62a-4398-a113-cb3586cbbc37","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Keddtol_zavaros_lesz_a_viz_hat_fovarosi_keruletben","timestamp":"2019. október. 12. 13:20","title":"Keddtől zavaros lesz a víz hat fővárosi kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d37937-4f01-45b5-bc9a-c6df72800e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tiborcz-adó elnevezés miatt indított személyiségi jogi pert a miniszterelnök veje.","shortLead":"A Tiborcz-adó elnevezés miatt indított személyiségi jogi pert a miniszterelnök veje.","id":"20191012_Egymilliora_perelte_Tiborcz_Karacsonyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d37937-4f01-45b5-bc9a-c6df72800e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911d317d-5408-4945-bb6b-dfcd22d87413","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Egymilliora_perelte_Tiborcz_Karacsonyt","timestamp":"2019. október. 12. 10:49","title":"Egymillióra perelte Tiborcz Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű aljában elfér egy Porsche – legalábbis ilyen sportkocsival mutatták be a luxusmodellt nemrég a düsseldorfi Caravan Salon szakkiállításon –, fölül pedig kislakásnak is beillő 35 négyzetméteres lakótér kapott helyet.","shortLead":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű...","id":"201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f8b977-b4fe-4654-9aae-08c7002809fc","keywords":null,"link":"/360/201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","timestamp":"2019. október. 12. 12:50","title":"Lakás és garázs is egyben a legújabb luxuslakóbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]